Győzött a Real Madrid az Euroligában, nyert a címvédő Pana is – videók

REAL MADRID–PARTIZAN 93–86

Az első öt pontot a belgrádiak szerezték, az első negyedben szinte végig ők vezettek, de aztán fordult az állás. Nagy csata zajlott, a madridiak csak az utolsó tíz percben tudtak meglépni (83–66), és ha nem is könnyen, de javítottak a nyitány müncheni veresége után. A Realban hat, a Partizanban öt játékos jutott el legalább tíz pontig; a hazaiaknál a nyáron a Bayernből igazolt Serge Ibaka (15), a belgrádiaknál Carlik Jones (15) volt a legeredményesebb.

PANATHINAIKOSZ–BAYERN MÜNCHEN 94–79

A címvédő Panathinaikosz 10–0-val indította a Bayern München elleni meccset, és egy pillanatra sem engedte ki kezéből a vezetést; a nyitányon a Realt legyőző bajorok a negyedik negyed elején (70–65) jártak a legközelebb ellenfelükhöz. Mathias Lessort 22, Kendrick Nunn 17 pontot szerzett a hazaiaknál, Devin Booker 15-tel vezette a Bayern lőlapját.

ASVEL–VIRTUS BOLOGNA 87–85

Az ASVEL harmadik negyedbeli 13 pontos előnye elúszott, ám a győzelem nem: a 19 pontot és 11 lepattanót elkönyvelő Neal Sako dudaszókor végrehajtott dobásblokkolással őrizte meg a szinte végig előrébb járó lyoniak kétpontos előnyét.

ANADOLU EFES–FENERBAHCE 78–83

A Fenerbahce 15 ponttal vezetett a török derbi második negyedében, az Efes faragta-faragta a hátrányt, és két perccel a vége előtt utol is érte riválisát (74–74). De tovább nem vezetett az út: Marko Gudurics és Arturs Zagars egy-egy triplával biztossá tette az Euroliga-idény második Ferer-sikerét.

A Monaco és a Crvena zvezda egyaránt megnyerte a második mérkőzését is. A belgrádiak az eltiltott Milos Teodoszics nélkül fogadták a Baskoniát, de így is szinte végig vezetve nyerték meg a szokásos pokoli hangulatban zajló, kiélezett hajrával végződő csatát – Isaiah Canaan szerezte a legtöbb pontjukat (19) –, és történetük során először állnak két meccs után százszázalékosan az Euroligában. A Monaco az első félidőben tízpontos hátrányban (23–33) is volt vendége, a Maccabi Tel-Aviv ellen, de a 17-17 pontig jutó Mike James és Elie Okobo vezérletével fordított a nagyszünet után.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Csütörtöki mérkőzések

Anadolu Efes (török)–Fenerbahce (török) 78–83 (21–27, 16–19, 14–14, 27–23)

ASVEL Villeurbanne (francia)–Virtus Bologna (olasz) 87–85 (38–27, 19–22, 16–21, 14–15)

Panathinaikosz (görög)–Bayern München (német) 94–79 (25–16, 22–18, 19–24, 28–21)

Real Madrid (spanyol)–Partizan Beograd (szerb) 93–86 (24–24, 26–23, 18–17, 25–22)

Szerdán játszották

Monaco (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 85–79 (21–23, 20–23, 24–14, 20–19)

Crvena zvezda (szerb)–Baskonia (spanyol) 78–71 (25–20, 17–14, 17–15, 19–22)

Pénteken játsszák

20.15: Olympiakosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.30: Barcelona (spanyol)–Alba Berlin (német)

20.30: Milan (olasz)–Paris Basketball (francia)

