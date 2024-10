Aho Nina: Verhető a Salamanca is

165 nap kihagyás után játszott újra tétmeccsen szombaton Cegléden Aho Nina, a bajnoki címvédő DVTK Hun-Therm magyar válogatott hátvédje. A 27 éves irányító a Győr elleni májusi finálé után átesett egy régóta esedékes térdműtéten (a keresztszalagját kellett visszavarrni és a csontot bioplasztikázni), de a múlt szombaton visszatért, 18 percet játszhatott, s ezalatt hat pontot és öt gólpasszt jegyzett.

„Az egyetemen is voltak hosszabb kihagyásaim sérülés miatt, de a mostani különlegessége, úgy még nem jártam, hogy az idénykezdetkor ne legyek harcra kész − mondta a Nemzeti Sportnak egy nappal a spanyol Perfumerías Avenida Salamanca elleni Euroliga-csoportmeccs előtt Aho. − Sosem egyszerű, nekem ez volt a negyedik műtétem, talán amiatt könnyebb volt, hogy már tudom, mire számítsak, s a rehabilitáció során felismerem, melyik az a fájdalom, amire szükség van, s melyik az, amelyiknél meg kell állnom lassítani. A legnehezebb rész, hogy a csapat már egyfajta ritmusba került, ebbe kell visszaállni. A meccsen olyan szituációk adódnak, amilyeneket a rehabilitáció közben nem lehet modellezni. Az öt hónapból három és felet egyedül dolgoztam, most vissza kell szokni, amihez türelem is kell. Cegléden jó érzéseim voltak, nem féltem, bízom az elvégzett munkában, a testemben. Biztató volt a játékom, de alapvetően a sebességem volt az erősségem, amire sokszor támaszkodtam, ám az még nincs olyan szinten, mint a műtét előtt, alkalmazkodnom kell a jelenlegi helyzethez, egyelőre lassabban mennek a játékelemek, ez másféle kihívás, de tudom, ezzel is több leszek.”

A DVTK az elitsorozat első fordulójában már szinte megnyert meccset vesztett el a francia Basket Landes otthonában, majd múlt héten hazai pályán biztosan győzött az olasz Schio ellen, s a csütörtöki találkozón is hasonlóban bíznak a borsodiak, amikor a 2011-es Euroliga-győztes, a korábban Diósgyőrben játszó Puerto Ricó-i Arella Guirantest is soraiban tudó Salamancát fogadják.

„Ellenfelünk tipikus spanyol együttes, játékosai sokat futnak, szeretnek gyorsan játszani − folytatta Aho Nina. − Okosan és türelmesen kell játszani, kemény csatára számítok, de szerintem le tudjuk győzni a riválist. Úgy készülök, hogy ha játszom, a maximumot nyújtsam.”

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: DVTK Huntherm–Salamanca (spanyol)

Az állás: 1. Schio 5 pont, 2. Landes 4, 3. DVTK 3 (124–118, 2 mérk.), 3. Salamanca 3 (139–144, 2 mérk.)