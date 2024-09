A hétvégén a legszebb arcát mutatná a Falco

– Visszakérte a csapatkapitányi karszalagot Váradi Benedek, vagy megőrzi magának?

– Nem kérte, megőrzöm! – Tetszik a csapat? Az új szerzemények közül egyetlen kivétellel mindenki ismerős arc.

– Eddig jók a benyomásaim, nyilván megkönnyítette az ismerkedést és a munkát, hogy csak egy új srác van, úgyhogy ez jó volt. A játékunk is kezd szépen-lassan összerázódni, de azért még van mit dolgozni és csiszolni rajta. Bízom benne, hogy ez hamarosan sikerül, mert fontos lenne a jó idényrajt, hiszen a Bajnokok Ligája is korán kezdődik. – Hogy több ideje volt ezen a nyáron a pihenésre, annak érezte a pozitív hatásait a felkészülés során?

– Így konkrétan nem, nagyon szeretek kosarazni, úgyhogy nem volt mentális és fizikai fáradtságom a játéktól, rendben voltam. Hiányzott már a nyáron, hogy kezdjük az edzéseket, be is jöttünk az arénába mozogni a srácokkal. – Nagyon rangos torna következik a hétvégén – milyen reményekkel várja?

– Nagyon örülök neki, hogy ilyen erős csapatokat tudott meghívni a klub, és remélem, mindkét BL-szereplővel tudunk játszani, mert fontos volna fizikailag kemény, gyors iramú felkészülési meccseken gyakorolni. Jó torna lesz, kíváncsian várom, hol állunk most az ilyen szintű együttesekhez képest. – Milyennek látja az NB I mezőnyét?

– Nem vagyok teljesen képben a csapatok kereteit illetően, de szerintem akik legutóbb az éremért mentek, most is az élmezőnyben lesznek, továbbá a Paksnál és a DEAC-nál is magas célokért küzdhetnek. Színvonalas és kiegyenlített bajnokság következik, érdekes kérdés, az úgynevezett fiatalszabály eltörlése hogyan befolyásolja majd az erőviszonyokat.