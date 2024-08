Vereség a csehektől tartalékos csapattal

Másfajta összecsapás volt ez, mint az a kettő, amit a múlt héten Montenegró ellen vívtunk. Számítottunk rá, hogy erősebb csapattal játszunk, s ezúttal nem tudtuk megmutatni azt a jó játékot, amire képesek vagyunk. Voltak jó pillanataink, akcióink, de hiba is akadt bőven, tanulni kell ezekből és már a pénteki mérkőzésen javítani. Varga Alíz, a válogatott magasbedobója

MAGYARORSZÁG–CSEHORSZÁG 59–70 (14–16, 14–17, 11–21, 20–16)

Székesfehérvár, zárt kapu

MAGYARORSZÁG: Kányási 3/3, Dubei 4, Lelik 2, TÖRÖK 14/9, Kiss 9. Csere: Határ 2, DOMBAI 11/3, Varga A. 5/3, Mányoky 4, Miklós 3, Tóth F. 2, Sitku x. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

CSEHORSZÁG: Andelová, SOTOLOVÁ 14/12, Vyoralová 11/3, Cechová 2, REISINGEROVÁ 17/3. Csere: Zeithammerová, POSPISÍLOVÁ 14/3, Vitulová 4, Sípová 2, Rokosová 2, Sklenárová 4. Szövetségi kapitány: Romana Ptacková

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–5. 7. p.: 12–7. 11. p.: 14–19. 15. p.: 18–25. 18. p.: 25–27. 22. p.: 30–42. 28. p.: 33–52. 32. p.: 41–54. 34. p.: 44–64. 38. p.: 57–65

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Hétfő reggelig el kell döntsem, mi lesz az utazókeret, jelenleg úgy néz ki, Studer Ágnesnek van esélye, hogy eljöjjön velünk, de az is benne van a pakliban, hogy Angyal Barbarát hívjuk meg a megsérült Papp Klaudia helyén. Egyposztos sérüléshullám sújtja a csapatot, nem sokszor láttam ilyet... Ezen a mérkőzésen is érződött, hogy egyes poszton vannak gondjaink, nem tudtunk olyan gyorsan támadásba lendülni, hogy azokat a könnyű lefutásgólokat bedobhassuk, amiket megkaptunk a csehektől. Nem vagyok szomorú, de jobban is tudunk játszani.

Romana Ptacková: – Egy remek magyar csapatot győztünk le, egy olyan mérkőzésen, amelyen mindkét együttesből kulcsemberek hiányoztak. Jó ritmusban játszottunk és elsősorban azért tudtunk nyerni, mert remekül védekeztünk és mert a meccs közbeni apró sérülések okozta nehézségeken is túl tudtunk lendülni.