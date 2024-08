Studer Ágnes: Nekünk jó, hogy a britekkel játszunk

Kezdjük a végéről. Két győzelemmel a magyar válogatott kiharcolta az elődöntőbe jutást a ruandai világbajnoki előselejtező-tornán, így szombaton elődöntőt játszhat a házigazdát 14 ponttal felülmúló, csoportgyőztes Nagy-Britannia ellen. Ami, mármint az ellenfél kiléte némi megnyugvással töltheti el Völgyi Péter együttesét.

„Jobban ismerjük a britek stílusát, az egyik legfontosabb feladatunk, hogy kivegyük a játékból Holly Winterburnt – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére Studer Ágnes irányító. – Rengeteg pontot dob, helyzeteket teremt, ő kezdi meg az akciót betöréssel, aztán jó lehetőséghez juttat egy csapattársat. A legjobb angol játékosok nincsenek itt, ezért lényeges, hogy maximálisan betartsuk a szakmai stáb kéréseit a védekezésben, mert az lesz a kulcs. Egyénileg és csapatszinten is aprólékosan felkészítenek bennünket az aktuális ellenfélből, minden fontos játékost kielemeznek az edzők, ennek kell megfelelnünk szombaton – Szenegál ellen is megoldottuk, de nem dobtunk elég pontot. A briteknek csütörtökön jól sült a kezük az üres dobásoknál, extra betöréseik voltak, nem szabad, hogy ritmusba lendüljenek, hiába kezdett tíz kettővel Ruanda, állva hagyták őket. Nekünk jó, hogy velük játszunk, az afrikaiak néha kiszámíthatatlanok. Pozitív vagyok, ha mindent teljesíteni tudunk, amit feladatul adnak nekünk, könnyen nyerhetünk.”

Ha ez sikerül, a Ruandánál az elődöntőben jóval esélyesebb Szenegál következhetne ismét. Studer hozzátette, már a Szenegál elleni vereség másnapján arról beszéltek, hogy továbbjutnak a csoportból és így lehetőség nyílhat a visszavágásra. A mieink erős négyesbe kerültek, mert a brazilok is nagyon jól játszottak, de ha arra kerül a sor, nem fogják hagyni a szenegáliaknak, hogy ismét föléjük kerekedjenek. Rendre a rivális adta az első pofont hétfőn, keményebb volt, ám legközelebb fordul a kocka – ezt megkönnyíti, hogy válogatottunk alkalmazkodott az afrikai körülményekhez.

„Nagyon szép a hotel, kedvesek az emberek, mosolyogva lesik az összes kívánságunkat – szögezte le az NKA Univer­sitas Pécs játékosa. – Az elején voltak egy-két napos megbetegedések a stáb és a játékosok körében, de hamar leküzdöttük, azóta senkinél sem volt gond, nem kaptunk el semmit. Meg vagyok elégedve mindennel, finom és sokféle ételt kapunk, kifejezetten jól érezzük magunkat.”

Studer általánosságban is beszélt az immár Völgyi Péter vezette nemzeti együttesről. Meccsről meccsre egyre jobban mozognak a pályán, javul a helyezkedés a betöréseknél, kettő kettőknél, mindig megtalálják azt a játékost, akinek jó napja van, ha valami gyengén megy, keresnek rá megoldást, és abban bíznak, a játékuk színvonala egyre magasabb lesz.

„Még mindig nem megy tökéletesen a Peti által kért játék, igyekszik folyamatos gondolkodásra bírni bennünket. A tranzíciós játékunkat eddig nem tudtuk kellőképpen kihasználni, de a gyors indításokban már jók vagyunk és az üres kinti helyzetekre is rálelünk. A taktika alapját egyszerű figurák képezik, amelyekből nagyon sok további megoldás következhet, mindig el is várta az edzéseken Peti, hogy felkészüljünk az eshetőségekre, milyen helyzetig jussunk el pontosan, gondolkozzunk együtt és mindenki értse is meg, mit miért csinálunk. Nekem is nagyon oda kell figyelnem, folyamatosan koncentrálok bizonyos szituációknál. A csapatjáték a cél, nincs olyan támadás, hogy egy-két ember álldogál a sarokban, mindenki be van vonva az akciókba” – összegzett Studer Ágnes.

NŐI KOSÁRLABDA, VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ, KIGALI

Elődöntő

17.00: Nagy-Britannia–MAGYARORSZÁG

20.00: Ruanda–Szenegál