Női kosárlabda: „Együtt előre tűzön-vízen át!” – Török Ágnes a vb-előselejtező előtt

– Nem kétséges, egzotikus helyen játszanak a világbajnoki előselejtezőben. Milyenek a körülmények Ruandában?

– Köszönjük, jól vagyunk, az első három nap alatt sikerült akklimatizálódni – mondta a Nemzeti Sportnak Török Ágnes, a hétfő délelőtt Szenegállal összecsapó magyar válogatott magasbedobója. – Egyébként csodálatos helyszínre érkeztünk, mondhatom nyugodtan, többek várakozását is felülmúlta. Szuper hotelbe kerültünk, nagyon jó az ellátás, rendkívül kedves a személyzet, egész Kigaliban nagyon pozitívak a tapasztalataink. Tiszta és rendezett a környezet, biztonságban érezzük magunkat.

– Volt már valamilyen programjuk, ami nem a kosárlabdához kötődött?

– Rövid kiruccanást tettünk egy baptista templomban, ahol hétvégi iskolás gyerekekkel találkoztunk, és kicsit megismertük a helyi baptista közösség munkáját. A gyerekek zenés-táncos előadást tartottak nekünk, kaptunk helyi ruhákat és mi is vittünk ajándékot, igazán szívmelengető program volt.

– Nem zavaró, hogy elég korán sötétedik?

– Kicsit érdekes, de nincs vele nagy gond, a klíma is elviselhető, frissebb a levegő, mint otthon, 28-29 fok van. Ami érdekes, hogy 1600 méteren vagyunk, hasonlít így egy magaslati edzőtáborhoz, nehézkesebb a levegővétel.

– Hogy tetszik az aréna?

– Új építésű a csarnok, egy szintén újonnan épített futballstadion mellett található, már bejáratott helyszín, rendszeresen tartanak benne kosármeccseket, tornákat, tehát minden zökkenőmentesen zajlik, „belaktuk” már az arénát.

– Védőoltást vettek fel?

– Igen, bár nem voltak kötelezőek, de kaptunk ajánlást, mit lehet érdemes választani. A csapatból mindannyian beoltattuk magunkat, legtöbben a malária elleni gyógyszert is szedjük, szeretnénk biztosra menni, senki sem akarja, hogy bármi közbeszóljon és megnehezítse a helyzetünket a meccsek alatt.

– Hogy sikerült a felkészülés?

– Nagyon hasznos időszakon vagyunk túl, igazán rendhagyó időpontban, az idény végeztét követően hosszú pihenő után zajlott a felkészülés. Mivel teljesen új a stáb, a szisztéma, az első néhány hétben az volt a legfontosabb, hogy megtanuljunk együtt dolgozni, megszokja egymást a csapat és a szakvezetés. Ez maximálisan sikerült, hamar meglett az összhang, úgyhogy már csak a szakmai részre kell koncentrálni. Nagyon szépen előre tudtunk lépni az első és az utolsó felkészülési mérkőzés között, jól reagáltunk arra, mit vár el tőlünk a szakmai stáb, gyorsan haladtunk. Közel sem vagyunk még készen, bőven van hová fejlődni, remélhetőleg ezen a tornán is meccsről meccsre látszódik majd a javulás.

– Mi a különbség Székely Norbert és Völgyi Péter szövetségi kapitány elképzelései között?

– A csapat erősségei változatlanok, a játékoskeretben nem történt nagy változás. Norbi és Peti is próbálta, próbálja kihasználni az erősségeinket, belső és külső poszton is nagyszerű kvalitású játékosaink vannak. A szisztéma hangsúlyos pontja most is, hogy meg legyen az egyensúly, kihasználjuk az előnyeinket, ugyanakkor a varázsunk mindig az óriási csapategység volt, emellett mindig változott, ki az, aki az aktuális mérkőzésen vezető szerepben tündököl. Együtt megyünk előre tűzön-vízen át, ez a mentalitás megfelelően alá van támasztva Petiék játékrendszere által, ami komfortos a társaságnak. Kíváncsian várom, hogyan szerepelünk az első tétmeccsen!

– Nagyon ritkán játszanak afrikai csapattal, Szenegál ellen mire számíthatunk?

– A játékstílusa eltér azoktól, amelyekkel általában találkozni szoktunk az európai közegben. Dinamikus és atletikus játékosok alkotják, mégis nekünk kell majd lefutnunk az ellenfelet. A taktikai repertoárunk is bővebb, kérdés, melyik fél képes élesebben megérkezni a tornára hétfő délelőtt. A felkészülés alatt voltak ezzel problémáink, a páros mérkőzések közül az elsőn tompábbak voltunk, a másodikra javultunk fel. Mentálisan készülünk arra, hogy az első perctől koncentráljunk, nagyon precízen felkészített minket erre a szakmai stáb egyénileg és csapatszinten is, nem az edzők munkáján múlik majd a siker, nekünk, játékosoknak kell a maximumot hoznunk – készen is állunk erre!

VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ, NŐK

C-csoport (Kigali), 1. forduló

11.00: MAGYARORSZÁG–Szenegál

A TOVÁBBI MENETREND

2. forduló, augusztus 20.

17.00: Magyarország–Fülöp-szigetek

3. forduló, augusztus 22.

14.00: Magyarország–Brazília

A VÁLOGATOTT KERETE

Angyal Barbara, Dombai Réka, Dubei Debóra, Kiss Virág (mind Serco Uni Győr), Határ Bernadett (Valencia, spanyol), Kányási Veronika, Lelik Réka, Miklós Melinda (mindhárom DVTK Hun-Therm), Studer Ágnes, Török Ágnes (mindkettő NKA Universitas Pécs), Tóth Franka (TFSE-MTK), Varga Alíz (Sopron Basket)