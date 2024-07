Laza kezdés, mégis megizzadt a csapat – egyelőre foghíjasan, de vidáman indult az új női kosárkapitány regnálása

Sokféle, futással tarkított dobásgyakorlat jött a programban, majd a végén büntetődobások – amik csak akkor büntették kollektíve a csapatot, ha több is kimaradt egymás után. Noha páran rontottak, magukban bűnhődtek, az egész keretnek egyszer sem kellett sprintelnie...

„Átmozgató edzés volt, de szerintem igazából most esik le mindenkinek, főleg nekem és Ábrahám Márti edzőnek, akik újak vagyunk, milyen nagyszerű is az a feladat, amit ez a pozíció jelent – mondta Völgyi az első tréning után. – Ami már most is látszik, hogy kommunikációban és precizitásban rengeteget kell fejlődni, előrelépni. Ez lesz a fő feladat a következő hetekben, s az alapcél, hogy a munkát el kell végezni a világbajnoki előselejtezőig. Ami szokatlan időpontban lesz, ráadásul elutazunk egy másik kontinensre. Ez nagyon megnyújtja az idényt, de remélem, lesznek sikereink, s megéri ez a nyári többletmunka majd mindenkinek.”

A nemzeti együttes az edzőtáborozás során összesen négy mérkőzést játszik (augusztus 1-jén és 2-án Montenegróban két találkozót a házigazdával, 8-án és 9-én pedig Csehország érkezik Székesfehérvárra), aztán irány Afrika.

A KERET

Dombai Réka, Dubei Debóra, Ruff-Nagy Dóra, Török Ágnes (mind Serco Uni Győr), Határ Bernadett (Salamanca, spanyol), Kányási Veronika, Lelik Réka (mindkettő DVTK Hun-Therm), Kiss Virág (Mersin, török), Mányoky Réka, Miklós Melinda (mindkettő Tarr KSC Szekszárd), Papp Klaudia, Sitku Zsuzsanna, Varga Alíz (mindhárom Sopron Basket), Studer Ágnes (Flammes Carolo, francia), Tóth Franka (E.ON ELTE BEAC). A játékosok klubjaként azt jelöltük meg, ahonnan kiharcolták a válogatottságot.

Még bizonyítania kell

Miniinterjú Miklós Melindával, a válogatott 20 éves hátvédjével

– A szövetségi kapitány mostantól a klubedzője is egyben, amióta Szekszárdról a DVTK-hoz igazolt. Ez előny lehet vagy hátrány?

– Szerintem Péter szakmailag annyira felkészült, hogy biztos vagyok benne, külön tudja a választani a klubnál végzett munkát és a válogatottbeli szerepemet egymástól. Az én esetemben ez a nyári program örvendetes és hasznos, hiszen a diósgyőri munka előtt a válogatottban már együtt dolgozhatunk és megismerjük jobban egymást.

– Korábban ritkán jutott el addig, hogy pályára lépjen a legjobbak között, mert vagy sérült volt, vagy nem került be a keretbe.

– Fiatal vagyok még, s még bizonyítanom kell, de a korom előny, mert nagy energiákat tudok mozgósítani. Ezt az edzéseken kell megmutatnom és a lehetőséget kiérdemelnem.

– Akár most a nyáron az elő-vébéselejtezőben.

– Igen, de először még az utazókeretbe kell bekerülnöm. Ez az augusztusi torna jó lehetőség a stábnak és a csapatnak, hogy megismerjük egymást, a taktikát, és aztán ősszel például az Európa-bajnoki selejtezőben ebből előnyt kovácsoljunk.

Miklós Melinda (Fotó: Dömötör Csaba)

Dubei Debóra, a válogatott hátvédje: – Jólesett az edzés, és örülünk egymásnak, mert ez a csapat nagyon szeret együtt dolgozni. A kapitányváltás óta ez volt az első összetartás, s azt hiszem, nagyszerű edzővel melózunk tovább, aki emberileg és szakmailag is rendben van. Most ismerkedünk, aztán felkészülünk az afrikai tornára, amelyen nyilván olyan együttesekkel játszunk, amelyekkel szinte soha. Hogy én maradok-e a csapatkapitány, nem tudom, majd a következő napokban ez is eldől, még csak néhány szót váltottunk Völgyi Péterrel erről.