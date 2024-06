Völgyi Péter: A szakmai stábban is kell a kohézió

Március végén nevezték ki ugyan Völgyi Pétert a női válogatott szövetségi kapitányának, az együttest 2017-től irányító Székely Norbert helyére kerülő szakember stábjának összetételét csak június elején hozta nyilvánosságra a honi szövetség. Völgyi – aki a története során idén először magyar bajnoki címet nyerő DVTK Hun-Therm kispadján is marad – másodedzői: a klubnál is első számú segítője, Ábrahám Márta, az előző években külföldön dolgozó Jakab Máté és az NKA Universitas Pécs másodedzője, Iványi Dalma lesznek.

„A három edzőben az a legfontosabb közös vonás, hogy mindannyiukkal éveket dolgoztam együtt különböző klubokban vagy válogatottaknál – mondta Völgyi a segítőiről. – Tudom, ki mire képesek, milyen a mentalitásuk és a szakmai tudásuk. A legfontosabb egy stáb esetében, hogy egységes legyen és alázatos, a tagjai a lehető legjobban végezzék el a munkát, legyen kohézió, ami legalább olyan fontos, mint a csapatnál. Tudomásom szerint mindannyian jóban vannak egymással is, nem csak velem, így ez a felállás tűnt optimálisnak.”

Iványi kiválasztására külön rákérdeztünk a kapitánynál: a korábbi zseniális válogatott karmester ugyanis Székelynél is stábtag volt.

„Dalma a folytonosságot képviseli – folytatta Völgyi. – A válogatottból is jól ismeri a lányokat, ami nagy segítség nekem. Egyáltalán nem számít, hogy az elődömmel is együtt dolgozott, sőt, pozitív adalék, hogy ott volt a stábban az előző években is.”

Völgyi szövetségi kapitányként elsőként júliusban találkozik a nemzeti együttes tagjaival, 15-én Székesfehérváron elkezdődik az augusztusi világbajnoki előselejtezőre való felkészülés. Az edzőtáborozás során összesen négy mérkőzést játszanak (augusztus 1-jén és 2-án Montenegróban játszunk két találkozót a házigazdával, 8-án és 9-én pedig Csehország érkezik Székesfehérvárra), aztán a ruandai fővárosba, Kigaliba utaznak, ahol megküzdenek Brazíliával, a Fülöp-szigetekkel és Szenegállal.

„A keretnek nem tagja Juhász Dorka, aki a WNBA-ben szereplő Minnesota Lynx csapatában játszik, így nem áll rendelkezésre, viszont bízom benne, hogy az Európa-bajnoki selejtezőre már csatlakozik hozzánk – mondta Völgyi a kerettel kapcsolatban. – Aho Nina a bajnoki döntő után térdműtéten esett át, ami régóta esedékes volt. Jelenleg lábadozik, várhatóan októberben vagy novemberben lesz teljesen egészséges, körülbelül akkorra fizikailag is utoléri magát. Nina a kohézió miatt is fontos játékos, ezért a székesfehérvári összetartáson is velünk lesz néhány napot, de meccset nyilván nem játszhat, és Ruandába sem tart velünk. Határ Bernadett-tel, aki az olimpiai selejtező után lemondta a válogatottságot, leültünk, egyeztettünk, megbeszéltük az előző időszakot, ezután jelezte, ott lesz a csapatban.”