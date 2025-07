„Ritkán voltam ennyire dühös a félidőben” – Vincent Kompany Musiala sérülése után

A párizsiak első gólját szerző Desiré Doué így értékelt a klubvilágbajnokság hivatalos oldalának. „Nagyon intenzív mérkőzés volt, sok párbajjal. Ismét megmutattuk, hogy milyen szellemiséggel játszunk, a győzelem volt a legfontosabb. Az idény elején kikaptunk tőlük, így fontos volt a visszavágás” – utalt az 1–0-s bajor győzelemmel záruló 2024. novemberi BL-találkozóra Doué.

„A piros lapok mindig apró hibák, amiket ki kell javítanunk. Ezek fontos részletek. Ha eggyel több vagy kevesebb játékosod van, az sok mindent megváltoztathat. A kiállítás után láttam a csapattársaimon, hogy a végsőkig védekezni fogunk. Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy meg fogjuk nyerni a meccset, láttam az elszántságot és a megfelelő hozzáállást. Tíz és kilenc emberrel is próbáltunk játszani, gólt is szereztünk, ez a csapat mentalitását dicséri, Luis Enrique sokat dolgozott ezen” – mondta Marquinhos, a PSG csapatkapitánya.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője szerint remek mérkőzést láthattak a szurkolók. „Nagyon intenzív volt, mindkét csapat a legjobbját nyújtotta, boldogok vagyunk. Őrületes volt a végjáték, de a piros lapok után ez nem is csoda, mindkét csapat nyerhetett volna. Megmutattuk, hogy két kiállítás ellenére is versenyképesek vagyunk. A lényeg, hogy ott vagyunk a négy között és szeretnénk döntőbe jutni.”

Utolsó mérkőzését játszotta a Bayern München színeiben Thomas Müller, a bajorok ikonikus futballistája így látta a találkozót: „Ezt még meg kell emészteni, ebben a meccsben minden benne volt. Jól játszottunk, nagyszerűen küzdöttünk, az első félidőben kézben tartottuk a meccset. A szünet után arra késztettük őket, hogy kevesebb kockázatot vállaljanak, sokkal inkább a hosszú labdákra támaszkodtak. Elkövettünk egy-két hibát, de voltak jó lehetőségeink is. A jó játék semmit sem garantál a labdarúgásban. Túlságosan arra koncentráltunk, hogy az elődöntőbe jussunk, és most csomagolnunk kell, amit nehéz elfogadni.”

„Nem lehet azt mondani, hogy a fiúk nem játszottak jól. Játékban voltunk, míg a PSG-nél hibáztak, két piros lapot is kaptak. Mi is nyerhettünk volna, ám ilyen a foci, nem irányíthatsz mindent” – osztotta meg gondolatait Vincent Kompany. A Bayern München vezetőedzője ezt követően a súlyos sérülést szenvedő Jamal Musialáról beszélt. „Ritkán voltam ennyire dühös a félidőben, mint most, és nem a játékosaim miatt. Sok dolog van az életben, ami sokkal fontosabb a labdarúgásnál. A srácoknak viszont ez az életük, visszatért egy izomsérülésből, aztán ez történik, az ember ilyenkor tehetetlennek érzi magát. Megpróbálsz erőt meríteni ebből, mert Jamalért győzni akarsz. Azért forrongtam, mert egy olyan játékossal történt ez, aki imádja ezt a sportot és fontos a csapatnak.”