Musiala súlyos sérülést szenvedett, Müller elköszönt: kiesett a Bayern München

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NEGYEDDÖNTŐ

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 2–0 (0–0)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 66 937 néző. Vezette: Taylor (angol)

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián (Zaire-Emery, 79.) – Barcola (Ousmane Dembelé, 70.), D. Doué (Lucas Hernandez, 79.), Kvarachelia (Beraldo, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Boey, 33.; Raphael Guerreiro, 87.) – Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 80.) – Olise, Musiala (Gnabry, a szünetben), K. Coman (Th. Müller, 80.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: D. Doué (78.), Ousmane Dembelé (90+6.)

Kiállítva: Pacho (81.), Lucas Hernandez (90+2.)

Később

22.00: Real Madrid (spanyol)–Borussia Dortmund (német), New York (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Drámaian ért véget a Bayern München és a PSG negyeddöntőjének első félideje. A két csapat nem bírt egymással, és már csak másodpercek voltak hátra a hosszabbításból, amikor Jamal Musiala csatázott labdáért Willian Pachóval, majd az alapvonalnál szerencsétlenül ütközött a labdára kivetődő Gianluigi Donnarummával. A bokája beszorult az olasz kapus alá, emiatt teljesen természetellenes helyzetben állt. Egyből lehetett tudni, hogy nagy a baj, valószínűleg hosszú kihagyás vár a 22 éves német támadóra, akit hordágyon vittek le a pályáról. A párizsiak kapusa is a könnyeivel küszködött, miután szembesült vele, mi történt.

Az első negyvenöt perc amúgy kiegyenlített játékot hozott, a Bayern állt valamivel közelebb a vezetés megszerzéséhez. Sőt, Dayot Upamecano fejjel be is talált, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. A súlyos bokasérülést szenvedő Jamal Musialát Serge Gnabry váltotta a szünetben, de a bajoroknak ezenkívül is volt kényszerű cseréjük, amikor Sacha Boey állt be Josip Stanisic helyére korábban. A 49. percben villámgyors támadás után Bradley Barcola ziccerénél védett hatalmasat Manuel Neuer, majd nem sokkal később a túloldalon Donnarummának kellett hárítania Kingsley Coman helyzeténél. Nem unatkoztak a kapusok, és bár kicsivel veszélyesebb volt a Bayern, hetven perc elteltével sem született gól. Sejteni lehetett, hogy amelyik csapat betalál, az jó eséllyel megnyeri az összecsapást.

A 74. percben Neuer a kapujából kifutva eladta a labdát, amely Ousmane Dembélé elé került, akinek 17 méterről csak az üres kapuba kellett volna találnia, ám a labda a jobb kapufa mellett az alapvonalon túlra gurult. Nem sokkal később Harry Kane veszített labdát a félpályánál, majd gyors francia támadás után Désiré Douéhoz került a labda, kissé befelé vezette, majd 17 méterről a bal alsó sarokba lőtte (Neuer kicsit megcsúszott, ezért nem tudott elmozdulni a labdára). Jól megy Douénak a fontos mérkőzéseken, emlékezhetünk, hogy május 31-én az Internazionale elleni BL-döntőn az 5–0-s győzelemből két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét. A 81. percben Willian Pachót kiállította a játékvezető, mert csúnyán rátartott Leon Goretzka sípcsontjára, a Bayernnek körülbelül tíz perce maradt arra, hogy az emberelőnyt kihasználva hosszabbításra mentse a találkozót. Noha a 87. percben Harry Kane a kapuba fejelt, les miatt ezt a gót is elvették a bajoroktól. A 92. percben Lucas Hernandez piros lapja miatt kettős emberelőnybe kerültek a németek, de csak négy percük maradt, hogy ezt kihasználják.

Csakhogy kilenc emberrel is lőtt még egy gólt a PSG! Asraf Hakimi három Bayern-játékoson fűzte át magát a tizenhatos jobb szélénél, majd Ousmane Dembéléhez passzolt, aki nem hibázta el a ziccert. A végén a játékvezető büntetőt ítélt a münchenieknek, de a videózás után visszavonta, így a szépítés sem jött össze a bajoroknak, akik nemcsak a mérkőzést veszítették el, hanem az egyik kulcsemberüket is. A PSG-re az elődöntőben a Real Madrid–Borussia Dortmund párharc győztese vár. 2–0