„Oxigénpalack nélkül kellett megmászni az Everestet, és sikerült!” – Simone Inzaghi a Manchester City kiejtése után

„Tudtuk, hogy a Manchester City legyőzése különleges erőfeszítést igényel, nos, a játékosok ennek szellemében futballoztak, egyszerűen csodálatosak voltak. Mondhatjuk úgy is, hogy oxigénpalack nélkül kellett megmászni az Everestet, és sikerült! – érzékeltette a győzelem értékét Simone Inzaghi, az Al-Hilal nemrégiben kinevezett vezetőedzője. – Mindenki nagyszerűen játszott, labdával és labda nélkül is azt tette, amit a helyzet éppen megkívánt. Nagyjából három hete vagyok a csapattal, öröm átélni, milyen profi módon állnak hozzá a futballistáink a közös munkához. Edzőként ennél elégedettebb aligha lehetnék. A szívüket adták ezért a győzelemért, ebben a pillanatban nincs is más teendőnk, mint élvezni, amivel a Guardiola-féle Manchester City elleni siker jár.”