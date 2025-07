Lautaro Martínez dörgedelmes nyilatkozatban ment neki csapattársának, de nem mondott nevet

„Noha kiestünk a tornáról, az új edző érkezése nagyot lökött a csapaton. És van itt egy félreérthetetlen üzenet: aki nem akar a klubnál maradni, az menjen Isten hírével – vágott a témába Lautaro Martínez a vereség után. Amikor nevet, neveket kértek tőle, az argentin labdarúgó így folytatta: – Általánosságban beszélek. Hosszú és fárasztó idényen vagyunk túl, amelyben nem nyertünk semmit. Ahhoz, hogy újra trófeákért legyünk versenyben, éheznünk kell a sikert, olyan csapatot kell alkotnunk, amilyennel a második közös bajnoki címünket megszereztük. Azt a mintát követve kell elkezdenünk az újjáépítést. Nem fogok neveket mondani. Sok olyasmit láttam most, ami nem tetszett, és mivel én vagyok a csapatkapitány, ezeket szóvá kell tennem. Csak azok maradjanak itt, akik hajlandóak megszakadni a közös sikerekért, a többieknek pedig viszlát.”

„Azt gondolom, Calhanogluról beszélt – szolgált egy lehetséges megfejtéssel Giuseppe Marotta Inter-elnök. – Csapatkapitányunk szavaiban van igazság, és vannak benne feltevések is. Teljesen természetes, hogy aki nem akar itt futballozni, az távozzon, de egyelőre egyetlen játékos sem jelezte efféle szándékát. Hakannal leülünk majd, és megkeressük a mindenki számára jó megoldást. Lautaro hozzáállását osztja a klub, hiszen a benne tomboló győzni akarás vihet minket messzire.”

„Ezt a klubot a győzelmek mozgatják, úgyhogy elő kell ásnunk a büszkeségünket, és mindenkinek egy irányba kell húzni. Ugyanezt mondta Lautaro kevésbé diplomatikusan. De az üzenet mindenki számára egyértelmű: ha túl akarunk lépni a legutóbbi, meglehetősen nehéz idényen, akkor a következőt ambiciózusan kell megalapoznunk” – ezt már a Simone Inzaghi helyére nemrég kinevezett új vezetőedző, Cristian Chivu mondta.

A román szakember úgy tekint a klubvilágbajnokság heteire, hogy azok jó alkalmat kínáltak a csapat erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezésére, a játékosok megismerésére.

„A pohár teli felére összpontosítok mindig, nem az üresre, szóval az elmúlt hetekből már a következő idényre építkezek – fogalmazott Chivu. – Ami ezt a meccset illeti, a Fluminense frissebb, célratörőbb volt, mi pedig nem olyan felfogásban futballoztunk, ahogyan szerettem volna. Gondot okozott a gyorsaságuk, a letámadásuk, és voltak szituációk, amikor az egyszerű megoldás helyett a szépet próbáltuk erőltetni. Az energiaszintünket pedig mindenki láthatta. Mindent megtettünk, hogy fordítsunk, balszerencsénk volt a kapufáknál, az ellenfélnek csupán két igazi helyzete volt – igaz, azokból két gólt kaptunk.”

A fent idézett Lautaro sem csak a távozni akarókról beszélt: „Az első félidőben mintha ott sem lettünk volna a pályán, rengetegszer eladtuk a labdát, hátrányba is kerültünk. A Fluminense mélyen és jól védekezett, ügyesen élt az ellencsapások lehetőségével. A második játékrészre feljavultunk, de nemcsak a nagy meleg, hanem a mentális fáradtság is nehezítette a dolgunkat, ráadásul sok játékost nélkülöztünk. Mindenkitől bocsánatot kérek, aki a mi kedvünkért jött ki a mérkőzésre.”

A Fluminensével még lesz alkalmunk találkozni a későbbiekben – a brazil csapat az Al-Hilallal találkozik a negyeddöntőben –, így most csak röviden idézzük Renato Gaúcho vezetőedző értékelését. A tréner először is a jól működő három középső védős rendszerről beszélt:

„Nem szoktunk ebben futballozni, de az elmúlt három napban meggyőztem a játékosaimat, hogy igenis képesek sikert kihozni belőle. Egy kiemelkedő csapat volt az ellenfelünk, amely sokkal gazdagabb nálunk, de nem a pénzkötegek lépnek pályára, hanem tizenegy ember tizenegy másik ellen. Az enyéim most lenyűgöző egységről tettek tanúbizonyságot, megdolgoztak a sikerért, minden elismerést megérdemelnek. Sokan kételkedtek abban, hogy ott leszünk a legjobb nyolc között – mondta Renato Gaúcho, akinek csapata mellett a Palmeiras is ott van a negyeddöntőben (a két klub akár „színbrazil” elődöntőt is vívhat egymással). – A brazil futball mutatja az erejét. Az európai kluboknak több pénzük van, megvásárolhatják a legjobb játékosokat, de a pályán az odaadás, az elkötelezettség számít. És e tekintetben az én csapatom most példát mutatott.”

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil) 0–2 (0–1)

Charlotte, Bank of America Stadion, 20 030 néző. Vezette: Barton (salvadori)

Internazionale: Sommer – Darmian, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto, 71.) – Dumfries (Luís Henrique, 53.), Barella, Asllani (Sucic, 53.), Mhitarjan (V. Carboni, 53.), Dimarco – M. Thuram (S. Esposito, 66.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Christian Chivu

Fluminense: Fábio Maicel – Thiago Silva, Ignácio, Freytes – Samuel Xavier, F. Bernal (Thiago Santos, 81.), M. Martinelli (Hércules, 60.), René – Nonato (V. Lima, 60.) – J. Arias, Cano (Everaldo, 66.). Vezetőedző: Renato Gaúcho

Gólszerző: Cano (3.), Hércules (90+3.)