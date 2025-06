A Fluminense kiejtette az Intert a klub-vb-n!

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NYOLCADDÖNTŐ

Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil) 0–2 (0–1)

Charlotte, Bank of America Stadion, 20 030 néző. Vezette: Barton (salvadori)

Internazionale: Sommer – Darmian, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto, 71.) – Dumfries (Luís Henrique, 53.), Barella, Asllani (Sucic, 53.), Mhitarjan (V. Carboni, 53.), Dimarco – M. Thuram (S. Esposito, 66.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Christian Chivu

Fluminense: Fábio Maicel – Thiago Silva, Ignácio, Freytes – Samuel Xavier, F. Bernal (Thiago Santos, 81.), M. Martinelli (Hércules, 60.), René – Nonato (V. Lima, 60.) – J. Arias, Cano (Everaldo, 66.). Vezetőedző: Renato Gaúcho

Gólszerző: Cano (3.), Hércules (90+3.)

Tétmeccsen még sohasem találkozott a két csapat egymással, barátságos mérkőzésen viszont már összefutottak, igaz, nem ma volt – 1961 júniusában 1:1-re végeztek a felek a San Siróban. Amúgy sem játszanak egymással túl gyakran olasz és brazil együttesek, a klubvilágbajnokságon még sosem volt ilyen párosítás. Legutóbb a 1993-as Interkontinentális Kupában mérte össze erejét a két ország valamelyik klubcsapata, akkor a Sao Paulo 3–2-re megverte a Milant.

A Fluminense is komolyan gondolta, hogy legyőzi milánói ellenfelét, és már a harmadik percben megszerezte a vezetést. Jhon Arias adott be jobbról, a labda meg-, majd lepattant – mindössze három méterre a kaputól –, Yann Sommer nem jött ki, Germán Cano pedig közelről fejelt, és a labda a svájci kapus lába között utat talált a kapuba. A gól megadta az alaphangot az összecsapásnak, ami nem is zajlott barátságos hangulatban, az első félidőben hatszor villant a sárga lap. Helyzetből kevesebbet láthatott a nem túl nagy számú közönség, Federico Dimarco és Marcus Thuram tudott valamennyire veszélyeztetni milánói részről. A brazil gárda előtt is nyílt esély a gólszerzésre, sőt, Ignácio a kapuba is bólintott, ám bebizonyosodott, hogy lesről talált be.

Az Internazionale a szünet után sem tudta feltörni ellenfele védelmét, és igazából az akaratát sem sikerült ráerőltetnie. A félidő közepén még örülhettek is az olaszok, hogy nem nőtt még nagyobbra a hátrányuk, Sommer bravúrral védte Arias tekerését. Rögzített helyzet hozhatta volna meg az áttörést az Internek, azonban Stefan de Vrij közelről a jobb kapufa mellé lőtt, illetve Dimarco szabadrúgásból a bal kapufa mellé tekert.

A két helyzet között, a 71. percben az ötödik cserelehetőségét is kihasználta a kék-feketéknél június 9-én kinevezett Cristian Chivu, és ebben az időszakban már egyértelműen az Inter dominált. A hajrá elején bravúrral kellett védenie a 44 éves Fábiónak, lábbal hárította Lautaro Martínez lövését, az argentin meg egy perccel később a kapufát is eltalálta.

A ráadás perceiben még Carlos Augusto vágta a kapu fölé a labdát, és a kitámadó olaszok kinyíltak hátul, a Rio de Janeiró-i együttes pedig kontrából lezárta a mérkőzést – Hércules 16 méterről kilőtte a bal alsót. Még Dimarco eltalálta a lécet, ám a szépítés sem jött össze, tehát az Internazionale már biztosan trófea nélkül marad a 2024–2025-ös (hosszú) idényben, a Flu pedig meglepetésre készülhet a negyeddöntőre. 0–2

Később

