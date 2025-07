„Kemény szavak” – Calhanoglu közleményben reagált Lautaro Martínez verbális támadására

Calhanoglu – aki a nyolcaddöntő előtt nem sokkal visszaindult Európába – azzal kezdte válaszközleményét, hogy bár a Bajnokok Ligája-döntőben megsérült, elutazott a csapattal a klubvilágbajnokságra, ott azonban edzésen újabb sérülést (izomszakadást) szenvedett.

„A sérülésen kívül nincs más oka annak, hogy nem léptem pályára… – idézi a játékos szavait a Football Italia. – Tegnap kikaptunk, ami nagyon fájt. Nemcsak játékosként éreztem keserűséget, hanem a többiekkel együtt érző társként is. Rögtön a mérkőzés után felhívtam néhány csapattársamat, hogy lelket öntsek beléjük, mert a csapat tagjaként ez így helyes. Ezek után váratlanul értek a szavak, amelyek a mérkőzés után elhangzottak. Kemény szavak. Olyanok, amelyek megosztanak, nem pedig összekovácsolnak.”

Calhanoglu felhívta a figyelmet, hogy emlékei szerint karrierje során sohasem keresett mentségeket, mindig vállalta a felelősséget minden tettéért.

„Előfordult, hogy fájdalmak közepette is játszottam, de akkor sem szavakkal vezettem a csapatot, hanem tettekkel. Tisztelem mindenki véleményét, a csapattársamét és a klubelnökét is, de a tisztelet nem lehet egyirányú. A pályán és azon kívül is tiszteletet tanúsítok, hiszek abban, hogy erős kapcsolatok csak tiszteleten alapulhatnak, különösen akkor, amikor magasra csapnak az érzelmek hullámai. Sohasem árultam el a klubot, sohasem mondtam, hogy nem érzem jól magam az Internél. A múltban kaptam ajánlatokat, csábítóakat is, de maradtam, mert nagyon sokat jelent nekem ez a mez, amit, azt hiszem, a játékommal bizonyítottam is. Volt részem abban a megtiszteltetésben, hogy viselhettem hazám válogatottjának csapatkapitányi karszalagját. Úgy tanultam, hogy a vezérnek ki kell állnia a csapatáért, és nem mutogatni ujjal senkire akkor sem, ha az a legegyszerűbb megoldás. Imádom a futballt, rajongok a klubért, minden egyes nap a színeiért harcolok. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Az azonban bizonyos, hogy a történelem azok nevét őrzi meg, akik kimagaslanak a többiek közül, és nem azokét, akik a leghangosabban üvöltöznek.”

A németországi Mannheimben született Calhanoglu a Karlsruhe, a Hamburg, a Leverkusen és a Milan érintésével 2021-ben lett az Inter labdarúgója, szerződése 2027. június 30-ig szól.