Az Atlético Madrid hiába győzte le a Botafogót, a brazil csapat és a PSG jutott tovább a klub-vb-n

ATLÉTICO MADRID–BOTAFOGO

A Paris Saint-Germain meglepő vereséget szenvedett a Botafogo ellen, így az Atlético Madridnak – feltételezve, hogy a párizsiak nyernek a Seattle Sounders ellen – legalább három góllal kellett megvernie a brazilokat ahhoz, hogy továbbjussanak.

Ennek ellenére az első helyzet a Botafogo előtt adódott, Jefferson Savarino lövését védte Jan Oblak. A félidő második felében már egymást érték a madridi helyzetek, Julián Álvarez azonban nem talált kaput kritikus helyzetben, a játékrész végén pedig hiába esett el a büntetőterületen belül az argentin támadó, nem kaptak tizenegyest a spanyolok.

A szünet után tovább nőtt a madridiak fölénye, a csereként beálló Antoine Griezmman különösen aktív volt, de hiába a több mint 20 spanyol helyzet, a gól sokáig nem sikerült. Végül a 87. percben a brazilok tizenhatosán belül szerzett labdát az Atlético Madrid, Julián Álvarez keresztpasszát követően Griezmman lőtt a kapu bal oldalába. Ezzel a góllal a spanyolok 1–0-ra nyertek, a klubvilágbajnokságon most először kapott ki brazil csapat, de a Botafogo így is örülhet, mert csoportmásodikként továbbjutott.

SEATTLE SOUNDERS–PARIS SAINT-GERMAIN

A Bajnokok Ligája-címvédő remek helyzetbe hozta magát azzal, hogy már a csoportkör első meccsén meggyőzően, 4–0-ra megverte az Atlético Madridot, utána viszont beleszaladt egy meglepő, egygólos vereségbe a Botafogo ellen, így ha furcsa, ha nem, győzelmi kényszerben lépett pályára Seattle-ben, a városi Sounders ellen. Ehhez méltó volt a párizsiak kezdőcsapata, majd a meccs alakulása is. Ugyan helyzetei a hazaiaknak is akadtak, a mezőnyfölény végig a PSG oldalán volt, a 35. percben pedig a vezetés is meglett Hvicsa Kvarachelia 17 méterről érkező, megpattanó lövése után.

Ezt követően szinte csak egy csapat volt a pályán, Asraf Hakimi pedig a 67. percben a Paris Saint-Germain második gólját is megszerezte a hosszú oldalon érkezve, közelről. A PSG tehát nyert 2–0-ra, begyűjtötte a kötelező három pontot és továbbjutott, ráadásul csoportelsőként, hiszen az Atlético Madrid a hajrában legyőzte a Botafogót, mindhárom csapat hat ponttal, körbeveréssel zárt, de Luis Enrique csapata zárt a legjobb gólkülönbséggel. A párizsiakra így az A jelű kvartett második helyezettje várhat, amely még a Palmeiras és az Inter Miami is lehet, ők egymással mérkőznek meg az utolsó fordulóban.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

B-CSOPORT

Seattle Sounders (amerikai)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2 (Kvarachelia 35., Hakimi 67.)

Atlético Madrid (spanyol)–Botafogo (brazil) 1–0 (Griezmann 87.)