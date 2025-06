A Real Madrid emberhátrányban is magabiztosan nyert a klubvilágbajnokságon

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

H-CSOPORT

Real Madrid (spanyol)–Pachuca (mexikói) 3–1 (2–0)

Charlotte, Bank of America Stadion, 70 248 néző. Vezette: Abatti (brazil)

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Rüdiger, 78.), Asencio, Huijsen, Fran García – Valverde, Tchouaméni, Jude Bellingham (Ceballos, 60.) – Güler (Modric, 60.), Gonzalo García (Brahim Díaz, a szünetben), Vinícius Júnior (V. Munoz, 87.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Pachuca: C. Moreno – L. Rodríguez (E. López, 60.), Bauermann, F. Pereira, B. González – E. Montiel, A. Bautista (J. Kennedy, a szünetben) – A. Domínguez (Cabral, a szünetben), Palavecino (Guzmán, 72.), Kenedy (C. Sánchez, 60.) – S. Rondón. Vezetőedző: Jaime Lozano

Gólszerző: Jude Bellingham (35.), Güler (43.), Valverde (70.), ill. E. Montiel (80.)

Kiállítva: Asencio (7.)

Jó hírt kaptak a Real Madrid szurkolói: Xabi Alonso elmondása szerint Kylian Mbappé betegségét követően elhagyta a kórházat és napról napra jobban van. Ugyan a francia világbajnok támadó a Pachuca elleni mérkőzést még kihagyta, de a harmadik csoportkörös mérkőzésre jó eséllyel ismét játékra kész lesz.

A meccs kezdése viszont kevésbé sikerült jól a spanyoloknak. Előbb a harmadik percben Salomon Rondón lövése egy védőről mellé szállt, majd a hetedik percben ismét a venezuelai ugrott ki, akit Raúl Asencio lerántott, így korán emberhátrányba került a Real Madrid. A következő percekben is veszélyesen játszott a Pachuca, Kenedy egyszer az oldalhálót találta el, a 18. percben pedig Thibaut Courtois védett, a kipattanóra Alan Bautista csapott le, de a belga kapus másodszor is hatalmas bravúrt mutatott be.

Raúl Asencio (35) korai piros lapja nem került sokba a Real Madridnak (Fotó: Getty Images)

A kihagyott helyzeteket megbosszulta a Real Madrid. A 35. percben remek, gyors támadást vezettek a spanyolok a bal oldalon, Fran García passzolt középre, Jude Bellingham pedig egy átvétel után 13 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. Még a félidő vége előtt jött a második madridi találat: ismét gyors, látványos támadást vezetett Xabi Alonso együttese. Vinícius Júnior ívelt keresztlabdája Trent Alexander-Arnoldot találta meg, az angol szélső középre tette, Gonzalo García lekészítette, Arda Güler átvette, majd kilenc méterről jobbal a jobb alsóba talált.

Arda Güler gólt szerzett a szünet előtt (Fotó: Getty Images)

A második félidő is több mexikói helyzettel indult, de se John Kennedy, se Bryan González, se Rondón nem tudott túljárni Courtois eszén. A kihagyott helyzetekre ismét góllal válaszolt a Real Madrid, a csereként pályára lépett Brahim Díaz remekül tette be a labdát a védők mögé, az érkező Fede Valverde pedig a kapuba pöckölte a labdát. A 80. percben Elías Montiel távoli lövése Aurélien Tchouaménin megpattanva a hálóban kötött ki, de ez csak a szépítésre volt elég. A 3–1-es sikerrel Xabi Alonso megszerezte első győzelmét a Real Madrid élén, a spanyolok a 2024-es Interkontinális Kupa-döntő után ezúttal is három gólt lőttek a Pachucának.

