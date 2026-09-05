Tíz ponttal mennek a mieink két negyed után – Magyarország–Nigéria a női kosár-vb-n

A magyar női kosárlabda-válogatott a második csoportmérkőzésén Nigériával csap össze a berlini világbajnokságon. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
2. FORDULÓ
B-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–NIGÉRIA (21–13, 15–13) – ÉLŐ
Max Schmeling Halle, 14.15 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Batista (Puerto Ricó-i), Griguol (ausztrál), Gajdosz (lengyel)
A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN
20.45: Franciaország–Dél-Korea
|A magyar válogatott kerete
|10 Aho Nina, 7 Kányási Veronika (mindkettő Diósgyőr), 33 Dúl Panka (Győr), 11 Josepovits Kinga, 9 Studer Ágnes, 13 Török Ágnes (mindhárom Pécs), 14 Juhász Dorka (Galatasaray, török), 21 Lelik Réka (csapat nélküli), 8 Rátkai Eszter (Szekszárd), 55 Széki-Barnai Judit (Cegléd), 2 Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol), 22 Turner Yvonne (csapat nélküli)
A MAGYAR VÁLOGATOTT TOVÁBBI PROGRAMJA
Hétfő, 14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Max Schmeling Halle) (Tv: M4 Sport)
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