FIFA-világranglista: a 41. helyen kezdi az évet a magyar válogatott, Marokkó a legjobb tízben

2026.01.20. 10:57
Fotó: Dömötör Csaba
A magyar válogatott egy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb, idei első világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.


A FIFA a vasárnap zárult Afrikai Nemzetek Kupája után frissítette a rangsort, amelyen a döntőben alulmaradt, házigazda Marokkó a 11.-ről feljött a 8. helyre. A győztes Szenegál hét helyet előre lépve 12. jelenleg.

A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat a világbajnok argentinok, a vb-ezüstérmes franciák és az Eb-ezüstérmes angolok követik.

A következő világranglistát április elsején közli a FIFA.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés)
  1. (  1.) Spanyolország 1877.18 pont
  2. (  2.) Argentína 1873.33 pont
  3. (  3.) Franciaország 1870 pont
  4. (  4.) Anglia 1834.12 pont
  5. (  5.) Brazília 1760.46 pont
  6. (  6.) Portugália 1760.38 pont
  7. (  7.) Hollandia 1756.27 pont
  8. (11.) Marokkó 1736.57 pont
  9. (  8.) Belgium 1730.71 pont
10. (  9.) Németország 1724.15 pont

41. (40.) MAGYARORSZÁG 1496.29 pont

(MTI)

 

