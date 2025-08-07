Tour de Pologne: Paul Magnier nyerte meg a negyedik etapot

A kaotikus szerdai etapot követően, amelyet bukás, és a mentőautók hiánya miatt neutralizáltak (nem számított bele az összetettbe), Rybnik és Cieszyn között tekertek tovább a bringások, vagyis egészen a lengyel, cseh határig eljutott a mezőny. Kérdéses volt, hogy a szerdán bukó, az összetettben élen álló francia, Paul Lapeira folytatni tudja-e a versenyt, hiszen esése következtében két bordája is elrepedt, de vállalta a negyedik etapot is a sárga trikós.

Csütörtökön három kategorizált emelkedővel (két első, és egy második kategóriás) kellett megküzdeniük Valter Attiláéknak, összesen 2300 méter szintkülönbség nehezítette a távot,Felső-Sziléziáig. Valter egyébként többnyire a mezőny elején tekert, a szökevényekkel azonban nem tudta tartani a tempót. Két lengyel, Filip Maciejuk és Pawel Bernas mellett a belga Timo Kielich vezette a sort, de utóbbi, miután megszerezte az extra pontokat, kiengedett, és hátrébb csúszott. Az utolsó keményebb emelkedőre érve 55 másodperc volt a szökevények előnye, innen azonban még majdnem 70 kilométernyi lejtő volt hátra a célig. Az etap végén Cieszyn utcáin köröztek a versenyzők, a szűk kanyarokba sokszor veszélyesen gyorsan tekertek be. Maciejuk és az olasz Lorenzo Milesi sokáig tartotta nagyjából 10 másodperces előnyét a bolyhoz képest, ám a legvégén felzárkózott hozzájuk a mezőny, a hajrát és ezzel az etapot pedig Paul Magnier nyerte meg.

Pénteken a Katowice és Zakopane közötti, nagyjából 206 kilométeres etappal folytatódik a lengyel körverseny, amely vasárnapig tart.

82. TOUR DE POLOGNE

4. szakasz (Rybnik–Cieszyn, 201.4 km): 1. Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 4:36:09 óra, 2. Turner (brit, Ineos) azonos idővel, 3. Teutenberg (német, Lidl-Trek) a. i., …60. Valter (Visma) a. i. Az összetett állása: 1. Paul Lapeira (francia, Decathlon AG2R) 16:33:19 óra, 2. Langellotti (monacói, Ineos) 8 másodperc hátrány, 3. Christen (svájci, UAE) 12 mp h., …32. Valter 51 mp h.