Valter a csúcson, Peák megelőzte Pogacart – Tour de Hongrie-sorozat, 3. rész

2015-ben kezdődött a Tour de Hongrie legújabb fejezete, a versenyt kisebb szünet után élesztették újra Eisenkrammer Károly vezetésével, a korábbi kiváló kerékpáros immár szervezői szerepkörben segíti a magyarországi körversenyt. Az elmúlt években láthattuk csúcsra érni Valter Attilát, ahogyan azt is, miként győzte le Peák Barnabás Tadej Pogacart, és hogyan készült fel utolsó nagy megméretésére Mark Cavendish, de a háromszoros világbajnok Peter Sagan is tiszteletét tette.

Eisenkrammer Károly

Újraindulás Szombathelyről

Több hónapnyi előkészítő munka után 2015 áprilisában jelentették be, hogy 2008 után ismét megrendezik a legrangosabb magyarországi kerékpárversenyt, a Tour de Hongrie-t. A szervezési feladatokat az Eisenkrammer Károly vezette Vuelta Sportiroda vállalta, maga Eisen­krammer korábban versenyzőként is részt vett a viadalon, a kétezres évek első felétől immár szervezőként dolgozott.

„Bár nyertem magyar bajnokságot országúton, pályán és hegyi kerékpárban is, mégis a Tour de Hongrie a legfontosabb az életemben, még ha csak két második helyet szereztem is. Tudom, mit jelent egy magyar kerékpárosnak a nemzeti körverseny. Ismertséget, sikert hoz, és kárpótlást is ad a rengeteg befektetett munkáért. Az én időmben is mindenki a Tourra készült, akkor úgy éreztük, hogy van értelme Magyarországon országúti kerékpárversenyzőnek lenni” – hangsúlyozta tíz éve Eisenkrammer a bejelentésről szóló sajtótájékoztatón.

2015. augusztus 4-én rövid szombathelyi prológgal kezdődött a Tour de Hongrie, másnap a vasi fővárosból – amely 90 évvel korábban az első szakasz célja volt – Keszthelyig tekertek a bringások, a mezőny tagja volt Kusztor Péter is, aki Pekingben képviselte a magyar színeket. Az összetettet a luxemburgi Tom Thill nyerte meg, aki a versenyt követően karrierje legszebb győzelmének nevezte a 2015-ös Tour de Hongrie-t. A magyarok közül csapattársa, Lovassy Krisztián lett a legjobb, összetettben a nyolcadik helyen zárt.

„Eisenkrammer Károly, a verseny főszervezője és csapata kiváló munkát végzett. A körítést a környező országok is megirigyelhetik, az elkövetkezendő években remélhetőleg több profi klubot is sikerül majd a magyar körversenyre csábítani” – értékelt lapunknak akkor Lovassy, aki az utolsó szakaszon harmadik lett.

Egy évvel később megismételte ezt az eredményét, összetettben viszont nem fért be az első tízbe, a tizenhetedik pozícióban záró Rózsa Balázs volt a legjobb magyar, a győztes az észt Mihkel Räim lett.

Peák Barnabás megverte Tadej Pogacart

Napjaink legkiválóbb kerékpárosa, a világbajnoki címvédő, a 2024-ben Giro d’Italiát és Tour de France-t is nyerő Tadej Pogacar nyolc évvel korábban hazánkban bontogatta szárnyait. A küzdelem már jóval a verseny indulása előtt elkezdődött egyébként: rekordmennyiségű város, település akart a résztvevőkhöz csatlakozni, és túljelentkezésben voltak a csapatok is. Féltették is a szervezők a magyar indulókat, mire mennek majd a rendkívül erős mezőnyben, de a fiatal Peák Barnabás bizonyította, hogy lehet benne bízni, ugyanis csupán két másodperccel maradt el összetettben a győztes kolumbiai Daniel Jaramillo mögött. Peák a legjobb magyarnak járó fehér trikó mellett a legjobb U23-as versenyzőnek járó díjat is elhozta, öt másodpercet vert összetettben a harmadik helyen végző Pogacarra.

„Nem gondoltam volna, hogy két másodpercnyire leszek a sárga trikótól, de ezt ezen a szakaszon nehéz lett volna megszerezni. Másodiknak lenni ilyen nagy versenyen nagy szó, jó érzés felállni a dobogóra a hét minden napján, elégedett vagyok” – idézte lapunk Peákot, aki tavaly is indult a Tour de Hongrie-n.

2018-ra ismét szintet lépett a magyarországi körverseny, amelyet a francia A. S. O. is segített, ez a cég a rendezője többek között a Tour de France-nak vagy a Dakar Ralinak. Közreműködésének köszönhetően a Tour de Hongrie bekerült az Eurosport kínálatába is. Hazánk tájain pedig olyan klasszisok tekertek, mint a spanyol Alberto Contador (aki mindhárom háromhetes körversenyt megnyerte) és a Giro-győztes olasz Ivan Basso. Az összetett győztese az olasz Manuel Belletti lett, legjobb magyarként Valter Attila a 15. helyen zárt, de jól ment Dina Márton is.

Egy évvel később mindketten dobogóra állhattak, Dina a második, Valter a harmadik helyen végzett, az első a lett Krists Neilands lett, aki két szakaszt is megnyert. Lovassy Krisztián révén hosszú idő után ismét született magyar szakaszgyőzelem, a Kazincbarcika és Tiszafüred közötti etapot nyerte meg.

Valter Attila és Tibor együtt ünnepelt

2020-ban a koronavírus-járvány átszabta a sportnaptárat is, a magyarországi körversenyt augusztus végén és szeptember elején tartották meg, amikor a pandémia második hulláma kezdett megérkezni. Öt world tour kategóriás (ez a legmagasabb szint) csapat is jelezte részvételét, a csapatversenyt meg is nyerte a holland Jumbo-Visma. Valter Attila ekkor még nem náluk tekert, a lengyel CCC-t erősítő magyar bringás viszont hosszú sorozatot tört meg.

Az összetett kimenetele az utolsó etapon, a Kékestetőre vezető emelkedőn dőlt el. Valter kiválóan helyezkedett, a szökevényektől kissé ellépő ausztrál Damien Howsont a legjobbkor, egy kilométerre a céltól előzte meg, ezzel a győzelmével nemcsak az utolsó szakaszt nyerte meg, hanem az összetettet is, így tizenöt év után ismét magyar siker született. Emlékezetes pillanat volt az is, ahogy az ünneplés közben megölelte edzője és édesapja, Valter Tibor, aki a kilencvenes években nyert szakaszt a magyarországi körversenyen.

„Szenzációs érzés, nehéz szavakat találni… A csapatom egész héten zseniális volt, nekem szinte semmi dolgom sem volt, most is vittek végig. Az utolsó hegyen aztán semmi mást sem hallottam, csak, hogy »Hajrá, Attila!«, így pedig nem lehetett veszíteni. A lábaim is nagyon jó erőben voltak, és a szívem meg a szurkolók is egyre csak vittek előre! Mielőtt megindultam, láttam, hogy Howsonnak már nagyon nem esik jól a tekerés, úgyhogy nem volt mire várni. Fogalmam sincs, honnan maradt még ennyi erőm a végére, de az biztos, hogy a közönség rengeteget segített. Az öt nap alatt végig rengeteg támogatást kaptam, a csapattársaim már azzal frocliztak, hogy ezt a versenyt külön nekem rendezték” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Valter Attila, a mindmáig utolsó magyar győztes.

Egy évvel később Howson győzött, Valter pedig éppen a Giro d’Italián tekert, sőt az összetettet aktuálisan vezetőnek járó rózsaszín trikót is viselte. A legjobb magyar Pelikán János lett, a sprinterek közül Phil Bauhaust érdemes kiemelni, a német két szakaszt is megnyert. (Mindketten tagjai az idei mezőnynek is.) 2022-ben már tizenegy World Tour kategóriás csapat érkezett, világklasszis sprinterek versengtek, összetettben az ír Eddie Dunbar végzett az élen.

Thibaut Nys, a tavalyi győztes

A fejlődést honorálta a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség is, amely 2023-tól ProSeries-minősítéssel (ez a második legmagasabb kategória) látta el a viadalt, amelyen az UAE színeiben tekerő svájci Marc Hirschi diadalmaskodott, de a kolumbiai Egan Bernal személyében korábbi Tour de France-győztes is tagja volt a mezőnynek, a legjobb magyar Dina Márton lett.

Tavaly újabb szintet lépett a magyarországi viadal, megmérette magát ugyanis a sportág két meghatározó alakja, a háromszoros világbajnok szlovák Peter Sagan és a Tour de France-szakaszgyőzelmek terén rekordra pályázó Mark Cavendish is, aki meg is nyerte a Tokaj és Kazincbarcika közötti második etapot. Utána viszont a belga Thibau Nys kétszer is megverte az előző évi győztes Hirschit, és végül az összetettet is „elvitte” a Lidl-Trek bringása. Cavendish két hónappal később a Tour de France-on is szakaszt nyert, amivel ebben a tekintetben átvette a vezetést a legendás Eddy Merckxtől.

Néhány nap múlva, 2025. május 10-én ismét útnak indul a Tour de Hongrie, méghozzá pontosan onnan, ahonnan 100 évvel korábban kezdték a dunántúli körversenyt a bringások. A Szent Gellért térről Győrbe vezet az út, ahol 1997-ben Bebtó Zoltán szakaszt nyert és itt alapozta meg későbbi összetettbeli sikerét. Az útvonal érinti a Balatont, Székesfehérvárt, a Kékest – ahol Valter ünnepelhetett öt éve – és Esztergomot is. Nemcsak a Mátrában, hanem a Pilisben és az ősi főváros macskaköves emelkedőjén is nehéz kihívás vár az indulókra. A legfrissebb rajtlista szerint tizenöt magyar méreti meg magát, köztük a négyszeres fehér trikós Dina Márton, a tizedik Tour de Hongrie-versenyére készülő Filutás Viktor és az évet új csapatában remekül kezdő Fetter Erik.