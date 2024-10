Dina Márton az Euskaltelnél folytatja – hivatalos

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a spanyol Marca információi szerint Dina Mártont szerződteti az Euskaltel. Ezt most a baszk csapat a hivatalos oldalán is megerősítette.

Az Euskaltel megjegyzi, hogy Dina 2018 óta profi kerékpáros, 2021-ben indult a Giro d'Italián is. Dina 2024-ben harmadik lett, 2022-ben és 2023-ban másodikként zárt az országos bajnokságon.

„Valóra vált az álmom, hogy visszatérjek a profi szintre, egy ilyen nagyn múltú csapatnál. Gyerekkoromban mindig néztem a televízióban, ahogy az Euskaltel-Euskadi versenyzői a győzelemért harcolnak. Már azokban az években is nagyon megszerettem ezt a csapatot, és most alig várom, hogy a narancssárga csapattal versenyezhessek, és egy fantasztikus szurkolótábor támogatásával néhány baszk versenyen tekerhessek. Szeretnék hasznos és fontos tagja lenni a csapatnak, és mint mindig, jövőre is szeretnék fejlődni. Nehéz megmondani, hogy a világ legfontosabb versenyein mit tudok valójában elérni, de úgy gondolom, a legjobb formámat nyújtva felvehetem a versenyt a legjobb versenyzőkkel az összesítettben” – nyilatkozott Dina Márton.

A magyar kerékpáros elmondta, hogy 2024 volt a legjobb éve. „Az egész évben egyenletesen teljesítettem. Olyan versenyző vagyok, aki a hosszú emelkedőkön és az összetettben is jó tud lenni.”

Dina mellett Jordi López érkezését is bejelentette az Euskaltel, mindketten kétéves szerződést kaptak.

Dina az ATT Investments előtt egyébként már szerepelt ProTeam csapatnál, mégpedig az – akkor – Eolo Kometának nevezett mai Polti Kometánál, ahol Fetter Erik csapattársa volt, s 2021-ben teljesítette a Giro d'Italiát, amelyen összetettben a 100. helyen végzett.