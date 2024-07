Vas Blanka hosszabbított az SD Worxnél

„Jól érzem magam a csapatnál, remek az atmoszféra, ami nagyon megfelel nekem. Élvezem, hogy rengeteg szabadságot kapok és kombinálhatom a cyclocrosst az országúti és a hegyikerékpárral. Biztos vagyok benne, hogy az SD Worx az a csapat, amelynél tovább fejlődhetek. Már eddig is rengeteget tanultam a tapasztalt csapattársaimtól. A csapatnál eddig a Girón elért szakaszgyőzelmem a legnagyobb sikerem, de kiemelhetem az U23-as vb-címet is. Mindkét sikerből rengeteg önbizalmat meríthettem. Idén eddig nem az én oldalamon állt a szerencse, de továbbra is a pozitív dolgokra igyekszem koncentrálni. A jövőre nézve az a célom, hogy győzelmekért harcolhassak, javuljak a mászásokban és többet legyek jelen a véghajráknál” – idézte az SD Worx honlapja a 22 éves bringást.

Vas 2021 nyarán érkezett a csapat-világranglistát vezető SD Worxhoz, s tavaly az U23-as világbajnoki címe mellett megszerezte első World Tour sikereit, hiszen szakaszt nyert a női Giro d'Italián és a svájci körversenyen is, míg idén például két napig viselhette az összetettnek járó piros trikót a női Vueltán.

„Blanka óriási tehetség, aki már megmutatta, hogy képes szakaszokat nyerni a fontos, kiemelt, nagy versenyeken. Továbbra is folytatjuk a befektetést a fejlesztésébe az elkövetkező években, ezért is hosszabbítottunk vele szerződést 2027-ig. Mostanában egyre gyakrabban kötünk hosszú távú szerződést a versenyzőinkkel, ami annak köszönhetően vált lehetségessé, hogy a főtámogatónk stabilitást ad nekünk. Így ha valakiben annyira megbízunk, mint Blankában, akkor boldogan tartjuk a csapatnál minél több ideig” – mondta Danny Stam, az SD Worx sportmenedzsere.

Vas Blanka legközelebb a párizsi olimpián versenyez: előbb most vasárnap, június 28-án a női hegyikerékpárosok versenyében indul – ahol három évvel ezelőtt negyedik lett –, majd egy héttel később, augusztus 4-én az országúti szakág női mezőnyversenyében is rajthoz áll.