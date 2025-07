A női Tour legidősebb versenyzője szólóban győzött

Brest és Quimper között tekertek Vas Blankáék a női Tour de France második szakaszán, a mezőnyre 110.4 kilométer várt, dimbes-dombos terepen, olykor némi macskaköves úttal nehezítve. A nap háromfős szökevénycsoportját 12 kilométerrel a vége előtt érte utol a főmezőny, előbbiben sokat dolgozott Maeva Squiban, az UAE francia kerékpárosa meg is kapta a nap legaktívabb versenyzőjének járó elismerést. Nem tartott sokáig a nyugalom, Mavi García lépett el a mezőnytől, a 41 éves kerékpáros őrizte előnyét, miközben feltűnt Vas is az üldözőcsoport elején, ezúttal is azt a feladatot kapta a magyar kerékpáros, hogy igyekezzen tempót diktálni a mezőnyben.

García tizenkét másodperces előnnyel haladt át a két kilométeres kapun, és lendületesen tekert tova, nem tűnt úgy, mint aki nagyon fáradt lenne. Az üldözőknél beindult a helyezkedés, a sárga trikós Marianne Vos viszonylag hátulról próbált előretörni. García azért a cél előtti emelkedőn már nagyon vicsorított, feltűnt a címvédő Katarzyna Niewiadoma is elöl. A spanyol kerékpáros minden erejét összeszedte, hogy megőrizzen valamit az egyre apadó előnyéből. Hiába indult Lorena Wiebes, túl késő volt már, García kibírta és az idei Tour legidősebb indulója a pályafutása legnagyobb sikerét aratta. Vas a 42. helyen ért célba.

ÖSSZEFOGLALÓ

Összetettben változás történt, miután harmadikként ért célba a mauritiusi Kim Le Court, s azért kapott négy másodperc jóváírással eltüntette az időhátrányát Marianne Vos mögött, aki célfotóval végül az ötödik lett a mai szakaszon, ezért a jobb helyezési számai miatt Le Court állt az élre. Ezzel ő lett a női Tour de France történelmének első afrikai sárga trikósa.

Hétfőn a La Gacilly és Angers közötti sík, 163.5 kilométeres szakasz következik.

TOUR DE FRANCE, NŐK

2. szakasz (Brest–Quimper, 110.4 km): 1. Mavi García (spanyol, Liv AlUla Jayco) 2:44:29 óra, 2. Lorena Wiebes (holland, SD Worx) 3 másodperc hátrány, 3. Kim Le Court (mauritiusi, AG Insurance) azonos idővel, …42. Vas Blanka (SD Worx) 1:17 perc h. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Le Court 4:37:25 óra, 2. Marianne Vos (holland, Visma) a. i., 3. Pauline Ferrad-Prévot (francia, Visma) 6 mp h., …50. Vas 6:30 p h.