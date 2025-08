Itt az új francia Tour-győztes, Pauline Ferrand-Prévot sárgában nyerte az utolsó etapot

Az utolsó szakaszra is maradtak hegyek a női Tour de France-on, a 124.1 kilométeres zárónapon két első és egy királykategóriás emelkedőt is meg kellett mászniuk Vas Blankáéknak az Alpokban. A sárga trikót a francia Pauline Ferrand-Prévot viselhette, miután a szombati, szintén nehéz hegyi szakaszon 1:45 perces szólógyőzelmet aratott, összetettben 2:37 perces előnnyel várhatta a befejező etapot.

Mintegy harminc kilométer megtételét követően Anna van der Breggen lépett el, az SD Worx rutinos holland kerékpárosa hatvan kilométert tekert elöl szólóban, utána a sárga trikós csoportja beérte őt. Sarah Gigante viszont lemaradt tőlük, a pöttöm ausztrál összetettbeli második helye így elúszott és végül a hatodik lett.

A Corbier-hágóra vezető meredek emelkedőnek egy hatfős csoport vághatott neki, Ferrand-Prévot mellett a bukása miatt vérző térdű Katarzyna Niewiadoma és a világelső Demi Vollering is itt tekert. A lejtmenetet követően is együtt maradtak, eldőlt, hogy a szakaszgyőztes is közülük kerül ki; 6.5 kilométerrel a vége előtt Ferrand-Prévot indított támadást, könnyedén leszakította Niewiadomát és Volleringet is, így szólóban tekerhetett a győzelemért. A Visma francia versenyzője a két kilométeres kapu alatt 17 másodperces előnnyel haladt át.

Az utolsó 1000 méter már az ünneplésről szólt, Ferrand-Prévot a szombati után a vasárnapi etapot is „magányosan” nyerte meg. A 31 éves, tavalyi hegyikerékpáros olimpiai bajnok országúton is a csúcsra ért, a Párizs–Roubaix után újabb jeles versenyen diadalmaskodott hazájában – potyoghattak is az örömkönnyek… Aztán interjúzás közben megcsörrent a győztes telefonja, a francia elnök, Emmanuel Macron hívta, hogy gratulálhasson neki.

„Az utolsó etap reggelén azt mondtam a csapatfőnöknek, szeretnék sárga trikóban nyerni, mire azt válaszolta, ha meg tudom csinálni, hát miért is ne… Nagyon boldog vagyok, az első lejtmenetben némiképp lemaradtam, megijedtem a megkülönböztető trikó nyomásától, de aztán a csapattársaim segítettek visszajutni az elejére. Akkor megfogadtam, az élen kell maradnom” – tekintett vissza Ferrand-Prévot.

Vas Blanka összetettben a 76. helyen végzett, a magyar bajnok kerékpáros főleg a Tour elején segített sokat csapattársainak.

A SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓJA

9. szakasz (Praz sur Arly–Chatel Les Portes du Soleil, 124.1 km)

1. Pauline Ferrand-Prévot (francia, Visma) 3:38:23 óra, 2. Vollering (holland, FDJ) 20 másodperc hátrány, 3. Niewiadoma (lengyel, Canyon//Sram) 23 mp h., …114. Vas Blanka (SD Worx) 33:01 p h.

Az összetett végeredménye: 1. (sárga trikóban) Pauline Ferrand-Prévot 29:54:24 óra, 2. Vollering 3:42 perc h, 3. Niewiadoma 4:09 p h., …76. Vas 1:59:56 óra h.

A gyorsasági pontverseny végeredménye: 1. (zöld trikóban) Lorena Wiebes (holland, SD Worx) 230 pont, 2. Vos (holland, Visma) 178, 3. Vollering 147., 46. Vas 18 pont

A hegyi pontverseny végeredménye: 1. (pöttyös trikóban) Elise Chabbey (svájci, FDJ) 44 pont, 2. Vollering 36, 3. Squiban (francia, UAE) 36

A fiatalok versenyének végeredménye: 1. (fehér trikóban) Nienke Vinke (francia, Picnic PostNL) 30:31:41 óra, 2. Ryo (francia, Arkéa-B&B Hotels) 14:51 p h., 3. Bego (francia, Cofidis) 19:16 p h.

A csapatverseny végeredménye: 1. FDJ 90:12:03 óra, 2. AG Insurance 35:53 p h., 3. Visma 43:44 p h., ...12. SD Worx 2:38:14 ó h.