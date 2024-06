Párizs 2024: Vas Blanka két számban indulhat az olimpián

Sporttörténelmet írt három éve Tokióban Vas Blanka, aki a regnáló világbajnokot és a címvédőt maga mögé utasítva a negyedik helyen végzett a hegyikerékpárosok női versenyében – ez minden idők legjobb magyar kerékpáros-eredménye az ötkarikás játékokon. Azóta eltelt három év, sok víz lefolyt a Dunán és a Szajnán is, de Vas Kata Blanka továbbra is remekel. Ha csak a múlt évet nézzük, országúton a svájci körversenyen megnyerte az első szakaszt, majd a Giro d’Italián is ünnepelhetett, az olasz körversenyen a 8. szakasz sprintbefutóján diadalmaskodott. Augusztusban a glasgow-i összkerékpáros vb női mezőnyversenyén pedig U23-as világbajnoki címet szerzett. Októberi kulcscsonttörését követően november végén ismét rajthoz állhatott az SD Worx bringása a kortrijki cyclocross (terepkerékpár)-viadalon. Idén januárban pedig már arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az olimpia lebeg a szeme előtt, Párizsban ugyanis az országúti versenyen nagyon hasonló pálya vár rá, amilyenen Glasgow-ban nyert, szerinte a technikás vonalvezetés kifejezetten illik a karakteréhez.

158 kilométer Párizsban és környékén, 1700 méteres szintkülönbséggel. Röviden így lehetne összefoglalni az országúti versenyzőkre váró szakaszt, amely során számos látványosságot érintenek. A futam az Eiffel-torony közeléből, a Trocadéróról indul, a tervek szerint 14 órakor. Az útvonal érinti a versailles-i kastélyt, majd hosszabb-rövidebb emelkedőket követően a Louvre mellett is elhalad. A kerekesek alaposan körbejárják a dombos Montmartre városrészt, a macskaköves úton pedig a Sacré Coeur-bazilika is feltűnik. A Szajnán való átkelést követően sík befutóval érnek vissza az Eiffel-toronyhoz. Városnézéssel egybekötött verseny

Nos, hogy ez valóban így lesz-e, néhány hét múlva kiderül, annyi biztos, hogy mostanában egyre gyakrabban gondol pályafutása második olimpiájára. „Változó a hangulatom – mondta lapunknak a 22 éves kerékpáros. – Egyszer nem is érzem, hogy mindjárt itt az olimpia, máskor pedig csak ezen jár az eszem, de ez attól is függ, hogyan megy az edzés. Ha nem megfelelően, akkor eléggé stresszes vagyok, ha viszont igen, akkor jól érzem magam.” Vas a nehezebb időszakokban sincs egyedül, elmondása szerint ilyenkor a csapattársain kívül a családtagjai is sokat segítenek neki.

A felvezetőben említett előjelek ugyan bizakodásra adhatnak okot a párizsi szereplés előtt, az U23-as világbajnok óvatosságra int, amikor a saját magával szembeni elvárásairól beszél: „Nem akarok eredményt mondani, ki szeretném hozni magamból a legjobbat. Biztos, hogy országúti kerékpárban rajthoz állok, de ott szeretnék lenni a hegyikerékpárosoknál is.” Utóbbinál a kvóta biztos, a MOB tájékoztatása alapján a Magyar Kerékpáros-szövetség döntésén múlik, hogy Vas vagy Buzsáki Virág indul-e.

Az olimpia előtt azonban még vár rá egy fontos verseny, július 7-én kezdődik a női Giro d’Italia, amelyen az előző évben szakaszt tudott nyerni, megszerezve a magyar kerékpársport első Grand Tour-sikerét. „Most főként erre készülök, szeretnék jól menni és esés nélkül végigcsinálni a teljes távot, mert ha minden rendben alakul és a betegségek is elkerülnek, jó formában utazhatok Párizsba.”

Hozzátette, mindenképpen előny, hogy a felkészülés jellegében a kettő között nincs jelentős különbség, ugyanúgy telik az elkövetkezendő szűk két hónap, mint tavaly, csak akkor az olasz körverseny után a világbajnokság következett. Másrészt a vb nagyon hasonlít az olimpiára, mert az is egynapos kemény viadal volt. Ott az U23-asok között első, összesítésben a 11. helyen zárt a mezőnyversenyben. Három éve Tokióban meglepetésre az osztrák Anna Kiesenhofer diadalmaskodott, 1:15 percet verve a (többek között) a négyszeres Giro-győztes Annemiek van Vleutenre, aki 2023 őszén visszavonult.

A lehetőség tehát adva van, hogy a sporttörténelmet Vas Kata Blanka a francia fővárosban tovább írja.

A PÁRIZSI PROGRAM

Országúti kerékpár (női): augusztus 4.

Hegyikerékpár (női): július 28.