Maier Merse: All-in Portugáliára, a Hegyvidéktől a Bragáig – több mint ígéret

Az első lépéseket a TFSE-Hegyvidék-Gerrzóban tette meg, majd próbajátékot követően 2018 végén a Vasashoz került. A piros-kékeknél eltöltött négy és fél év meghatározó időszak volt neki: akadémián készült, miközben a családja végig hangsúlyozta, hogy a tanulás legalább annyira fontos, mint a sportolás. A kettős terhelés sokáig természetes része volt az életének – délelőtt iskola, délután edzés –, ami Portugáliába költözve új ritmusra váltott.

Először 2023 nyarán utazott a nyugat-európai országba, egy helyi másodosztályú klubnál vett részt próbajátékon. A lehetőség annak ellenére hiúsult meg, hogy szívesen szerződtették volna, rövid itthontartózkodás után azonban újabb ajtó nyílt meg előtte: a Boavista hívta, amelynél a felnőttcsapattal edzhetett. Bár a klub anyagi gondjai miatt szerződést végül nem kapott, a portugál futballközeggel megismerkedett, hasznos tapasztalatot szerzett – és ez döntőnek bizonyult. Nem sokkal később a Braga jelentkezett érte, amelynél immár két éve építi a karrierjét.

A környezetváltás minden szempontból jól sült el. Amíg Magyarországon az edzéseket leginkább az iskola után tartották, Portugáliában az egész napját a futball határozza meg: közös reggeli, videóelemzés, majd edzés, amely után további egyéni fejlesztésre is lehetőség nyílik. A hangsúly nemcsak a fizikai és technikai képzésen van, hanem a mentális felkészítésen is. A klub pszichológusokat és szakembereket biztosít a játékosoknak, hogy kezelni tudják a hirtelen karrierugrással járó kihívásokat, nem ritka ugyanis, hogy valaki néhány hónap alatt az utánpótlásból a felnőttek közelébe kerül. A 2006-ban született kapus szerint az egyik legnagyobb különbség az otthoni és a portugál rendszer között nem feltétlenül az edzésmódszerekben, hanem a körítés professzionalizmusában rejlik: az infrastruktúra és a részletekre fordított figyelem olyan közeget teremt, amelyben a játékos valóban főállású sportolóként élhet.

A 19 éves magyar kapus a portugál Braga U23-as csapatában szeretne bizonyítani hétről hétre

A beilleszkedés kulcsa neki a nyelv elsajátítása volt. Kezdetben magántanárral tanult, később azonban kihívásként tekintett arra, hogy önállóan sajátítsa el a portugál nyelvet. Ma már folyékonyan kommunikál csapattársaival, ami szerinte nemcsak a pályán segíti, hanem az öltözői elfogadottság szempontjából is elengedhetetlen, hiszen a mindennapokban szinte mindenki a portugált használja.

Jelenleg a Braga U23-as együttesének tagja, amely külön korosztályos bajnokságban szerepel, és fontos átmenet az akadémia és a felnőttfutball között – innen vezethet út a Braga B-be, amely a Liga3-ban jelenleg a hatodik helyen áll. A klubnál rendkívül erős a kapusposzt: az első csapatból kirobbanthatatlannak számító cseh Lukás Hornícek becsült piaci értékét tízmillió euróra teszi a Transfermarkt, a tartalékok között védő Joao Carvalho tehetségéről sokat elárul, hogy a megelőlegezett bizalom jegyében meghívást kapott a portugál felnőttválogatottba, az U23-ban szereplő posztriválisa pedig korosztályos világbajnoknak vallhatja magát. Mindez egyszerre jelent kihívást és motivációt: válogatott szintű játékosokkal edzhet együtt, így napról napra magas színvonalú közegben mérheti fel saját fejlődését. Az első csapattal eddig egyszer, 2025 őszén készülhetett, amit fontos visszaigazolásként élt meg.

Karrierjét ugyanakkor jelentős akadályok lassították az idényben. Előbb a bal könyökét törte el, majd nem sokkal a visszatérése után, az egyetlen téli felkészülési mérkőzésen egy balszerencsés ütközésnél eltört az orra. Különösen nehéz helyzetbe került, hiszen posztjából és stílusából adódóan folyamatosan kockázatot vállal: gyakran lép ki a kapujából, próbálja lefülelni a mélységi indításokat, és nem kerüli az ütközéseket sem. A rehabilitáció során a klub orvosi háttere nagy segítséget jelentett neki, jelenleg teljes értékű munkát végez, az idény végéig azonban védőmaszkban kénytelen játszani.

A nehézségek ellenére a szemlélete változatlan: lépésről lépésre haladni, minden nap fejlődni, és arra koncentrálni, ami befolyásolható. Korosztályos válogatott meghívót ugyan eddig nem kapott, ezt nem tekinti kudarcnak. Úgy gondolja, a következetes munka előbb-utóbb meghozza az eredményét, s most az a legfontosabb, hogy stabil teljesítményt nyújtson az edzéseken.

A Braga akadémiáján tökéletesek a körülmények, minden adva van a fejlődéshez

Szerződése a nyáron jár le, és bár a futballban ritkán lehet hosszú távra tervezni, céljai világosak: szeretne megragadni Portugáliában, tovább fejlődni, és közelebb kerülni a felnőttfutballhoz. A Bragában érzi a bizalmat, amit az eddigi játéklehetőség is jelez, a folytatás azonban – ahogyan ő fogalmaz – az idény végén dől csak el. Egyúttal leszögezte: bárhogy is alakuljon a sorsa, ha visszaforgathatná az idő kerekét, újra nekivágna a portugál kalandnak, annyira értékesnek tartja azt a rengeteg tapasztalatot és élményt, amelyet az elmúlt három évben szerzett.

„Képes vagyok arra, hogy megkockáztassam az all-int, hiszek az egy százalék esélyében. Úgy vagyok vele, minden tőlem telhetőt megteszek a siker érdekében. Lehet, nem én vagyok a legtehetségesebb, a leggyorsabb vagy a legtechnikásabb, de azt tudom magamról, hogy én vagyok az a srác, aki minden egyes napját a konditeremben kezdi, edzés után is az edzőközpontban marad, és mindent megtesz, hogy ha eljön az a nap, amikor tükörbe kell néznem, azt mondhassam, mindent megtettem a céljaim eléréséért.”

A fiatal kapus családi gyökerei részben Németországba vezetnek: édesapja és édesanyja felmenői között is vannak németek, az identitása azonban sohasem volt kérdéses. Bár a nemzetközi futball világában egyre gyakoribb a több ország közötti választás lehetősége, ő egyértelműen Magyarországot tekinti hazájának: Budapesten született és nőtt fel, magyar közegben nevelkedett, magyarnak érzi magát – ezt az érzést pedig semmilyen szakmai előnyért vagy karrierlehetőségért nem cserélné el. Válogatott szinten kizárólag Magyarországot képviselné

Orrtörése után az idény végéig védőmaszkban kénytelen játszani

Maier Merse egyelőre csendben írja a történetét Portugáliában. Nem tartozik az ismert magyar légiósok közé, nem aggattak rá sztárcímkét és válogatott múltra sem tekinthet vissza, a pályája mégis figyelemre méltó: néhány év alatt jutott el egy kicsinyke budapesti utánpótlás-nevelő klubból egy európai szinten jegyzett csapathoz, amelynél kemény munkával, türelmesen építi magát – távol a reflektorfénytől, de remélhetőleg egyre közelebb hozzá.

Maier Mersének a példakép fogalma messze túlmutat a futballpályán. Három meghatározó iránytűje van az életben: édesanyja és édesapja, akik munkával, kitartással és értékrenddel mutattak neki utat, valamint Jézus Krisztus, akinek tanításait igyekszik a mindennapokban követni. A sport világából is merít inspirációt: nagy tisztelettel beszél azokról az élsportolókról, akik odaadásukkal és fegyelmezettségükkel értek a csúcsra. Nagy hatással volt rá Cristiano Ronaldo pályája és mentalitása – az életrajzi könyvét is olvasta, amely pluszmotivációt adott neki –, kapusként pedig gyerekkora óta figyelemmel kíséri Gulácsi Péter karrierjét, akinek útját bizonyítéknak látja arra, hogy magyar játékosként egy kiscsapatból indulva is lehet nemzetközi szinten maradandót alkotni. Cristiano Ronaldo és Gulácsi Péter története is inspirálja

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. március 21-i lapszámában jelent meg.)