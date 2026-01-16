Minden idők legdrágább stadionja, a SoFi Stadium

Kéthetes, az Egyesült Államok nyugati partján töltött őszi üdülésem során nemegyszer kapott el a gondolat: az amerikaiak nagyon tudják, mi fán terem a szórakoztatás – nem véletlenül nevezik Los Angelest a világ szórakoztatóipari fővárosának (bár a közbeszéd gyakran emlegeti Las Vegast is így). Ez volt az érzésem a SoFi Stadion esetében is – az öt éve megépült aréna, csakúgy, mint az egy hónapja lapunk hasábjain bemutatott Los Angeles Memorial Coliseum, vezetett stadiontúra keretében is látogatható. E létesítmények lesznek a 2028-as Los Angeles-i olimpia megnyitójának helyszínei – az ötkarikás játékok történetében első ízben tartják a megnyitót egyszerre két stadionban, időben párhuzamosan.

A SoFi Stadion fontos szerepet játszott abban, hogy több mint két évtized után az „angyalok városa” ismét csapatot adjon az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligába, az NFL-be. 1994 végén mind a Los Angeles Rams, mind a Los Angeles Raiders elköltözött – az okok összetettek, nagy körvonalakban egyik csapat otthona sem felelt már meg a kor elvárásainak, a Ramsnek az Anaheim Stadion, a Raidersnek pedig a Coliseum. Az 1994-es north­ridge-i földrengés károkat is okozott, az akkori gazdasági helyzetben pedig nem tudtak megegyezni a tulajdonosok a helyi vezetőséggel egy-egy új, modern stadion építéséről. A Rams így elment St. Louisba, a Raiders pedig visszatért Oaklandbe 1995-től (2020-tól Las Vegas a székhelye).

A 2010-es évek elején aztán St. Louisszal sem sikerült megegyezni az Edward Jones Dome nagyszabású renoválásáról. A csapat tulajdonosa, a milliárdos amerikai üzletember Stan Kroenke 2014-ben megvett egy 24 hektáros földterületet a Los Angeleshez közeli Inglewoodban, a már bezárt Hollywood Park lóversenypálya mellett. Később Kroenkéé lett a volt hippodrom területe is, így 120 hektár került birtokába – a már nem használt arénát lebontották, és 2016-ban elkezdődhetett a SoFi építése. Az NFL már ebben az évben engedélyezte, hogy a Rams visszaköltözhessen Los Angelesbe, és amíg a SoFi el nem készült, a Coliseumban játszotta hazai mérkőzéseit – ezzel is betöltve a Los Angelesben 21 éve tátongó amerikaifutball-piaci rést. A stadion egy másik NFL-csapatnak is az otthona: a Dean Spanos tulajdonában lévő, eredetileg LA-ben megalapított Chargers majdnem 50 év után, 2016-ban elhagyta San Diegót (a háttérben hasonló, új stadion körüli viták álltak), és visszatért – már ekkor megegyeztek arról, hogy társbérlőként osztoznak a Ramsszel a SoFi használatán (addig a Dignity Health volt a hazai pályája).

Kroenke igazán grandiózus stadionra vágyott, és nem sajnálta rá a pénzt: a négy évig épülő és 2020-ban átadott, körülbelül 288 ezer négyzetméteren elterülő létesítmény megépítése nagyjából 5.5 milliárd dollárba került, ezzel minden idők legdrágább stadionjává vált a világon. Viszonyításképpen: az egy évvel korábban átadott Puskás Aréna 190 milliárd forintba került, ez a pénz 2020-ban nagyjából 580 millió dollárt ért, vagyis a SoFi-ra fordított magántőkéből majdnem kilenc és fél Puskást fel lehetett volna húzni. Emlékezzünk: bár 102 éve még nagyon más volt a pénz értéke, de a Coliseum kevesebb mint 1 millió dollárból épült meg, és a 2018-as nagy volumenű felújítása is „potom” 315 millió dollár költséggel járt.

A bekötőút melletti gigantikus parkolók hétköznap üresek, itt csend honol, de óriási őrület lehet meccsnapokon egy 70 240 nézőt befogadni képes stadionnál, amit különleges eseményekkor 100 ezer fölé is tudnak emelni plusz üléssorokkal, extra állóhelyek kialakításával. Az arénát körülvevő zöldterület és a déli oldalánál lévő mesterséges tó környezete kissé olyan, mintha a budapesti Kopaszi-gátnál járna az ember (nem elfeledve persze, hogy utóbbinál egy öbölről van szó). A stadionhoz érve még van nagyjából tizenöt percem, de addig is beengednek a felső karéjra, ahonnan a túravezetés indul – sportkedvelőként már ez a látvány is remek. A végeláthatatlan széksorok, az egész létesítmény monumentális jellege és maga a pálya.

A SoFi Stadion egyedi módon egyszerre kül- és beltéri: a tető (ami szerkezetileg teljesen különálló építmény, nem illeszkedik a főépülethez) egyrészt nem fedi le teljesen az arénát, a légmozgás oldalról átjárja a létesítményt, másrészt úgynevezett etilén-tetrafluoretilén (ETFE) anyagból készült panelekből állították össze, amely, miközben fényáteresztő, az üveg súlyának egy százaléka, így könnyebb vele dolgozni. A tető része továbbá a nagyjából 248 ezer LED-égőből álló óriáskivetítő – az itt megrendezett 2022-es LVI Super Bowlt (amelyet a Rams hazai pályán 23–20-ra megnyert a Cincinnati Bengals ellen) ki is vetítették rá, szóval aki éppen akkor erre repült, láthatott egy részletet a mérkőzésből a repülőgép ablakából.

Apropó, repülőgép: a stadion relatív közel helyezkedik el Los Angeles belvárosához, a tengerparthoz és a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérhez is. Utóbbi miatt szigorú korlátozások kötötték a kivitelezők kezét – a SoFi teljes magassága a játéktértől a tető legfelső pontjáig körülbelül 85 méter, így alaposan az útjában lenne a fel- és leszálló gépeknek, viszont az egész arénát egy 30 méter mély „gödörbe” építették, amihez több mint 5 millió köbméternyi földet mozgattak meg. A játék- és a nézőtér nagy része, 80 százaléka a talajszint alatt van, a felső karéj van azzal egy magasságban, a tető pedig körülbelül 53 méterre tornyosul a talajszinttől. Mivel a létesítmény alig több mint 450 méterre van a Newport–Inglewood törésvonaltól, a földrengésre is gondolni kellett: a mélyített kialakításon túl egy nagyjából 3.5 méter széles árok veszi körül az arénát, amelynek a szerkezete így nem venné át teljesen a körülötte lévő föld mozgását, hanem külön mozogna, kisebb mértékben. A tetőszerkezet is éppen ezért különálló építmény az arénától, amelyet 37 speciális, földrengésbiztos oszlop tart.

Ahogy a tárlatvezetés a nézőtéri soroktól a kommentátorálláshoz ér, szóba kerül az embertelen méretű Infinity Screen – a majdnem ezertonnás, a pálya felett 37 méterrel 360 fokban kialakított, a tetőhöz illesztett belső óriáskivetítő. A nagyjából 6500 négyzetméteres eszköz 80 millió pixelből áll, ez adja a 4K felbontású képet akár az adott meccs visszajátszásairól, statisztikáiról, akár az egy időben zajló egyéb meccsek eredményeiről – annak külső és belső köre is képernyőként szolgál, és 260 hangszóróval is felszerelték. Teljesen mindegy, ki hol ül, mindent lát. Ha az alsó sorokban, akkor közel van a pályához, és a kijelző belső körére van jó rálátása, de magasról is belátható a pálya, illetve a kijelző külső köre. Érdekesség, hogy javítás esetén egy csörlőrendszerrel mozgatott kosaras emelővel lehet feljutni a pályáról a kijelző belsejébe, és az abban kialakított járatokon elérni a csereérett LED-égőkig. Csak ez az eszköz 40 millió dollárba került.

És miután bejártuk a nézőtéren túl többek mellett a közvetítőállást, a vendéglátóegységeket és az öltözőket, a végére marad a java: a tárlatvezetés után a turista zenére vonulhat be a pályára, mintha csak profi játékos lenne. Ezután lehet dobálni a tojáslabdát egymás között, mezőnygólt rúgni – kivételes érzés egy olyan arénában, amelyben több tízezer néző előtt rendeznek NFL-mérkőzést, amely otthont adott a 2022-es Super Bowlnak (és 2027-ben is itt lesz), amelyben nyolc mérkőzést tartanak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, és amelyben a 2028-as olimpia megnyitója mellett az úszóversenyeket is lebonyolítják mobil medencékben. Ha bárkinek lehetősége adódik eljutni Los Angelesbe, csak javasolni tudom a SoFi Stadion túráját, mert nem akármilyen élménnyel gazdagodhat.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. január 10-i lapszámában jelent meg.)