Székelyföld két keréken: együtt tekertünk a Gurul a rádió csapatával

„Egy turisztikai kiállításról tértünk haza Székelyudvarhelyről Nemes Attila kollégámmal 2000-ben, és arról beszélgettünk, hogy milyen csodálatos Székelyföld. Ha csak a Marosvásárhelyi Rádió adáskörzetére gondolunk, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben, Kolozs és Beszterce megye érintett részeire, nagyon jó lenne, ha elindulnánk ezeken a vidékeken kerékpárral kirándulni. Szó szót követett, és arra jutottunk, miért ne kössük össze a rádiót a kerékpározással, és az ötletet támogatta az akkori rádióvezetőség is. A Gurul a rádió hármas célt szolgál: egyrészt módot teremt az élő találkozásra a hallgatókkal, másrészt segít feltérképezni Erdély turisztikai lehetőségeit, a harmadik szándék kifejezetten a kerékpáros turizmus népszerűsítése” – vázolja az eredettörténetet az 54 éves marosvásárhelyi újságíró, akivel a Hátsó füves 2019-es erdélyi gyűjtőútja során került szóba először a társulás gondolata, amely végül ilyen-olyan akadályok miatt hat év késéssel valósult csak meg (Budapestről a Nemzeti Sport mellett a Magyar Nemzet is képviseltette magát Mirkó István fotóriporter személyében).

Az útvonal évről évre változik, az idén a következő helyszíneken találkozhattak a rádiósokkal a hallgatók: Alsómoécs–Barcarozsnyó–Brassó–Szászhermány–Sepsiszentgyörgy–Árkos–Középajta–Nagyajta–Miklósvár–Köpec–Barót–Uzonkafürdő–Bükszád–Tusnádfürdő–Csíkszentsimon–Csíkszentkirály–Csíkszereda–Madéfalva–Csíkdánfalva–Tolvajos-tető–Szelterszfürdő–Szentegyháza–Homoródfürdő–Cekend-tető–Székelyudvarhely–Szejkefürdő–Székelyszentlélek–Farkaslaka–Kalonda-tető–Korond–Parajd–Szováta–Vármező–Deményháza–Nyárádszereda–Nyárádszentlászló–Nyomát–Marosvásárhely.

A Gurul a rádió utolsó, 25. túrájának csapata az alsómoécsi indulás előtt

Fentebb nem túloztam, a hallgatók valóban sok helyen várják, köszöntik, biztatják vagy néhány szóra meg is állítják a karavánt, és olyan is előfordul, hogy a székelyföldi vendégszeretet jeleként ki-ki pogácsával, fánkkal, házi mézzel kínálja a tikkadt tekerőket (pálinkát vagy más alkoholos italt elfogadni viszont a túra alapszabálya szerint az esti megállásig tilos).

„Úgy érzem, biciklizéssel kerülök a legközelebb ahhoz, amit szeretnék felfedezni. A gyaloglás lassú, autóból nem érsz el mindent, kerékpárral viszont mindenhova eljuthatsz – ragadja meg a műfaj előnyét Tóth Orsolya szociálpedagógus és fotográfus, a Gurul a rádió csapatának tagja. – Ez a kezdeményezés nemcsak a hallgatókkal való találkozást segíti elő, hanem Erdély felfedezését is, vagány közös biciklis kaland, amely motivációt is jelent. Benne van az egészséges életmód, a biciklizés, a székely emberek szeretete.”

Hátrahagyott lovaskocsi Barót és Bibarcfalva között

A marosvásárhelyi indulástól számítva négy és fél napra nyertem bepillantást résztvevőként az expedícióba, a rövid idő alatt is meglegyintett valami abból a természetes, emberközeli és őszinte légkörből, amely a székelyföldi bicikliző csapatot körülveszi. Megmaradnak az emlékezetben a Szászvidék településeinek fegyelmezetten sorakozó, német kisvárosok hangulatát idéző házai, Brassó történelmi belvárosának pezsgő forgataga és tarka színei, az egykori céhek Fekete-templomban őrzött stallumai. Nem mellesleg a falak között hallottam a helybeliek büszkélkedését az Otto von Bismarcknak tulajdonított bölcsességről, amely szerint Európa addig tart, amíg találni gótikus templomot, márpedig a – kétes legenda szerint az 1689-es tűzvészben összekormozódott – brassói evangélikus templomnál keletebbre nincs még egy ilyen monumentális műve a középkori építészeti irányzatnak. A sepsiszentgyörgyi Sportiskola új kollégiumában Nemes Áron igazgató saját készítésű pörköltje várta a kiéhezett csapatot, másnap reggel a Kós Károly-féle motívumokkal ékesített városi stadion odalában rozsdabarna bundáskenyér adott energiát a tekeréshez, az erő pedig kellett is a kapaszkodáshoz a 971 méteren fekvő Vadas-tetőhöz. Itt fogadta a rádiósokat az erdészház székelykapuja előtt Kercsó Árpád, az erdei építmény sokat látott gondnoka, aki azt is elárulta, mi a teendő, ha jön a medve: „Kell hagyni, hogy menjen.”

Útravalóként őrizzük baróti találkozásunk élményét és a Marosvásárhelyi Rádió sportriportereként MSÚSZ-nívódíjjal kitüntetett Kolumbán Sándor szavait: „Kívánom azt, hogy örüljünk minden napnak, örüljünk minden együttlétnek. Annak, hogy egészségünk van, fel tudunk kelni, tudjuk látni a napsugarat. Látássérültként születtem, de készítem a rádiós hírösszefoglalókat, és nem látóként is bizonyítom, hogy képes vagyok sok mindenre. Csak akarat kell és szeretet, mert ha ezek nincsenek, csinálhatsz akármit, úgysem sikerül.”

Erdőszéli pihenő egy erősebb emelkedőt követően

Kádár Zoltán ötletgazda, a Marosvásárhelyi Rádió riportere (balra) köszönti a Vadas-tető lakóját

Forgalmas országutat, csendes erdei ösvényt és legelőkön kanyargó csapást is érint a kerékpáros kihívás

A rádióhallgatók úton-útfélen biztatják, üdvözlik, meg-megállítják a szinte élő adásban követhető társaságot

„A Fehér Zászlóhoz, Zu Weissen Fahne” – a házfalon réges-régi magyar és német felirat nyoma Brassóban

Ereszkedés az árnyas fák között Székelyföld szívében

Székely jelképek: a spalettán nap, hold, a kézben Transilvanicum

Az erdélyi vendégszeretet ínycsiklandó példái

Tóth Orsolya, a kerékpáros társaság tagja a miklósvári Kálnoky-kastély előtt

Régi köpeci futballcsapat fényképe a helyi bányászkiállítás falán

Fegyelmezetten halad a karaván, a háttérben a csomagokat szállító kísérőjármű

