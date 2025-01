Türelmetlen, mégis végigjárta a szamárlétrát – interjú Faragó Kamillával

– Emlékszik még, hogyan kell kapitánylabdázni?

– Kapitánylabdázni? Tényleg, Kecskeméten így hívják a kidobóst…! – válaszolta némi gondolkodás után Faragó Kamilla, az UVSE 24 éves, kétszeres világbajnoki ezüstérmes szélsője. – Szóval a két csapatnak van egy-egy kapitánya, aki hátul vár a sorára, és csak akkor megy be a pályára, ha már mindenkit kidobtak a társai közül. Iskoláskoromban gyakran játszottuk a tesiórákon, nagyon élveztem.

– Már akkor is versengő típus volt?

– Maradjunk annyiban, hogy nem szerettem veszíteni. Akkor is nyerni akartam, amikor otthon kártyáztunk a családdal, de a kapitánylabdázás annyiban más volt, hogy csapatban játszottunk, egymásért is küzdöttünk. Ha kiestem, legalább jó hangosan szurkolhattam a többieknek.

– Statisztikai nyilvántartással nem szolgálhatok, de ha jók az információim, ritkán esett ki az elsők között.

– Tényleg ügyesnek tartottak, mondogatták az iskolában, hogy jó érzékem van a labdajátékokhoz. Egyébként azt is a tesitanárom javasolta, hogy próbáljam ki a vízilabdázást.

– Nocsak!

– Az igazsághoz hozzátartozik, hogy gyerekkoromban úszni jártam, de még az uszonyos úszást is untam, egyszerűen nem találtam elég izgalmasnak. Viszont a tréningeknek köszönhetően megvolt a vízbiztonságom, édesapám pedig levitt vízilabdaedzésre, mert hobbiszinten ő is űzte a sportágat.

Született: 2000. november 22., Kecskemét

Sportága: vízilabda

Posztja: rosszkéz-hátsó

Klubjai: Kecskeméti ESI (2013–2015), UVSE (2015–)

Kiemelkedő eredményei klubszinten: Eurokupa-győztes (2023), 4x magyar bajnok (2019, 2021, 2022, 2024), 3x Magyar Kupa-győztes (2018, 2023, 2024)

Kiemelkedő eredményei a válogatottal: 2x világbajnoki ezüstérmes (2022, 2024), olimpiai 5. (2024), 2x Európa-bajnoki 5. (2022, 2024) NÉVJEGY – Faragó Kamilla

– Egyértelmű, hogy ha valaki jól úszik és jól dob, akkor vízilabdázni is tud?

– Nem ennyire magától értetődő. Emlékszem, az első edzésemen a lányok a fiúkkal kétkapuztak, aztán egyszer csak mondta az edző, hogy nyugodtan álljak be én is. Néztem rá nagy szemekkel, mert fogalmam sem volt, mit kell csinálni, még azt sem tudtam, megfoghatom-e két kézzel a labdát.

– Mit szóltak a családtagjai az ötlethez? Nem féltették a sportággal járó testi kontaktustól?

– Édesanyámat egy idő után az őrületbe kergettem, hogy reggelente sírva mentem az úszóedzésre – mindig azzal győzött meg, hogy ha most nem megyek, soha többet nem mehetek. Persze vízilabdázóként is az életem része lett a reggeli úszás, ugyanúgy korán kellett kelni, mégsem visszakoztam, mert tudtam, hogy délután már a labda is előkerül. Egyébként sohasem éreztem, hogy féltenének, az elejétől fogva mindenben támogattak, bátorítottak.

– Azóta megszerette az úszást?

– Nem mondhatnám… Szoktunk is beszélni róla a lányokkal, hogy az edzésnek az úszás a legnehezebb része, de amikor teljesítjük az előírt adagot, azért büszkék vagyunk magunkra.

Tudta, ha sokra akarja vinni vízilabdázóként, Kecskemétről a fővárosba kell költöznie – már hozzászokott Budapest ritmusához

– Két évet játszott Kecskeméten, mielőtt 2015-ben jelenlegi klubjához, az UVSE-hez került. Volt, aki mutatta az utat?

– A csapattársaim mindenben támogattak. Az egyik lány például azt mondta, hogy ha szeretnék valamit kezdeni a vízilabdázással, érdemes Budapestre költöznöm. Tizennégy éves voltam, még Kecskeméten játszottam, amikor elvittek az olimpiai reménységek korosztályos tornájára. Nagyon boldog voltam, hogy felfigyeltek rám, ráadásul az élet úgy hozta, hogy két UVSE-s játékossal kerültem egy szobába, ők is győzködtek a klubváltásról. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy hallgattam rájuk.

– Nem volt nehéz ilyen fiatalon elköltöznie a családjától, kiszakadnia a megszokott környezetéből?

– Az elején tartottam tőle, hogy nehéz lesz, mert nagyon családcentrikus vagyok – ha tehetem, a mai napig meglátogatom a szüleimet hétvégente. A gimnáziumot már Budapesten kezdtem el, mindenki új volt egymásnak, nem volt gond az ismerkedéssel. Ami a csapatot illeti, a két lányon kívül senkit sem ismertem, de az edzőim sokat segítettek a beilleszkedésben, utána pedig már minden gördülékenyen ment. Az első nyáron a Margitszigeten laktam, mert még nem volt szállásom a kollégiumban, de legalább megszoktam a környezetet.

– Akkoriban kezdődött az UVSE sikerkorszaka, a felnőttcsapat sorozatban hétszer nyerte meg a magyar bajnokságot, és a nemzetközi porondon is kitett magáért. Hogyan tudta kiharcolnia a helyét a „nagyok” között?

– Úgy, hogy addigra már végigjártam a szamárlétrát, nem hagytam ki lépcsőfokot. A serdülőben kezdtem, aztán az ifi kettőben és a második számú felnőttcsapatban is játszottam. Amikor az első csapatot irányító Benczur Márton szólt, hogy „feljátszhatnék”, az akkori edzőmmel, Áts Bertalannal megbeszéltük a dolgot – nem tudtam, mennyi lehetőséget kapok, de szerencsére már az elején viszonylag sok időt tölthettem a vízben.

– És hirtelen egy öltözőben találta magát a példaképeivel. Milyen érzés volt?

– Őszintén? Az elején nagyon féltem.

– Mitől?

– Ugyanezt kérdezte Keszthelyi Rita is, mert látta rajtam a riadalmat… Visszagondolva biztosan a tisztelet miatt voltam megszeppenve, mert annyira felnéztem, sőt még mindig felnézek rájuk, hogy eleinte felfoghatatlan volt egy csapatban játszani velük. Az ifjúsági és a felnőttbajnokik tempója között egyébként is nagy a különbség, kis túlzással olyan, mintha két külön sportág lenne, de nekem elsősorban mentálisan jelentett kihívást a szintlépés. Aztán tapasztaltam, hogy bármivel fordulhatok a lányokhoz és Marcihoz, mindig biztattak a meccsek előtt, és akkor is támogattak, amikor nem ment jól a játék. Rengeteget tanultam abból az időszakból.

A 2024-es dohai világbajnokságon ezüstérmes lett a magyar válogatott tagjaként (Fotó: AFP)

– „Lépésről lépésre, napról napra” – magyarra fordítva ezt jelenti a közösségi oldalán olvasható mottója. Türelmes típusnak tartja magát?

– Egyáltalán nem.

– Pedig fokozatosan halad előre a karrierjében, kívülről úgy tűnik, semmit sem akar siettetni, mert mindennek eljön az ideje.

– Lehet, hogy így érződik, mindenesetre nagyon sokat küzdöttem magammal, a saját elvárásaimmal. Meg kellett tanulnom elérhető, reális célokat megfogalmazni, hogy ne vegyek feleslegesen túl nagy terhet a vállamra. Igyekszem türelmesebb lenni, de ezen a téren még sokat kell fejlődnöm – ha bízom az elvégzett munkában, mindig megvan az eredménye.

– Ha már türelem: a tokiói olimpiára utazó keretből még kimaradt, vagyis három évet kellett várnia rá, hogy valóra váljon az álma. Hogy kezelte ezt az időszakot?

– Nézze, akkor még nagyon fiatal voltam, mindössze húszéves, és az egy rendkívül erős, összeszokott csapat volt. Sejtettem, hogy nem utazhatok, de már annak is örültem, hogy a válogatottal készülhettem, rengeteget fejlődtem abban az időszakban. Utána mindennap úgy keltem fel, hogy a következő világversenyre, a 2022-es budapesti vébére szeretnék bekerülni a keretbe – sikerült, ráadásul hazai közönség előtt döntőbe jutottunk.

A párizsi olimpián is bátran vállalkozott, ha rá jött ki a támadás befejezése… (Fotó: AFP)

…de még mindig fájó emléke az amerikaiak ellen elveszített olimpiai negyeddöntő (Fotó: AFP)

– A környezetével is megosztja a céljait, vagy csak magában fogalmazza meg?

– A hozzám közel állók ismernek annyira, hogy tudják, mik a céljaim. Inkább azt szoktam hangoztatni, ha valami nem sikerül, szeretem elpanaszolni a családomnak, mert utána könnyebb továbblépni. Talán nem meglepő, hogy sok vízilabdás barátom van, akik pontosan tudják, miről beszélek, mert ők is átéltek már ezt-azt a versenysportban.

– Még mindig csak huszonnégy éves, de már rutinosnak számít, nem véletlenül csapatkapitány a klubjában. Mennyiben változott meg a játéka azzal, hogy vezérré lépett elő?

– Eleinte valamiért nem hallattam a hangom, de mostanában egyre többet kommunikálok a vízben, ami védekezésben különösen fontos. Amolyan összekötő kapocs vagyok a csapattársaim és az edzők között, bizonyos kérdésekben talán nekem bátrabban mondják el a lányok a véleményüket. Szerencsére szó sincs arról, hogy folyamatosan fegyelmezni kellene, mindenki tudja, mi a dolga. Ha kicsit idegesebb vagyok, már érzik a többiek, hogy baj van, mert amúgy ez nem jellemző rám.

– Nagyon vékony a mezsgye a felszabadult hangulat és a komolytalanság között. Megtalálják az egyensúlyt?

– Szerintem igen. Persze előfordul, hogy azt érzem, átlépünk egy határt, ilyenkor szoktam is szólni, de aztán mindig visszatalálunk a helyes útra, az eredményeink is ezt igazolják.

– Mi az UVSE titka, mitől működik ilyen jól a klubmodell?

– Elsősorban az edzőknek köszönhetően, akik már az utánpótlásban megalapozzák a pályafutásunkat – hiába teszünk meg mi is mindent a fejlődésünkért, nélkülük sehol sem lennénk. A szakmai tudásuk mellett a pedagógiai érzékük is kimagasló, nekem például sokat segítettek, hogy megküzdjek az önbizalomhiánnyal.

– Sikerült?

– Mostanra igen, de azért nem ment egyik napról a másikra. Az is sokat jelentett, amikor téthelyzetben rám jött ki egy-egy figura, és góllal fejeztem be a támadást, de igazán akkor kezdtem el hinni magamban, amikor a lányok megválasztottak csapatkapitánynak.

– Sűrű volt a múlt év, a válogatottal három világversenyen is járt, a vébéezüst mellett két ötödik hely a mérleg. Az eredmények mennyire befolyásolják az önbizalmát?

– Nagyon szeretek nyerni, mert akkor érzem, hogy kifizetődik az elvégzett munka, de néha hiába játszunk jól, az ellenfél örülhet a végén. Ilyen volt az amerikaiak elleni olimpiai negyeddöntő is, mondanom sem kell, mennyire csalódottak voltunk utána, viszont összetartottunk a bajban, ami megmutatta a csapat erejét.

– Az összetartásnak köszönhetően az utolsó két helyosztót megnyerték, az olaszok elleni szétlövés után érem nélkül is tudtak mosolyogni. Milyen emlék marad élete első olimpiája?

– Nagy élmény volt, de ha belegondolok, hogy mi lett volna, ha eggyel többet blokkolunk vagy több gólt lövünk a negyeddöntőben, még mindig legörbül a szám. Persze kár ezen agyalni, tanulni viszont lehet és kell is belőle.

– Minden mondatából sugárzik, mennyire motivált, ráadásul élete formájában játszik és a legjobb korban van. Mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásában?

– Nem szeretnék belefásulni abba, hogy kilenc éve az UVSE-ben játszom, de nagyon jól érzem magam a klubomban. Szeretem a kihívásokat, úgyhogy izgalmas lenne, ha egyszer kipróbálhatnám magam külföldön – meglátjuk, mit hoz a jövő, mindenesetre nyitva hagyom az ajtót.

A görögök elleni első mérkőzés még nem a tervek szerint alakult, a folytatásban viszont nem tudták lefékezni női vízilabda-válogatottunkat a múlt heti világkupa-selejtezőn. Cseh Sándor együttese hat nap alatt hat mérkőzést játszott, és bár a faramuci lebonyolításból adódóan öt győzelemmel is csak az ötödik helyen végzett, a lényeg, hogy bejutott a sorozat nyolcas döntőjébe.

A mieinknél mindössze öt játékos maradt hírmondónak az olimpiai csapatból, köztük Faragó Kamilla, aki a rutinosabb játékosok közé tartozott a jelentősen megfiatalított keretben. A 24 éves szélső érezhetően jól bírta a sorozatterhelést, bátran és hatékonyan játszott, 12 gólja mellett 11 gólpasszal zárta a tornát. „Védekezésben csak a folyamatos munka vezet eredményre, támadásban viszont a megfelelő hozzáállás és a gyors gondolkodás a legfontosabb. Közhely, hogy lövésből lesz a gól, de muszáj hangoztatni, mert szeretném, hogy mindenki bízzon magában, és bátran vállalkozzanak a játékosok” – értékelt a Nemzeti Sportnak női válogatottunk szövetségi kapitánya, Cseh Sándor. Ami Párizsban nem sikerült, Alexandrupoliban kétszer is: „oda-vissza” legyőztük a világbajnok amerikaiakat, akik nagyon fiatal kerettel érkeztek a selejtezőre. A spanyoloknál viszont nyolc olimpiai bajnok is játszott, mégis elkaptuk őket, méghozzá úgy, hogy nálunk Keszthelyi Rita és Leimeter Dóra is pihent – Faragó Kamilla szerint a türelmes játék és a vállalkozó kedv volt a kulcs. A világkupa-selejtezőn is vezérként pólózott

Az uszoda mellett az egyetemen is helytáll Faragó Kamilla, aki az ELTE Tanárképző Központ hallgatója informatika és angol tanári szakon. Ahogy mondani szokták, nem esett messze az alma a fájától, édesapja ugyanis informatikát tanít, bátyja pedig mérnök-informatikus. Na de hogyan lehet összehangolni a versenysportot a tanulással? „Szerencsére vannak olyan tanáraim, akik követik a sportolói pályafutásomat, végtelenül segítőkészek és rugalmasak – hangsúlyozta Faragó. – A legtöbb tárgyamat már a világkupa-selejtező előtt abszolváltam, de két vizsga január második felére maradt, nem volt könnyű hazaérve amerikai irodalmat tanulni… Az olimpia miatt passziváltattam magam, most elvégeztem a hetediket a tizenkét félévből, vagyis túl vagyok a felén.” Az egyetemi tanulmányait sem hanyagolja el

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. január 18-i lapszámában jelent meg.)