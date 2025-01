Tinisztárokkal várnak ránk a törökök – Arda Güler és Kenan Yildiz

ARDA GÜLER



Arda Güler 2005 februárjában született Ankarában, tehát a mieink elleni NL-osztályozóra már betölti a 20. életévét. Először egy fővárosi akadémián pallérozódott, de gyorsan lecsapott rá a Fenerbahce, amelyben egykettőre végigjárta a korosztályos ranglétrát, s már 16 évesen bemutatkozott az első csapatban. Gyorsan a szurkolók kedvencévé vált Isztambulban, hiszen elképesztő távoli bombákkal és látványos, ugyanakkor hatékony cselekkel jelentkezett, de passzai is élményszámba mentek, el is kezdték a német válogatott török sztárjához, Mesut Özilhez hasonlítani, akivel a Fenernél együtt játszott, s akinek távozása után a tízes mezt is megkapta. A tehetséget 2022 nyarán már az Arsenal, a Liverpool, a Bayern München, a Borussia Dortmund és a Paris Saint-Germain is kinézte magának, ő azonban hároméves szerződéshosszabbítást írt alá.

Eltelt még egy év a Fenerbahcénél, Güler pedig tovább fejlődött, így nem volt kérdéses, élő szerződése ellenére, további fejlődése érdekében el kell hagynia a török bajnokságot. A kivásárlási ára a mai piaci viszonyok mellett meglehetősen csekély, 17.5 millió euró volt, így gyakorlatilag Európa összes topklubja versenybe szállhatott érte, de Gülernek volt egy álma: a Real Madrid. A Bajnokok Ligája rekordbajnoka is érdeklődött iránta, sőt, a kivásárlási árat is túllicitálva, 20 millió euróért szerezte meg a török futball legnagyobb tehetségét. Mindezt azon a nyáron, amikor Jude Bellingham 100 millióért szerződött Madridba, így a török drukkerek féltek, hogy Güler egyáltalán nem jut játéklehetőséghez.

Nos, az élet erre még „rásegített”, hiszen megérkezését követően Güler folyamatosan sérüléssel bajlódott, a visszatéréshez közeledve mindig újra és újra megsérült, így hónapokig csak a negatív híreket lehetett olvasni vele kapcsolatban. Végül 2024 januárjában, egy Király-kupa-meccsen mutatkozott be a Real Madridban, de nyolc nappal később már spanyol Szuperkupát nyert a Barcelona 4–1-es legyőzésével. Tavasszal aztán egyre több játéklehetőséghez jutott, bajnok és Bajnokok Ligája-győztes lett, a 2024–2025-ös évadban pedig továbbra is csereként számítanak rá, de egyre többet játszik, időnként remek formában.

A török válogatottban már 2022 novembe­rében bemutatkozott, majd szépen lassan alapemberré vált. Sérülései miatt a nemzeti csapatnak sem tudott segíteni, de 2024 elején visszatért, a magyar válogatott ellen a Puskás Arénában lejátszott, 2024. március 22-i felkészülési meccsen is pályára lépett, majd bekerült az Európa-bajnoki keretbe. A kontinenstornán az egész világ felfigyelt rá, a grúzok elleni csoportmeccsen óriási gólt lőtt, amivel az első Eb-újonc tinédzser lett Cristiano Ronaldo óta, aki első Európa-bajnoki meccsén betalált. Végig a válogatott egyik legjobbja volt, a nyolcaddöntőben gólpasszt is adott, Törökország pedig a legjobb nyolcig jutott.

Ami játékát illeti, Güler eredetileg jobbszélső, de középen, egyedüli tízesként is megállja a helyét. Jól lát a pályán, remekül passzol, rengeteg helyzetet alakít ki, szervez, irányítja a játékot, alakítja a tempót, jó a pontrúgásoknál, miközben elképesztő lövőereje és technikai tudása van, fantasztikus megoldásokra képes. A fizikumán van még mit dolgozni, a párharcokban nem ritkán elnyomják, de ezen még van ideje javítani.

Született: 2005. február 25., Ankara

Állampolgársága: török

Sportága: labdarúgás

Posztja: jobbszélső/támadó középpályás

Klubjai: Genclerbirligi (2014–2019), Fenerbahce (2019–2023), Real Madrid (2023–)

Válogatottsága/góljai: 18/3

Piaci értéke: 45 millió euró NÉVJEGY – ARDA GÜLER

KENAN YILDIZ

A török futball másik nagy ígérete 2005 májusában született Németországban, Regensburgban – apja török, édesanyja német. Kenan Yildiz tehetségét gyorsan kiszúrták, eleinte helyi akadémiákon (Sallern és Jahn Regensburg) pallérozódott, de már 7 évesen a Bayern Münchenhez került, amelynél a legjobbak között tartották számon. Münchenben az U19-es csapatig jutott, de a bajor klub nem tudott hosszabbítani vele, így a Barcelona és a Juventus harcolt érte, miközben 17 éves korára már a The Guardian is beválasztotta a legígéretesebb hatvan utánpótlás-játékos közé. Yildiz némiképp meglepő módon úgy döntött, irány Torino, így a Juventus NextGen-projektjében fejlődhetett tovább.

Az olasz klubnál egykettőre kiderült, a felnőttek között a helye, így már 2023 nyarán bemutatkozott a Serie A-ban, szerződését pedig már tíz nappal később meghosszabbították egészen 2027-ig. Kezdőként először 2023 decemberében, a Frosinone elleni bajnokin lépett pályára, egyből gólt szerzett, az olasz sajtó pedig kis túlzással azonnal elájult tőle. Találatával 18 évesen és 233 naposan a klubtörténet legfiatalabb külföldi gólszerzője lett. Időközben a török válogatottban is bemutatkozott, első találatát éppen szülőhazája, Németország ellen szerezte, majd bekerült a török válogatott 2024-es Európa-bajnoki keretébe is.

Yildiz azóta Törökországgal Eb-negyeddöntőig jutott, míg Thiago Motta irányítása alatt kulcsemberként játszik hétről hétre a Juventusban a 2024–2025-ös évadban. Egyelőre nem a góljaival, sokkal inkább a játékával hívja fel magára a világ figyelmét, de azért előbbiben is nyújtott már maradandót: a PSV elleni Bajnokok Ligája-alapszakaszmeccsen emlékezetes bombagólt szerzett, amivel a klubtörténet legfiatalabb BL-góllövője lett a legendás Alessandro Del Piero csúcsát átadva a múltnak, míg az Inter elleni 4–4-es bajnokin kétgólos hátránynál állt be, 20 perc alatt duplázott, majd a mérkőzés legjobbjának is megválasztották.

Yildiz posztja eredetileg balszélső, de éppen ugyanennyire számít irányítónak, játékszervezőnek is. Szeret bentről kifelé, a szél fele játszani, de jól áll neki az is, ha a szélről húz befelé, és onnan irányít. Remekül egy egyezik, kiváló hatékonysággal cselez, sok védelmi vonalat áttörő átadása van, miközben helyzetkialakításban és kulcspasszok kiosztásában is jeleskedik. Emellett pazar a lövőtechnikája, távolról és közelről is meglehetősen pontos. A legnagyobb hiányossága egyelőre a gyengébb fizikuma, nem jó a test a test elleni párharcokban, a fejpárbajban, s fejlődnie kell a labda fedezésében is. Persze ezeket lehet a legkönnyebben orvosolni. Emellett a gólok és gólpasszok számában kell még előrelépnie – ebben a klubidényben 4 találata és 4 asszisztja van minden sorozatot figyelembe véve – de látva a játéka dicsért aspektusait, ezzel a jövőben nem lehet gond.

Született: 2005. május 4., Regensburg

Állampolgársága: török

Sportága: labdarúgás

Posztja: balszélső/támadó középpályás

Klubjai: Sallern Regensburg (2010–2011), Jahn Regensburg (2011–2012), Bayern München (2012–2022), Juventus (2022–)

Válogatottsága/góljai: 17/2

Piaci értéke: 45 millió euró NÉVJEGY – KENAN YILDIZ

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. január 4-i lapszámában jelent meg.)