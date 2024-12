BVSC: 75 év a pingpongsikerek jegyében

„Amikor Berczik Zoltán szövetségi kapitány lett, én még a KSI-ben játszottam – idézte fel a BVSC-hez kerülésének körülményeit a kétszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok Gergely Gábor. –Mindössze tizenhat éves voltam és a szabályok szerint tizennyolc éves kor előtt onnan nem lehetett volna eljönnöm, ám valamilyen módon mégiscsak sikerült kiskaput találni. A Budapesti Spartacus és más klub is el akart vinni, Berczik Zoltán és Rózsás Péter azonban megkereste édesapámat és meggyőzte, hogy a BVSC-hez menjek Berczik megüresedő helyére – ez utóbbit persze idézőjelben értem, mert hát tizenhat évesen hol jöhettem én a hatszoros Európa-bajnokhoz. Ma is örülök, hogy végül ezt a klubot választottam, meg sem fordult a fejemben, hogy eligazoljak, s jó érzés, hogy az akkor már meglévő világbajnoki aranyam és Eb-ezüstérmem is szerepet játszott abban, hogy végül megépült a Szőnyi úti termünk. Játékosként és később edzőként mindig is jól éreztem magam a BVSC-nél, Rózsás Péternek pedig nagyon sokat köszönhetek, sohasem felejtem el, amit értem tett.”