A királycsináló világklasszis – sztárportré Cristina Neaguról

Tizenkét évesen, mondhatni, véletlenül keveredett a kézilabdázás környékére, de mivel véletlenek csak a legritkább esetben vannak, tekintsük inkább sorsszerűségnek, hogy Cristina Neagu éppen tagja volt annak a csoportnak, amelynek Maria Covaci, a bukaresti 5-ös számú Iskolás Sportklub toborzó körúton lévő kézilabdaedzője ecsetelte a sportág szépségeit. A kislány elment az első edzésre – „Mit veszíthettem volna?” –, és ottragadt. Öt év múlva a Bécsben rendezett ifjúsági Európa-bajnokságon már nemcsak az ezüstérmes román válogatott legjobbja, de a torna MVP-je is lett, és ott helyben megkapta élete első profi szerződési ajánlatát. Nem akárkitől, Gunnar Prokoptól, az akkoriban még európai nagyágyúnak számító Hypo Niederösterreich minden hájjal megkent menedzserétől, ám a közben nevelőedzőből játékosmenedzserré előrelépő Maria Covaci Prokopnak is elfogadhatatlan feltételeket diktált a 17 éves, roppant tehetséges, de a felnőttmezőnyben még nem bizonyító lány szerződtetéséért.

Neagu így Romániában maradt, de korántsem parlagon. Miután a korosztályos válogatottal bronzérmet nyert a kanadai utánpótlás-vb-n, személyesen pedig újabb MVP-címet, 2006 nyarán szerződtette a kor egyik legerősebb román klubcsapata, a brassói Rulmentul, amelynek azonban túl nagy falat volt az FTC a BL-selejtezőben Neagu 10 gólja ellenére.

Egy évre rá a felnőttválogatottban is bemutatkozott, alig 19 évesen a híres-hírhedt Gheorghe Tadici hívta meg, és ki is vitte a franciaországi világbajnokságra. Cristina élt a lehetőséggel, a román női kézilabdázás egyik legszebb eredményét, a vb-4. helyet elérő csapat meghatározó emberévé lépett elő. A házigazda elleni győztes meccsen egyenesen a mezőny legjobbjának bizonyult, aki mindenféle előítélet nélkül lőtte körbe az akkor már félelmetes kapusként számon tartott Valerie Nicolas-t. „Tadici úr azt mondta, hogy semmitől és senkitől se féljek, bátran lőjek. Ezt csináltam, és ez életem eddigi legszebb estéje” – mondta a mérkőzés után.

Az évek során persze rengeteg szép este sorolta egyre hátrább azt az élményt, miközben a nagy álom valószínűleg álom marad: világverseny-győzelem egy román klubbal vagy válogatottal. Pedig a brassói csapattal – amelyet a korábban ugyancsak korszakos játékosnak számító Mariana Tirca irányított – Neagu mindjárt a második idénye végén európai kupadöntőt játszhatott, a KEK-fináléban a Larvik HK-tól elszenvedett vereség pedig még nem viselte meg túlságosan. Ahogy a Rulmentul hirtelen akuttá váló anyagi gondjai sem. Mivel gyakorlatilag bárhol tárt karokkal várták az országban – máshol is –, Cristina néhány havi kivárás után perre vitte az elmaradt fizetése ügyét, és 2009 februárjában már szabadon szerződtethető játékosként várta a legjobb ajánlatot.

Amely hamarosan be is futott Románia legjobb együttesétől, az Oltchim Valceától, így a következő idényt már a vegyipari kombinát által akkoriban bőven „elengedett” csapatnál kezdte. Újabb idény, újabb döntő az akkor még kieséses rendszerben zajló EHF Bajnokok Ligájában, újabb megtorpanás a siker kapujában: a Viborg oda-vissza megverte a román bajnokot. És tett egy évi 200 ezer eurós ajánlatot Neagunak, akkor még hiába, a bukaresti lány elégedett volt a Ramnicu Valcea-i körülményekkel.

Ebbe a helyzetbe érkezett meg 2010 nyarán Kovács Péter. A magyar kézilabdázás történetének egyik legnagyobb csillaga erős szakmai kihívást érezhetett a lehetőségben, ugyanakkor aligha lehetett fogalma, micsoda darázsfészekbe merészkedik. Királysága csak 2011 februárjáig tartott, bár az előző év októberében a dán Randers, majd a norvég Larvik otthonában elszenvedett BL-vereséget követően a román sajtó már meglebegtette Kovács Péter távozását. A csapat azonban továbbjutott a csoportból, így a teljesítményhiánnyal való indoklás okafogyottá vált, Cristina Neagut azonban már „nem élte túl” a magyar szakember. Több forrásból származó egybehangzó információk szerint a hazai sztár választás elé állította a klub elnökét: vagy ő, vagy Kovács. És ebben az összefüggésben az egykori magyar világválogatottnak esélye sem maradt.

Gheorghe Tadici már 19 évesen mély vízbe dobta a felnőttválogatottban

Utódjának, Anja Andersennek egyetlen hónap jutott, két BL-vereséget követően már mennie is kellett. Viszont ő nevezte nevén a gyereket: Cristina Neagu jó ideje sérülten, alig használható vállal, nagy fájdalmak közepette játszik. Elkezdődött a román játékos kálváriája, Neagu hónapokon át egyetlen meccset sem játszott, közben ment a huzavona a műtéti beavatkozás, illetve az egyéb gyógymódok között, míg végül 2011 nyarán megoperálták az Egyesült Államokban. Felépülésének ritmusa a legpesszimistább forgatókönyveket is alulmúlta, az első teljes értékű edzést csak 2012 szeptemberében végezhette. A gyógykezelésre ráment a 2011-es világbajnokság, a londoni olimpiai selejtező, amely előtt a szövetség gyakorlatilag megzsarolta a játékost, hogy megvonnak tőle mindenféle támogatást, ha nem áll be a sorba, nem próbál segíteni a 2012-es olimpiára való kijutásban. A román válogatott sorsa ugyanis akkoriban már jelentős mértékben Neagu eredményességén múlt. És miközben az Oltchim mögül kihátrált a főszponzor, Cristinát újabb csapás érte: 2013 januárjának végén egy edzésen keresztszalag-szakadást szenvedett, és ezzel újabb fél évre kidőlt a sorból.

A rehabilitáció idején jelentkezett nála a Buducsnoszt Podgorica, Neagu a montenegrói bajnok színeiben tért vissza a pályára 2013 októberében, és jutott el az idény végén a BL-döntőig, amelyben 27–21-re maradt alul a Győri Audi ETO ellen. A biankó csekket Cristina mindenesetre meghálálta, de a csapat is profitált: ő a Buducsnoszttal, a montenegróiak meg vele érték el legnagyobb sikereiket. A 2014–2015-ös évad Neagu legsikeresebb idényének bizonyult: megnyerték a BL-t, a román hölgy 102 góllal – Andrea Peneziccsel holtversenyben – a sorozat legeredményesebb góllövője lett, természetesen „beválogatták” a BL álomcsapatába, miután a legjobb balátlövőnek is ő bizonyult. A podgoricai fejezet 2016-ben ért véget, a Győr elleni, 21–20-ra elveszített BL-elődöntőt követően Neagu már kész tényként tálalta a Budapesten megjelenő román újságíróknak, hogy nyártól a formálódó sztárcsapathoz, a bukaresti CSM-hez szerződik.

Sok nagy tornán, így a 2016-os Eb-n is megnehezítette a magyar védők életét

A „Tigrisektől” vonul majd nyugállományba jövő májusban, és Romániában abban reménykednek, hogy ugyancsak Budapest, illetve a BL-döntő lesz majd a búcsúfellépése színhelye és eseménye. A válogatottból már a 2023-as kudarcos világbajnokság után visszavonult, így aztán csak a klubjával alkothat maradandót. Miközben a csaknem húsz éven át rá és köré épülő román válogatott jelentős mértékben neki köszönheti az élvonalba emelkedését, részben azt is az ő „bénító” jelenlétének tudják be, hogy az együttesnek igazából nem sikerült a világ topcsapatai közé kerülnie. Visszavonulása most egyszerre kolonc és lehetőség a román szakvezetőségnek, a feladat nehézségi foka mindenesetre a közelmúltban Tatabányán is beigazolódott, amikor a román válogatott felkészülési mérkőzésen két-, majd kilencgólos vereséget szenvedett a magyar csapattól.

Persze aligha akad bárki, aki bármit felróhatna a sérülések, a hatalmas fizikai és lelki teher által „elhasznált” Cristina Neagunak. A világ kézilabdázása egyik legnagyobb egyéniségének elege lett a hírnév nyűgéből, saját bevallása szerint mindene fáj, gyulladáscsökkentőkön él, az edzések egy részét már jó ideje kihagyja, egyre hosszabb idejű pihenésre van szüksége. Már csak nyugodt civil életet kíván, amin a valószínűsíthető „elvonási tünetek” talán változtathatnak, de úgy tűnik, ennyi volt, közel 37 évesen végleg kilép a mókuskerékből. Az ellenfelek nagy örömére…

Mindig csak a pénz érdekelte, tartották sokan Cristina Neaguról. Tény, hogy csúcsfizetésért tért haza Podgoricából, ami elsősorban azért szúrt szemet, mert a havi 20 ezer eurót gyakorlatilag közpénzből fizették, miután a bukaresti CSM a román főváros önkormányzatának csapata. Személyesen is sok kritika érte ezért, holott a sportvilágban meglehetősen ritka, hogy valaki erkölcsi okokra hivatkozva utasítsa vissza produkciója kiemelt honorálását. Neagu mindig tisztában volt az értékével, megkerülhetetlenségével, a bértárgyalások során ezt többnyire érvényesítette is. Egy idő után azt is egyértelműsítette, hogy csak annak az edzőnek van jövője, aki hajlandó vele szövetséget kötni. Nemcsak az időkérések során tapasztalható testbeszéd jelezte, hogy társai többnyire rá hallgattak, mintsem az aktuális edzőre. Tisztában volt vele, mennyit ér

4 alkalommal választották meg a világ legjobb női kézilabdázójának (2010, 2015, 2016, 2018)

213 alkalommal játszott a román válogatottban, 936 gól szerzője

1 Bajnokok Ligája-győzelmét a Buducsnoszttal szerezte (2015)

1155 góllal BL-csúcstartó (a Nyköbing elleni mérkőzés után)

2 olimpián, 7 világbajnokságon, 8 Európa-bajnokságon szerepelt a román válogatottal, vb- és Eb-bronzérmes

9x román, 4x montenegrói bajnok Egyedülálló dicsőséglista

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. november 2-ai lapszámában jelent meg.)