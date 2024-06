Legendák búcsúja Párizsban – rájuk érdemes figyelni az olimpiai kézitornán

Az elmúlt évtized a női kézilabdázásban egyértelműen Norvégiáé volt, amely minden világversenyen favoritként indult. Az elmúlt tíz évben csak egyetlen Európa-bajnokság akadt, amelyet nem nyert meg, 2018-ban a házigazda Franciaország diadalmaskodott, de 2014-ben, 2016-ban, 2020-ban és 2022-ben is Norvégia vitte el az aranyat.

A világbajnokságokon nem volt ekkora a dominanciája, az együttes 2015-ben és 2021-ben megnyerte a tornát, 2017-ben és 2023-ban ezüstérmet szerzett, 2019-ben a negyedik helyen zárt. A norvég aranygeneráció tagjai, olyan csillagok, mint Nora Mörk, Veronica Kristiansen, Stine Oftedal, Silje Solberg, Sanna Solberg, Kari Brattset, csak egyetlen aranyérmet nem tudtak megszerezni pályafutásuk során – az olimpiait. 2016-ban Rio de Janeiróban és 2021-ben Tokióban is az oroszok állták útjukat, és nyertek mindkétszer egyetlen góllal az elődöntőben – hasonlóra most biztosan nem kerül sor, mert a nemzetközi, az európai sportági szövetség és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is eltiltotta Oroszországot a nemzetközi tornáktól. Így ez lesz az utolsó lehetősége ennek a norvég korosztálynak, hogy megszerezze az ötkarikás aranyat.

A csapat átlagéletkora egészen biztosan 30 év felett lesz, a fiatal generációt az irányító Henny Reistad képviseli, viszont minden bizonnyal ott lesz a keretben a 44 évesen is elképesztő teljesítményre képes kapus, Katrine Lunde, aki az eggyel korábbi generáció tagja, de ez a jelek szerint sem őt, sem a szervezetét nem különösebben zavarja. Lundénak ez lesz az ötödik olimpiája, a jelenlegi keret többi tagjával ellentétben neki két aranyérme is van, 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban is nyert, mindkétszer az ikertestvérével, Kristinével együtt, de Katrine ott volt a csapatban a 2016-os és 2021-es bronzérmeknél is. Minden jel arra mutat, hogy Norvégiát ezen az olimpián nem állíthatja meg senki. Fotó: török attila