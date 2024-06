Kincsem: a világcsúcstartó csodakanca

Műegyetemi Atlétikai és Football Club MAFC 1897-1997 (Budapest, 1997)

Fotó: Nemesdaróczi István - Péterfalvi Lajos Válasszuk ketté a mondandót: a MAFC száz évét (1897–1997) felölelő kiadvány szakosztályokra vonatkozó része száraz, szinte nem megy túl a felsoroláson. Mintha fűrészport rágcsálnék fűrészporral – más kérdés, hogy a terjedelem és szerkesztés meghatározza a felsorolást. Ami a labdarúgást illeti, a kiadvány megállja a helyét, érdekes történetek villannak fel. Külön érdekesség az alapítás körülményeit felelevenítő rész: a Műegyetemi Football Csapat az 1897. október 31-i BTC–Cricketer (osztrák, 1:2) mérkőzés után fogant, szinte még az öltözőben, ahol a meccsen részt vevő, továbbá a nézőtéren szurkoló hallgatók egy része elhatározta a megalakulást – eldöntve ezzel, hogy a műegyetemisták a jövőben a BTC riválisai lesznek. Továbbá kevéssé ismert a tény, hogy amíg a BTC klubszíne a piros-fehér, az 1898-tól Műegyetemi Football Club nevű együttesé piros-fekete, amely mind a mai napig megmaradt. S hogy került a címerbe az ötágú vörös csillag? A cseh Slaviától 1900. április elsején Prágában elszenvedett 10:0-s vereséget követően a házigazda vigasztalásul és a gonosz szellemek elleni védekezésül – nem vicc, a fáma szerint ez hangzott el – azt javasolta, a legyőzött ellenfél is használja jelképül az ötágú csillagot. Az első magyarok közötti mérkőzés is helyet kapott a kötetben, a történeti hűség kedvéért a Műegyetem 4:0-s félidő után 5:0-ra győzött a BTC II ellen a Millenárison 1898. február 6-án. Maradva a kritikánál: az addig rendben, hogy a szakosztályokat – a megszűnteket is – felsorolja a füzet, de az egyes sportágak egyéniségei jó, ha meg vannak említve. A súlyemelés címszó alatt megtaláljuk Nemessányi Árpád nevét, aki amatőrként a MAFC-ban kezdett, de a Tatabánya sportolójaként került ki az 1968-as olimpiára. Korrekt viszont a dr. Pósta Sándorra (kard egyéni) vonatkozó megállapítás, az is, mennyit jelentett az 1924-ben olimpiai bajnok jelenléte – s az sem tagadható, az amatőrségtől megfosztása, több válogatott vívó más egyesületbe igazolása erősen hozzájárult a hanyatláshoz – a szakosztály 1929-ben kiesett az első osztályból. Ha már szóba került Italo Santelli, mint aki megnyerte Magyarország és Ausztria egyéni kardbajnokságát, azt is meg lehetett volna említeni, hogy Pósta idővel azért nem léphetett pástra a válogatottban, mert korábbi mestere, Santelli mellett vállalt munkát. A kosárlabda a klub egyik legerősebb szakosztálya. A felsorolás mégsem villantja fel, mit jelent(ett) MAFC-osnak lenni. Mi az összekötő kapocs, ami egy életre egybekovácsolta az ott sportolókat?

A futballal foglalkozó résznek talán éppen a legnagyobb hátránya, hogy túl aprólékos: akár azt is megtudhatjuk, mi volt a labdarúgók szerepe a sportmozgalom hazai és nemzetközi hírnevének megszerzésében (tényleg…). Ám ami fontosabb üzenet, hogy a MAFC mindig is a futballhátország stabil pillére volt – a nem mindig rendszerbarát értelmiség bázisa egyben. Leginkább azok kezébe való a kiadvány, akik fociztak az együttesben, több időszak csapatfelsorolása is benne van. A családias hangulatra jellemző, akadt olyan játékos, akire olyan hatással volt az edző, az egykori MTK-középhátvéd, 1964-ben KEK-döntőt játszó Danszky József, hogy őt kérte meg, legyen egyik gyermeke keresztapja.

Kár, hogy ezt nem a füzetecskéből tudtam meg… (Péterfalvi Lajos, Nemesdaróczi István: MAFC – Műegyetemi Atlétikai és Football Club, 1897–1997, Műegyetemi Kiadó, 1997)