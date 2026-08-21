Nemzeti Sportrádió

Kajak-kenu: nyolc arannyal zárták a mieink az egyetemi vb-t

2026.08.21. 11:46
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Rendessy Eszter is aranyérmet szerzett (Fotó: Kovács Péter, archív)
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egyetemi kajak-kenu világbajnokság kajak-kenu egyetemi vb
A magyar csapat 8 arany-, 10 ezüst- és 5 bronzérmet szerzett a szegedi egyetemi kajak-kenu világbajnokságon.

Az utolsó versenynapon az 500 méteres számok fináléit rendezték, valamint hosszú távú versenyekre került sor. A hazai szövetség közösségi oldalának tudósítása szerint győzött fél kilométeren a kajakos Rendessy Eszter, a kenus Kis-Batka Imola, a férfi kenu ketteseknél Molnár Csanád és Rumi Gergő, az Opavszky Márk, Bánkúti Zsombor, Kollek Bálint, Mircse Iván összeállítású férfi kajak négyes, valamint C–2 vegyes párosban Szarka Krisztián és Kis-Batka Imola, illetve 5000 méteren kenu egyes vegyes váltóban Zagyvai Borbála és Ludányi Mátyás.

Második lett 500 méteren a kenus Uhrin Dávid, női C–2-ben Zagyvai Borbála és Matkovics Sára, férfi kajak párosban Kollek Bálint és Kozma Barnabás, továbbá a Magyar Emma, Debreczeni Lora női kajak kettes.

Harmadikként végzett kajak egyesben 500 méteren Panyik Zsombor, illetve C–4-ben ugyanezen a távon a Pálfalvi Gyula, Szarka Krisztián, Szilágyi Balázs, Bakos Zoltán kvartett.

A hazai csapat nyolc arany-, tíz ezüst- és öt bronzéremmel fejezte be szereplését.

A vb-n 24 ország több mint 200 sportolója – köztük 25 magyar – szállt vízre.

 

egyetemi kajak-kenu világbajnokság kajak-kenu egyetemi vb
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