Tizenhét fiatal részesült a Jövő Reménységei-ösztöndíjban

Az eseményt a Kolonics-alapítvány vezetői, támogatói, a díjazottak, edzőik és meghívottak mellett megtisztelte jelenlétével Antal Dénes, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) ügyvezető igazgatója, Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) főtitkára, Szakács Bálint, a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) főtitkára, Hadvina Gergely, az MKKSZ szakmai igazgatója, Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya, Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya, valamint három olimpiai bajnok, Horváth Csaba, Vajda Attila és Tótka Sándor.

Az alapítvány elnöke, Bognár Viktor megnyitó beszédében kiemelte, hogy a 2017-ben indult Jövő Reményégei programba ezúttal 44 pályázat érkezett, emellett arra kérte a díjazott gyerekeket, hogy a lelkesedést, a szorgalmat és az alázatot őrizzék meg, továbbá sose feledjék, honnan indultak.

Az év legjobb utánpótláskorú sportolójának járó Kolonics György-díjat Szakács Bálint adta át Maranec-Dózsa Zsombornak, a Szeged 2007-ben született kiválósága 2025-ben U18-as világ- és Európa-bajnoki címet szerzett C–1 1000 méteren.

A program ötletgazdája, az MKKSZ alelnöke, az európai (ECU) és a világszövetség (ICF) elnökségi tagja, Kárai Péter beszédében felelevenítette, miként indították útjára a Jövő Reménységei-kezdeményezést, s büszkén jelentette be, hogy a 2017-ben díjazott öt kiválóság, Bónyai Regina, Csikós Zsóka, Opavszky Márk és Molnár Csenge napjainkban is a kajak-kenu családot erősíti, sportolóként vagy edzőként (Csikós tavaly három Európa-bajnoki aranyérme mellett vb-arany- és bronzérmet is szerzett, Opavszky a négyes tagjaként vb-második helyezést ünnepelhetett – a szerk.). Csikós Zsókáék meg is jelentek az eseményen, sőt, Kárai Péter egyenként felolvasta, edzőik miként méltatták őket a 2017-es pályázatban.

Fotó: Kolonics György Alapítvány/Vörös Nándor

Ezt követően bejelentették, melyik 17 kiválóság érdemelte ki a Jövő Reménységei-ösztöndíjat, amelynek az összesített támogatása ezúttal meghaladja az ötmillió forintot: Angyal Bence, Bebők Lara, Boldizsár Dalma, Borda Huba, Csáky Soma, Csernák Attila, Faragó-Tóth Ábel, Faragó-Tóth Vince, Gyarmati Levente, Hamar Léna, Kirs Alma, Kolozsvári Lili, Nyári Sára Panna, Molnár Lukács, Moór Mirtill, Mózes András, Trencsényi Anna.

A programot Sipos Tamás, Sipos Péter, Vajda Attila és az UTE kenus kóruscsapatának előadása színesítette, Wichmann Tamás féle kenus nótákat hallhatak a vendégek.

A programot az alapítványt tíz éven át vezető Csaba Edvin beszéde, s közös vacsora zárta.