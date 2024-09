Közel 150-en vettek részt a III. Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferencián

A konferencia elején Baran Ádám, a BRSE elnöke és az RSMK stratégiai igazgatója, valamint Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere köszöntötte a vendégeket, az előadókat és a közreműködőket, majd átadták a szót Dr. Sáfár Sándornak, a Nemzeti Sportügynökség Zrt. Kiemelt Sportakadémiák és Sportszervezetek Igazgatóságának vezetőjének. A szakember az utánpótlásképzés általános organikus sarokpontjairól értekezett, a hangsúlyt a gyerekek érésbeli különbségeire fektetve. Tőle Sárkány Dominik teljesítménypszichológus vette át a mikrofont, aki a mentális egyensúly összetevőit vizsgálta téthelyzetekben, kitérve minden egyes olyan tényezőre, ami egy sportoló teljesítményét befolyásolhatja egy adott szituációban.

Maradva ezen a vonalon, a következő előadó a korábbi élsportoló és sportriporter, 2016 óta viszont főként sportcoachként dolgozó Zelinka Ildikó volt. Ő a mentális formaidőzítés fontosságáról beszélt, aláhúzva az önismeret és a mentális állóképesség fejlesztését, valamint ennek kulcspontjait és főbb beavatkozási területeit.

A rendezvényen nemcsak edzők, tudományos szakemberek vagy sportban dolgozó tisztségviselők adtak elő, hanem egy aktív olimpiai bajnok is: Tótka Sándor előbb részt vett a Magyar Kupa sorsolásában, majd „beárazta” az aranyat.

30 éves kiválóság arra hívta fel a figyelmet (ugyanúgy, mint a tokiói aranyérme után), hogy a sikernek nem titka van, hanem ára, és az odáig vezető út nem csak mozgással van kikövezve, a gondolkodásmód, az étkezés és a regeneráció legalább annyira fontos. Megemlítette azt is, hogy inkább egy barátjával nyer ezüstérmet, mint egyedül aranyat, most pedig az a legfontosabb célja, hogy Los Angelesben a négyessel is a csúcsra jusson.

A konferencia utolsó blokkjában a röplabda került középpontba: az MRSZ újonnan megválasztott elnöke, Vatai Gabriella a sportág partnerségen alapuló fenntartható fejlesztését mutatta be, majd Dr. András Krisztina elnökségi tag a fenntarthatóság stratégiai kérdéseit feszegette. Záróakkordként a két hölgyhöz csatlakozott Bardi Gyöngyi és Fülöp Tibor, hogy egy interaktív kerekasztal-beszélgetésen vegyenek részt Baran Ádám moderálásával, aki a „hallgatói” kérdezz-felelek végén azzal zárta le a III. Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferenciát, hogy 2025-ben jön a folytatás, azaz a negyedik felvonás.