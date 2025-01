Idén egyesben is szeretne bizonyítani az olimpiai ezüstérmes Nádas Bence

A szegediek világ- és Európa-bajnok, 28 éves versenyzője jelenleg – az edzője, Hüvös Viktor irányította csoporttal – az ausztriai Ramsauban készül az idényre sífutó edzőtáborban. A korábbi években nem feltétlenül volt ez egy megszokott program a „Kicsi Team" naptárában, legutóbb 2022-ben volt példa arra, hogy így készültek, de Nádas is úgy gondolja, hogy időnként szükséges változtatni.

„Mondtam Viktornak, hogy három éve nekem ez nagyon tetszett és a lányok is szeretik, így meggyőztük, hogy az olimpia után próbálkozzunk ilyesfajta újdonságokkal feldobni a felkészülésünket. Szerintem az ilyenek felpezsdítik a szürke hétköznapokat, arról nem is beszélve, hogy gyönyörű helyen vagyunk” – nyilatkozott a magyar szövetség honlapján az MVM Szegedi VSE kajakosa.

Hozzátette: edzésenként 14-16 kilométert tesznek meg, amit kiegészítenek még a kondiedzések is. „Én nagyon elfáradok benne. Szoktam is mondani, hogy a sportok tekintetében én csak a kajakozáshoz értek igazán. Bármilyen sportágba bele tudok dögleni, hogy ha kell, de sem az úszó, sem a futó, sem a sífutó technikám nem mondható gazdaságosnak. Én viszont így is megtalálom a szépségét és kihajtom magam, a pulzusom rendre az egekben van” – mondta.

Nádas Bence Párizs után két és fél hónap „szabadságot” vett ki, mostanra azonban úgy érzi, sikerült teljesen visszarázódnia a dolgos hétköznapokba. „Most kezdem újra azt érezni, hogy erőm teljében vagyok. Kondiban erős vagyok, futásban és úszásban is lépdelek előre. Decemberben az evezéssel is akkor álltunk le, amikor már kezdtem magamra találni. Az igazság az, hogy sosem pihentem még ilyen hosszú ideig az év fő versenye után, de nem is tervezek ilyet a következő négy évben. Egy négy-öt hetes pihenőből sokkal könnyebb visszarázódni a munkába” – fogalmazott.

Hüvös Viktor csapata, a Kicsi Team bővült a tavalyi év végén, Balogh Gergely és Fodor Bence mellett Szendy Maximilián, Rendessy Eszter, Lucz Anna és Nádas Bence menyasszonya, Kiss Blanka is ott van az osztrák Alpokban.

„Szerintem mindenki megtalálta a helyét a csapatban, tök jó kohézió alakult ki már az otthoni edzések során is. Jó hangulatban telnek az edzések, húzzuk egymást, és családon belül is mindent sikerül megoldani. Blankával, nemhogy nincs több konfliktusunk, épp ellenkezőleg, mivel majdnem ugyanazt a munkát végezzük az edzéseken, így a nehezebb napokon is könnyen megértjük egymás nyűgét, baját” – mondta Nádas Bence.

A további programban idén csak egy melegvízi edzőtábor szerepel, február elsején Dél-Afrikába utazik a csoport négy hétre.

„Még nincs pontos elképzelésem az idei célokról, viszont nagyon szeretnék elsősorban magamnak bizonyítani egyesben – nyilatkozott a 2025-ös tervekről Nádas Bence, aki egyéniben legutóbb a 2021-es szegedi világkupán indult, akkor K-1 500 méteren győzni tudott. – Mindig is szerettem volna megmutatni, hogy egyesben is ott tudok lenni a legjobbak között. A többi azonban még nyitott kérdés, nem gondolkoztam ezen annyira, tényleg elsősorban most az egyesre fókuszálok.”