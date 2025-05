Kajak-kenu: Gazsót műteni kell, a szegedi és a poznani vk-versenyen sem indulhat

Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában kedden azt mondta, a versenyző a dél-afrikai edzőtáborban remek teljesítményt nyújtott, de aztán begyulladt a lábfeje – a lábtámaszon lévő gurtni, amellyel ellenfeszít, kidörzsölte –, emiatt a múlt heti válogatón sem tudott vízre szállni. „Úgy néz ki, hogy meg kell műteni, így a világkupákon biztosan nem lesz bevethető” – mondta a szakember.

A múlt heti, szegedi viadallal kapcsolatban elhangzott, hogy az ötkarikás arany- és bronzérmes Kopasz Bálint, valamint a kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám csatája emlékezetes volt K-1 1000 méteren. Tóth szerint kimagaslottak a mezőnyből, a teljesítményük pedig azt mutatja, hogy a nemzetközi mezőnyben is kiemelkedők lesznek. A kapitány azt is elmondta, hogy a K–1 500-on és 1000-en is győztes Csikós Zsóka mindenkinek meglepetést okozott, különösen azt követően, hogy az előző héten még maratoni versenyen szerepelt.

„Kíváncsi leszek, hogy a szegedi világkupán mire lesz elég ez a teljesítmény” – tette hozzá. Tóth Dávid azt is elárulta, hogy ezen a héten, Szolnokon csapathajós teszteket tartanak a K–1 és K–2 500, valamint a K–1 200 méteren megfelelő helyen végzett versenyzők részvételével.

Ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya azt mondta, teljesen elégedett volt a múlt heti válogatón látottakkal. Miután négy évig ifjúsági kapitány volt, kíváncsi volt arra, hogy a fiatal versenyzők be tudnak-e épülni a felnőttek közé.

„Be tudtak. A legnagyobb meglepetés a huszonnégy éves Kollár Kristóf és a húszéves Juhász István győzelme volt ötszáz méter párosban” – idézte fel, hangsúlyozva, hogy fontos a fiatalok beágyazása a felnőtt mezőnybe, ennek érdekében például a korosztályos világbajnokságra utazók egy edzőtáborban készülnek majd a felnőttekkel.

Ifj. Foltán László arról is beszélt, hogy a négyeseket a héten a Kolonics György Víziközpontban alakítják majd ki és úgy tervezi, hogy az Európa-bajnokság után lezárja a vb-re utazó csapatot. Mint mondta, ez az év egy teszt az új olimpiai kvalifikációs rendszerre – amely várhatóan 2026-tól élesedik majd és világranglistára, ranglista-pontok gyűjtésére alapul majd –, ezért rendeztek csak egy válogatót és ezért utaznak több nemzetközi versenyre, mint a korábbi években. A szegedi válogatón kajakban nyolc, kenuban pedig hat számban bonyolítottak le futamokat. Tóth Dávid és ifj. Foltán László az itt elért eredmények, valamint a korábbi csapathajós próbák függvényében neveznek majd csapatot a két májusi világkupára – a jövő hétvégi szegedire és a május 22-25-én sorra kerülő poznanira –, és e három eseményt követően jelölik ki a júniusi, racicei Európa-bajnokságon, illetve az augusztusi, milánói világbajnokságon induló egységeket. A világkupákra minden számban két egység nevezhető.