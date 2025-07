Varga Ádám: A vb-n ötszáz egyesben szeretnék indulni és győzni

– Tavaly újabb olimpiai ciklus zárult le, ennek tükrében miként vágott neki 2025-nek?

– Próbáltam az iskolát előtérbe helyezni, még ha a kajak rovására is megy. Az elsődleges terv az volt, hogy idén maratoni versenyeken indulok, mert az kicsit stresszmentesebb. Ezt megtiltották, a felkészülési tervben leírták, hogy a párizsi olimpián szereplő sportolók nem indulhatnak abban a szakágban – mondta Varga Ádám a Nemzeti Sportnak.

– Miként fogadta a döntést, és milyen célokat fogalmazott meg az ismeretében?

– Nem érintett jól, de beletörődtem. Maradt a sík víz, egyesben szerettem volna menni, ezer vagy ötszáz méteren kijutni a világbajnokságra.

– A tanulással azért tudott haladni? Fizika szakos hallgató a Műegyetem természettudományi karán, ami nem sétagalopp.

– Általában nem veszek fel annyi tárgyat, mint a többiek, emiatt lassabban haladok. Viszont ősszel és tavasszal egész sokat vehettem fel, így ha minden jól megy, jövőre nem kell megszakadnom, és végzek is. Szeretnék hosszú távon a közegben gondolkozni, jelenleg elméleti fizika vonalon vagyok, de most kacsingatok a nukleáris technológia felé is.

– Térjünk vissza a vízre. A hazai válogatón ötszáz és ezer méteren is második lett, a szegedi világkupaversenyen előbbit megnyerte, utóbbin hatodik helyen végzett, míg a poznani vk-n már csak ötszázon szerepelt, ott ugyancsak győzött.

– A hazai válogató döntött arról, kik indulhatnak a vk-kon, és e három verseny eredményei alapján alakul ki az Eb-csapat. Az első két viadalon kikaptam Kopasz Bálinttól, ezzel az ezer elúszott, ötszázon a szegedi világkupán visszavágtam Nádas Bencének, Poznan döntött, ezzel harcoltam ki az Eb-részvételt.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

– Elérkezett a racicei Európa-bajnokság, amelyen lemásolta a tavalyi, szegedi Eb-n elért eredménysorát: győzött ötszáz méteren, ezüstérmet szerzett ötezren, az utóbbi számban ráadásul ugyanúgy alakult a dobogó összetétele, mint a hazai kontinensviadalon. Elégedett magával?

– Teljes mértékeben! Ötszázon mindenképpen folytatni szerettem volna az idei eredménysoromat, és második alkalommal megvédeni az Eb-címemet, örülök, hogy sikerült, és minden úgy alakult, ahogyan elterveztem. Az ötezres eredményemmel is elégedett vagyok, érezhető volt, hogy mostanában nem sokszor indultam a távon, sokat hibáztam.

– Augusztus huszadikán kezdődik Milánóban a világbajnokság. Hogyan néz ki a programja addig?

– Egy hetet pihentem, most két hétig alapozó munka zajlik, aztán jön a szolnoki edzőtábor, ott már intenzívebb edzések várhatók. A vébéindulók személye még nem dőlt el, ahogy az sem, ki melyik távon vág neki a vébének.

– Ha most meg kellene fogalmaznia, melyik számban indulna szívesebben és milyen eredménnyel zárna, mit mondana?

– Azt, hogy ötszáz egyesben szeretnék indulni és győzni. Nagyon jó lenne úgy befejezni az évet, hogy egy számban mindent megnyertem, mert ez eddig még nem sikerült. Ötezer méteren nem fogalmaznék meg elvárást eredményben, visszatér a futószakasz, ezen, illetve az azt követő vízre szálláson is sok múlik. A célom az, hogy fennmaradjak az első bolyon, meccsben legyek és élvezzem a futamot.