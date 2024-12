Fojt Sára: Mindent megteszek azért, hogy a pályám felfelé íveljen

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia internetes oldalán olvasható interjúban a 21 éves kajakos elmondta, hogy bár csak négy év múlva rendeznek ismét olimpiát, jövőre is szeretné megélni azokat az érzéseket, amiket idén, mert „ez tényleg fantasztikus, és természetesen szeretnék fejlődni, még jobb lenni a vízen.”

Hozzátette: álomszerű éven van túl, és még mindig felfoghatatlan számára mindaz, ami történt.

„Vannak pillanatok, amikor elmerengek azon, hogy milyen jó lenne újraélni az egészet. Most visszagondolva az egész olimpia olyan volt, mint egy érzelmi gyorsvonat. Megérkeztünk, versenyeztünk, sikeresek lettünk és csak sodródtunk az érzésekkel, fürdőztünk a szurkolók szeretetében. Kapdostam a fejem, hogy úristen, mi történik velem! És így a szürke hétköznapokban azért megesik, hogy hiányzik ez az érzés” – mondta Fojt Sára.

Fojt kiemelte, hogy két évvel ezelőtt került át Csipes Ferenc csoportjába, ahol az elején még kereste a helyét.

Fotó: kkna.hu

„Érdekes csapat a mienk, hiszen korban, habitusban, személyiségben mind a négyen mások vagyunk. De ez a másság mégis működik. Természetesen benne van Csipes Tamara munkája, akitől rengeteget tanultunk és tanulunk, ő a háttérben sokat tett azért, hogy valódi csapattá váljunk. És kovácsoló erő volt az idény során felmerülő sok nehézség és probléma is, amelyeken együtt mentünk keresztül a lányokkal. Azon kívül, hogy szeretünk együtt dolgozni, megtanultunk összefogni, kiállni egymásért és bízni is egymásban. Ezek nélkül nem menne” – emelte ki, mitől is sikeres az egységük.

Kitért arra, hogy tavaly a kvalifikációs világbajnokságon érték pofonok, az elveszített kvóta után talán volt, aki nem is hitt benne, de a kudarcból képes volt tanulni, felállni, megerősödni. Fojt elmondta: az olimpia óta már visszatért az edzésekhez, és most nem érzi annyira nehéznek és monotonnak ezt az időszakot.

„Amikor az olimpia utáni pihenőből visszatértem, sokkal szenvedősebb volt. Nem is a munka, hanem maga az érzés, hogy újra neki kell feszülni. Most valahogy azt érzem, hogy újratöltődtem és tényleg szeretem a határaimat feszegetni minden egyes edzésen” – fogalmazott Fojt, aki elárulta: számára jólesik az emberek szeretete, és ez nagyon motiváló tud lenni.

Fojt 2024-ben a párizsi olimpián, 500 méteren kettesben és négyesben harmadik lett, míg a szegedi Európa-bajnokságon K–4 500 méteren, valamint K–2 1000 méteren aranyérmes volt.