Kovács Katalin: A mi célunk az, hogy a sport csodáját minél többen átélhessék

Kovács Katalin felidézte, hogy 1987-ben kezdett kajakozni és 11 évvel később, első világbajnoki aranyérmének megszerzésekor érezte azt, hogy maradandót alkothat ebben a sportágban. Ekkor már az edzőlegendával, Fábiánné Rozsnyói Katalinnal és kiváló edzőpartnerekkel készült együtt. A 2001-es milánó Európa-bajnokságon egyesben olimpiai távon legyőzte a hazaiak kedvencét, Jozefa Idemet , és akkor hitte el egyéniben is a világ legjobbja lehet. Az aranykorszakot viszont Janics Natasával párban élte meg, ezt titulálja társával együtt pályafutása hihetetlen könnyű korszakának. A pekingi olimpia után ébredt rá, hogy másfajta felkészülésre van szüksége, életében ez is fontos mérföldkő volt, akárcsak első kislánya, Luca születése és az azt követő időszak, amikor szeretett volna kijutni a riói olimpiára, de ez nem sikerült, így 2016-ban bejelentette pályafutása végét.

„Kerek volt a karrierem, amelyet végig az jellemzett, hogy a lehető legmagasabb szinten akartam teljesíteni és a legjobbak között is a legjobb szerettem volna lenni – folytatta Kovács Katalin. – A pályafutásom végén, mint sok más sportolónál, megjelent a kétely. Nem tudtam, mi adhatja az újabb nagy célt, a hihetetlen erős belső motivációt a civil életben, amely az élsportnak hála korábban sosem hiányzott. Ekkor fogalmazódott meg az akadémia létrehozásának gondolata. Tudtam, hogy ez akkora vállalás, lehetőség és felelősség, ami újra a legjobbat követeli meg tőlem. Elöntött a vágy, az ambíció, hogy megint kiemelkedő teljesítményt kell letennem az asztalra. Óriási büszkeség, hogy most itt állhatunk, sok évnyi tervezés, építkezés és szakmai munka után egy olyan létesítményben, amilyet mindig is elképzeltem. Akárcsak az első világbajnoki elsőségemnél, most is azt érzem, képesek lehetünk olyat alkotni, amely elvezethet minket egy újabb aranykorszakhoz.”

Az akadémia névadója megköszönte Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány támogatását, amiért mindvégig hitt ebben a küldetésben, és kiemelte a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, valamint az akadémiát támogató szakember segítségét is.

„Az akadémiával több célunk van – mondta Kovács Katalin. – Segíteni szeretnénk az élsportot, elsődlegesen természetesen a kajak-kenut, amely évtizedek óta az egyik legsikeresebb sportágunk és számtalan felejthetetlen győzelemmel és bajnokkal ajándokozta meg a magyar sportbarátokat. Ahhoz, hogy tartani tudjuk a lépést az egyre nagyobb versenyben, szintet kell lépnünk. Büszke vagyok, hogy ezen az úton mi már sok lépést megtettünk. Négy év alatt több mint a duplájára nőtt a akadémiai növendékünk létszáma, közben sportolóink nem csak utánpótlás-versenyekről, hanem felnőtt Európa- és világbajnokságokról is aranyérmekkel tértek haza. Abba pedig még mindig beleborzongok, ha rágondolok, hogy Fojt Sára révén két csodálatos olimpiai bronzérem gazdagítja dicsőségfalunkat.”

Kovács Katalin szerint Sukorón olyan helyszín jött létre, amilyenről versenyzőként álmodni sem mert. Ez tényleg a legjobb lehet a legjobbak között – nem csak itthon, hanem világviszonylatban is. Az egész magyar élsport számára páratlan lehetőség az akadémia, hiszen a kezdetektől úgy tervezték meg, hogy több tucat olimpiai sportág képviselőit ki tudja szolgálni. Itt a sporteszközöktől és pályáktól kezdve a sportszakmai és diagnosztikai háttéren keresztül egészen az olyan hazánkban egyedülálló lehetőségekig, mint az ellenáramoltató medence, vagy a magaslati körülményeket szimuláló szobák és konditerem, minden megtalálható egy helyen.

„Ezzel a fantasztikus háttérrel nem titkolt célunk, hogy az akadémia a magyar kajak-kenu, egyben a magyar sport fellegvára legyen – folytatta 31-szeres világbajnokunk. – Szeretnénk minél több sportolónak segíteni a Los Angeles-i olimpiára való felkészülésben. Célunk még, hogy a térség, sőt, az egész ország közösségi sportjának a központjává váljon az akadémia. Nem csak hiszem, tudom is, hogy a sport felbecsülhetetlen ajándékokat tartogat mindenki számára, meg tudja változtatni bárki életét függetlenül attól, hogy az adott személy olimpiai érmekért harcol, vagy épp a mindennapok kihívásaival küzd. A mi célunk Sukorón az lesz, hogy a sport csodáját minél többen átélhessék.”