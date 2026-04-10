Hosszabbításban nyertek a brassóiak, és egyenlítettek az Erste Liga döntőjében

EGY LÉPÉSSEL KÖZELEBB került csütörtök este a Gyergyói HK az Erste Liga aranyérméhez, miután a pályaelőnyt élvező Corona Brasov együttesét idegenben megverte hosszabbításban. Azon a találkozón a hét mérkőzésből álló elődöntős szériából érkező Brassó kapta el jobban a ritmust, háromszor is megszerezte a vezetést, de mindegyik alkalommal egyenlített az egyre jobban belelendülő Gyergyó, végül a hosszabbítás 74. percében Dallas Gerads emberelőnyös találata vendégsikert hozott.

Pénteken ismét Brassóban csaptak össze a felek, bár a mérkőzés ritmusa eleinte lassabb volt, a párharcok élessége, valamint a feszültség jobban megmutatkozott a jégen. Kihagyott emberelőny után ezúttal is a brassóiak szerezték meg a vezetést, a 10. perc elején a vendégek harmadában, a sarokban nyert párharcot a Brassó, Jared Van Wormer ahogy hozzákerült a pakk, éles szögből fonákkal a kapura tette, ezzel pedig Juha Rinnét alaposan meglepte. Próbált szinte azonnal válaszolni a GYHK, Janne Väyrynen került rövid időn belül kétszer is nagy helyzetbe, de Adorján eszén nem tudott túljárni.

Az első szünet utáni cserékben próbált feljebb kapcsolni a Gyergyó, ezt a lendületet egy brassói emberelőny ugyan kissé megszakította, de nem szüntette meg. A vendégek kibekkelték az emberhátrányt, és a kiegészülés pillanatában gyors ellenakciót indítottak: kettő az egy ellen indultak meg a gyergyóiak, Sárpátki Tamás remek érzékkel kivárt egy pillanatra, visszapasszolt a második ütembe érkező társnak, ezzel a védelem és a kapus is elmozdult, visszakapva a korongot Sárpátkinak már csak a félig üresen maradt kapuba kellett lőnie. A 27. percben olyan történt, ami ebben a párharcban még nem, a Gyergyói HK megszerezte a vezetést a rendes játékidőben, emberelőnyben egy pontos lövéssel Matias Haaranen használta ki a társak remek takarását. Nem sokáig volt lépéselőnyben Szilassy Zoltán együttese, a harmad derekán Bors Huba-Ferenc lepte meg Rinnét, a kapu elé betört, és amikor a kapus és a védő is passzra számított, fonákkal Rinne lábai között a hálóba lőtt. Ismét megváltozott a játék dinamikája, a vendégek fölénye alábbhagyott, a Brassó egy percig támadhatott öt a három ellen, de Radim Valchar lövése a kapuvasról kifele pattant.

Az utolsó játékrészben időnként csapongó játékot láthattak a nézők, de hatalmas lehetőségekből nem volt hiány, Császár Hunor és Vincze Péter a vendégek oldaláról, míg a Coronától David Levin és Valchar veszélyeztetett. A hajrára fordulva a Brassó hatalmas lehetőséghez jutott, az utolsó két percre emberelőnybe került, de Rinne bravúrjaival maradt a 2–2. A ráadásban sem maradtak el az izgalmak, a két együttes próbálta egymás túllicitálni a nagyobbnál nagyobb helyzetek kialakításában. A 75. percben megszületett a mindent eldöntő találat, a Brassó lendült akcióba, a szélről középre tett korong megpattant egy védőn, a pakk Levin elé került, aki egy gyors mozdulattal a kapuba lőtt. A Corona nyert és egyenlített a párharcban, az Erste Liga döntője hétfőn, Gyergyóremetén folytatódik.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0) – hosszabbításban

Brassó, 1087 néző. V: Gebei G., Tóth R., Kovács P., Varjú.

BRASOV: ADORJÁN – Piche (1), Stief / Boriszenko, Wardley / Gecse, BORS 1 – VALCHAR (1), WELSH, D. LEVIN 1 / Kóger (1), Cornet, VAN WORMER 1 / Molnár Zs., Részegh T. (1), Filip / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B. (1), Vasile. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

GYERGYÓ: Rinne – HAARANEN 1, Raymond / Mesikämmen, Fejes (1) / Williams, Jalasvaara / Szabó T. – Bodó (1), GERADS, Orban / Vincze P., TRANCA (1), SÁRPÁTKI 1 / Ravasz, Császár, VÄYRYNEN / Sándor-Székely, Csiszer, Ádám. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 40–37. Emberelőny-kihasználás: 7/0, ill. 3/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1