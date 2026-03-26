Stipsicz Bence: Olyan, mintha a kaszinóban ingyenzsetont kaptunk volna

Történelmi tettet hajtott végre a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata, hiszen eddig senkinek nem sikerült az alapszakaszban elért 10. helyezés után elődöntőbe jutni az osztrák bázisú ICEHL-ben. A fehérváriak szerda este 3–0-ra megverték a rekordbajnok Klagenfurtot és 4–2-es összesítéssel a legjobb négy közé kerültek, ahol a Grazzal játszanak a fináléba jutásért. A csapat hátvédje, Stipsicz Bence nemcsak a győzelem miatt volt feldobva, a Nemzeti Sportrádiónak adott interjúban azt is elárulta, hogy apai örömök elé néz.

„Örülök, hogy ki tudom tolni a szezont, remélem, még hokizunk, amikor a kicsi megszületik – mondta a 29 éves játékos. – Az előző mérkőzésre kettő-kettővel mentünk idegenbe, ott egy jó meccsen kis szerencsével nyertünk, így nyomást tudtunk rájuk helyezni. Tisztában voltunk vele, hogy a saját pályánkon jók leszünk, így volt ez a rájátszásban a bécsiek ellen és most is. Az is nekünk kedvezett, hogy sokáig nulla-nulla volt az állás. Több helyzetünk volt, többet is lőttünk kapura, miután betaláltunk, már nagyon kapkodtak. Szeretnek gyorsan átjönni rajtunk, de ezt most nem tudták megtenni, mert nagyon kompaktak voltunk. Amikor belőttük a másodikat, már lehetett sejteni, hogy innen nem fognak visszajönni.”

A Fehérvár finoman szólva is felejthető alapszakaszt produkált, az utolsó fordulóban a Ferencváros ellen vívott ki-ki mérkőzésen 33 másodperccel a vége előtt még kiesésre állt, ám azóta valósággal szárnyakat kapott a csapat.

„Ez így van megírva nekünk az idén. Nagyon nehezen alakult az idény mindenkinek, bárkit megkérdezhetsz, senki nem elégedett a teljesítményével – jelentette ki Stipsicz Bence. – Valahogy mégis össze tudtunk állni, harminc másodperccel a Fradi elleni meccs vége előtt betaláltunk, meglett az a pont, ami ahhoz kellett, hogy a playoffért játsszunk. Ott az első mérkőzésen kikaptunk a Bécstől, de az sem tört meg bennünket, hazai pályán nyertünk, majd idegenben is kikapartuk a sikert. Onnantól minden meccsbe kicsit úgy mentünk bele, mint amikor a kaszinóban ingyenzsetont adnak: mindent megteszünk, hogy nyerjünk, de nincs rajtunk nyomás. Minden meccsen beálltunk a rendszerünkbe, frusztráltuk őket, és az egész jól sült el. Az elődöntő nekünk ajándék, nyomás nélkül tudunk játszani az alapszakasz győztese ellen. A cél az, hogy hazai pályán megadjuk magunknak a lehetőséget.”