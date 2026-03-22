Erste Liga: egyetlen, hosszabbításos gól döntött, elődöntős a DVTK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS

DEAC–DVTK JEGESMEDVÉK 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1) – hosszabbításban

Debrecen, 480 néző. V: Gebei G., Korbuly, Kovács P., Muzsik.

DEAC: HETÉNYI – Usztyinyenko, Mártonffy/ Jeliszejev, BUKOR / Haranghy, Dobmayer – Mozer, Galoha, Varttinen / Aszkarov, Senfeld, Krutov / Mihalik G., Kreisz, Kulesov. Edző: Vaszjunyin Artyom

DVTK: TÓTH K. – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Vokla, Szalay / Orosz D. – Tóth Gergő, Zohovs, Pineo / Marklund 1, Stuart (1), Djumics / Rétfalvi, Lövei, Farkas M. / Miskolczi, Kinloch-Varga, Csiki. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 31–34.

Gól – emberelőnyből: 4/0, ill. 3/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3 a DVTK javára.

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Az utolsó percben kihagytuk a ziccert, erre megbüntetett a sors. Tudtuk, hogy az idő nem nekünk dolgozik, hiszen kevesebben vagyunk, de azért arra nem számítottunk, hogy ilyen szerencsétlen góllal veszítünk. Ilyen a jégkorong…

Láda Balázs: – Kivédekeztünk egy kétperces kettős emberhátrányt, ami alatt felment a pulzusunk, de ezzel együtt élveztük a meccset, és ezt nem azért mondom, mert a végén mi jöttünk ki jól belőle. Mindkét csapat önfeláldozóan küzdött, telt ház előtt játszottunk. Hat éve nem sikerült átlépni az árnyékunkat, most végre igen, és ennek nagyon örülünk.

A negyeddöntő legkiélezettebb párharca ért véget vasárnap este Debrecenben. A tét nagyságához mérten az iram már a mérkőzés kezdetén rendkívüli volt, érződött, minden egyes szabad korongért kemény küzdelem zajlik. Az első igazi ziccer a vendég DVTK Jegesmedvék előtt adódott, Hetényi Zoltán mögül visszatett korongot lőtt el Mirko Djumics, majd a kapusról kipattanót Henrik Marklund próbálta a hálóba juttatni – sikertelenül.

Veszélyesebben játszottak a vendégek, Csollák Márkó például úgy korcsolyázott át a teljes debreceni csapaton, mint forró kés a vajon, és egyéni akciójának legvégén még lövésre is futotta az erejéből. A másik oldalon Kirill Kritov játka volt leginkább góllal kecsegtető/fenyegető az összecsapás elején, de sokáig csak – az egyébként a DVTK egyik hatékony fegyverének számító – kontratámadásokra tellett a DEAC-tól. Amint huzamosabb ideig a támadóharmadban maradt Vaszjunyin Artyom együttese, ki is harcolt egy kiállítást, az emberelőnnyel azonban nem élt, 0–0-nál harsant az első dudaszó.

A második a kiállítások harmada volt, először négy – néhány másodperc híján – egybefüggő percet játszott emberelőnyben a DVTK, de a helyzetek kimaradtak, sőt Kirils Galoha majdnem megszerezte a DEAC-nak a vezetést egy lefordulást követően. Nem sokkal később Miskolczi Márk szabálytalankodott, a késleltetett kiállításban viszont Csollák is odaütött ellenfelének, így két teljes percet játszottak öt a három ellen. A játékrész végén ismét DVTK-fór következett, de ez sem eredményezett vezetőgólt.

Az utolsó másodpercekben Makszim Aszkarov eldönthette volna a párharcot, de ahogy hatvan percig minden, az ő helyzete is kimaradt, így következhetett a hosszabbítás. Abban egy pillanatnyi rövidzárlat az addig hibátlanul védő Hetényitől és persze egy Marklund-lövés eldöntötte a negyeddöntőt. A DVTK Jegesmedvék lesz a címvédő Gyergyói HK ellenfele az elődöntőben, a másik ágon pedig a BJA HC küzd meg a Corona Brasovval.