„Egyszerűen csak szeretnénk, hogy ez folytatódjon” – az alapszakaszgyőztes ellen készül a Fehérvár

Nem lehet szuperlatívuszok nélkül beszélni a Hydro Fehérvár AV19 Klagenfurt elleni sikeréről, különösen azért, mert az alapszakasz gyenge teljesítménye nem a negyeddöntős bravúrt vetítette előre. Az a párharc viszont már történelem, aki látta, örülhet neki, most azonban újabb nagy fába kell vágnia a fejszéjét Ted Dentnek és csapatának. A hihetetlen továbbjutás kiváltotta eufória mostanra alábbhagyott, és szükség is lesz arra, hogy vasárnap hideg fejjel lépjenek jégre a fehérvári hokisok az erős ellenfél otthonában.

„Van olyan tapasztalt a csapatunk, hogy helyén kezelje a Klagenfurt elleni sikert. A földön kell maradnunk és a Grazra figyelnünk. Az alapszakaszban kétszer is megvertük, és hazai pályán kifejezetten jó meccseket játszottunk ellene. Nem szabad elragadtatnunk magunkat a negyeddöntő miatt, de arra is figyelnünk kell, hogy ne nyomasszon, hogy a Graz lett az alapszakaszgyőztes, és papíron mi vagyunk az esélytelenek” – mondta Horváth Donát, a Volán hátvédje.

Azért a siker kétségtelenül jót tett a magyar csapatnak, és erre erősítenek rá a védő, Stipsicz Bence gondolatai is.

„Elkezdtünk hinni abban, hogy jó dolgok is történhetnek velünk az idényben. Elég furcsa, sok nehézséggel tarkított évad van mögöttünk, de a rájátszásban eddig jól kijött a lépés, és egyszerűen csak azt szeretnénk, hogy ez folytatódjon.”

Ahhoz, hogy így legyen, nem kisebb feladatot kell teljesítenie a Volánnak, mint hogy az elődöntőben kiejtse az alapszakaszgyőztes Grazot. Már a rájátszás előző körében is összecsaphattak volna a felek, de a várakozással ellentétben az osztrákok egy másik ausztriai csapatot, a Villachot választották a Fehérvár helyett, és söpréssel (4–0-s összesítéssel) jutottak be a legjobb négy közé.

„Meglepett, hogy nem minket választottak, a Vienna elleni rájátszáskvalifikáció után már készültünk rá, hogy utazunk Grazba. Nekem ez azt bizonyítja, hogy a mi játékunk nem kedvező nekik, és biztos, hogy nem a távolság miatt nem minket választottak, mert nem vagyunk messze tőlük. Talán a többihez képest kisebb méretű pályánk nem tetszik nekik” – fejtegette Horváth, és Stipsicz Bence is egyetértett vele abban, nem számítottak a Klagenfurtra a negyeddöntőben.

„Engem is meglepett, hiszen az elmúlt években is az volt a tendencia, hogy az alapszakaszgyőztes a legalacsonyabban rangsorolt csapatot választja. Hogy miért nem így tett, azt nem tudom, de az eredmények azt igazolják, hogy jól döntött, hiszen aki minket választott, az kiesett, a Graz pedig söpréssel jutott be a legjobb négybe. Nekünk viszont nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy a saját játékunkkal nyomást helyezzünk rá, és minél hosszabbra nyújtsuk a párharcot.”

Az előző kört hamar befejező Graz legutóbb március 17-én játszott tétmeccset, a Volán pedig lendületből érkezik a párharcba, így adódik az örök érvényű kérdés: melyik a jobb, pihentebben pályára lépni vagy meccsterheléssel a lábakban? Szenvedélyes, játékot szerető sportemberhez méltón mindkét Volán-védő annak örül, ha minél több mérkőzést játszhat jó ritmusban.

„Nekem sokkal jobb, ha meccsben vagyok, és kialakul az egyensúly a terhelés és a pihenés között. Előnyünkre is válhat, hogy hosszabb volt a negyeddöntőnk. A Klagenfurt ellen változtattunk a középső harmadban játszott taktikánkon, ami nagyszerűen bevált, jelentősen csökkentettük a kapunk felé korcsolyázó támadói sebességét, így ezt meg is tartjuk szerintem. Emellett természetesen a védekezésre is nagyon oda kell figyelnünk, és akkor nem lesz baj” – mondta Horváth, majd Stipsicz vette át a szót: „Jobban szeretem én is, ha lendületben vagyunk, más tíz napja folyamatosan edzeni, mint mérkőzéseket játszani. Persze, nem utaztak annyit, pihentebbek lehetnek a graziak, de a meccsterhelés nem rossz terhelés.”

A tapasztalt magyar válogatott játékos arra is kitért, mi lehet a kulcsa annak, hogy ne csak megnehezítsék a Graz dolgát, hanem le is győzzék nagynevű riválisukat, és tovább folytassák a már eddig is fordulatos történetüket.

„Jóval nagyobb a pályája, mint a miénk, az ebből fakadó előnyét úgy tudjuk semlegesíteni, ha nem hagyjuk a játékosait lendületből a koronggal bekorcsolyázni a mi harmadunkba. Ha viszont már ott vannak, nem szabad engednünk őket korongot járatni, hogy minél kevesebb ideig forgassák a védelmünket, mert abban nagyon el lehet fáradni. Amikor korongot szerzünk, akkor pedig le lehet rohanni őket” – magyarázta Stipsicz Bence.

OSZTRÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

15.15: Graz 99ers (osztrák)–Fehérvár AV19

18.00: Pustertal (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)