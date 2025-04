Változások a magyar férfi jégkorong-válogatott vb-re készülő keretében

„Nagyon sokat fejlődött ebben a szezonban, sőt, egész idényben nagyon jó munkát végzett, ezáltal sokkal előrébb tart, mint egy éve” – mondta Majoross Gergely szövetségi kapitány a szövetség honlapján.

„A gyergyói győztesek, Fejes Nándor, Sárpátki Tamás és Vincze Péter már velünk edzenek, csütörtöktől pedig egy másik bajnok, Garát Zsombor is csatlakozni fog. A tervünk pedig továbbra is az, hogy szeretnénk tíz hátvédet tartani a keretben sokáig, azaz innen most szűkítenünk kellett.”

Szongoth Domán a hetet még a székesfehérvári U18-as divízió I/A vb-n érdekelt válogatottal tölti, Hári János pedig a korábbi sérülése után visszatért a jégre. A csapat az eddigi négy felkészülési összecsapását megnyerte, Ausztriát 4–2-re és 5–1-re, Norvégiát pedig 5–3-ra és 2–0-ra győzte le.

A magyarok pénteken és szombaton Miskolcon a dánokkal, jövő hét pénteken a Vasas Jégcentrumban a szlovénokkal, majd május 6-án az MVM Dome-ban a világranglista-első Kanadával játszanak meccset. A világbajnokság herningi csoportjában 10-én a németekkel találkoznak először.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Horváth Alex (Trinec, cseh), Horváth Donát (FEHA19), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Április 10., csütörtök

Magyarország–Ausztria 4–2

Április 11., péntek

Magyarország–Ausztria 5–1

Április 18., péntek

Magyarország–Norvégia 5–3

Április 19., szombat

Magyarország–Norvégia 2–0

Április 25., péntek

19.30: Magyarország–Dánia

Április 26., szombat

19.30: Magyarország–Dánia

Május 2., péntek

19.30: Magyarország–Szlovénia

Május 6., kedd

19.00: Magyarország–Kanada

A MAGYAR VÁLOAGTOTT VILÁGBAJNOKI PROGRAMJA

Május 10., szombat

16:20: Németország–Magyarország

Május 11., vasárnap

12:20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 13., kedd

20:20: Kazahsztán–Magyarország

Május 15., csütörtök

20:20: Csehország–Magyarország

Május 16., péntek

16:20: Magyarország–Dánia

Május 18., vasárnap

20:20: Magyarország–Svájc

Május 19., hétfő

20:20: Magyarország–Norvégia