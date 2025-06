Vértes Nátán sajnálja, hogy jövőre elmaradnak a derbik

Vértes Nátánnal sok minden történt az elmúlt két idényben, ám most úgy tűnik, Újpesten megtalálta a számításait, a lila-fehéreknél jól érzi magát és a fővárosiak is elégedettek vele, a felek nem hiába jelentették be a közelmúltban a szerződéshosszabbítást.

Fehérvár, Ausztrália, Magyar­­ország, Egyesült Államok, Magyarország. Ez volt Vértes Nátán útvonala az elmúlt két idényben. A 25 éves játékos a 2022–2023-as évadban nagy reményekkel tért haza Fehérvárra az ICEHL-es gárdához, ám egy évvel később távozott is, a bajnokság második felében egyre kevesebb lehetőséghez jutott. Ezt követően Ausztráliában játszott, majd néhány mérkőzés erejéig hazatért a BJA HC együttesébe, hogy aztán a tengerentúlon, az SPHL-ben folytassa. Januárban Magyarországra, az Újpesthez igazolt, ahol az idény végéig 13 mérkőzésen kapott szerepet. „Úgy érzem, az elmúlt másfél évben is jó néhány dolgot tanultam az állomáshelyeimen – mondta a Nemzeti Sportnak Vértes Nátán. – Nagyon vártam az újpesti idényt, izgatottan csatlakoztam a csapat edzéseihez. Az évad már zajlott, de mégis úgy éreztem az első pillanattól fogva, mintha évek óta az együttes tagja lennék. Mindenki nagy szeretettel fogadott, ilyen környezetben egyszerű dolgom volt, úgy érzem, hamar felvettem a ritmust.” Újpesten is elégedettek voltak a válogatott csatárral, így a két fél gyorsan megegyezett a közös folytatásról. A bejelentés kapcsán Vértes külön kiemelte, hogy a lila-fehéreknél érzi a megbecsülést, ezt pedig jó idénnyel hálálná meg. „Játékosként mindig úgy tudom a legjobbamat nyújtani, mentálisan és fizikailag is topon lenni, ha érzem, hogy megbecsülnek és megkapom a bizalmat. Ez Újpesten az első naptól fogva így volt, nekem csak a jégkoronggal kellett foglalkoznom. Ami ebben a brigádban van, az reménykedésre ad okot, ez a klub és a szurkolói közösség is megérdemli, hogy olyan idényt produkáljunk majd szeptembertől, amelyre büszkék lehetünk.” A szünetben többek között görhokival és thai boksszal kapcsolódik ki Vértes Nátán, persze a jeges és szárazedzések sem maradnak ki. A következő idény kapcsán a támadó kiemelte, egyvalami biztosan hiányozni fog neki: a Ferencváros elleni rangadók. „Sajnáljuk a Fradi távozását, nem lesznek telt házas derbik – mondta Vértes. – Szerencsére volt lehetőségem játszani a zöld-fehérek ellen, így megtapasztalhattam, milyen is az igazi rivalizálás. A célunk nem lehet más, mint a sikeres idény, szeretnénk kupát nyerni. Szerencsére Újpesten erős a magyar mag, jó légiósokkal szép eredményeket érhetünk el, nagyon várom már az évad kezdetét.”