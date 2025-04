„Manchesteri” fordítással legyőzte a norvégokat a magyar férfi jégkorong-válogatott

Ritka az olyan félkészülési mérkőzés, amelyen már háromnegyed órával a kezdő korongbedobás előtt teljesen telt ház van, és a nézők érdeklődéssel figyelik a bemelegítés minden pillanatát is. A magyar férfi jégkorong-válogatott felkészülési turnéját szervezők jól éreztek rá, hogy a minőségi hokira kiéhezett vidéki közönség hálás lesz, ha a nemzeti csapat a fővároson vagy Székesfehérváron kívül is megmutatja magát. Győrben a hangulatra semmiképp sem lehetett panasz.

Ahogy a mieink teljesítményére sem az első harmadban, a meccs első kiállítására csak a harmadik percig kellett várni, Majoross Gergely együttese került emberelőnybe. A mindössze 19 éves Laskawy Ferenc kapásból lőtt nagy erővel a norvég kapura, és 12 másodperc fór után meg is szerezte a vezetést. Hamar kiegyenlített a rivális, és ideiglenesen kapuja elé is szorította a magyar csapatot, de újabb góllá nem érett a mezőnyfölény, sőt, Galló Vilmos szemfüles korongszerzése után egy az egyben korcsolyázott a norvég kapu felé, és nem hibázott ziccerben.

A középső játékrész egy Nagy Krisztián, Schlekmann Márk összjátékkal indult, a Budapest Jégkorong Akadémia HC csatárpárosa majdnem tovább növelte az előnyt, de Nagy cselei és passza után Schlekmann már kifutott az időből, nem tudta kapura húzni a korongot. Jó tempó és sok támadás, közönségszórakoztató játék volt a jégen, a következő találathoz pedig ismét egy kiállítás kellett. Ortenszky Tamást küldték le a zebrák, Petter Birkheim jó ütemű és pontos adogatás után tüzelt Bálizs Bence kapujába a kék vonalról. Lehetőség volt az egyenlítésre, de nem jött össze a gól a második húsz percben, ráadásul Terbócs István késői kiállítása áthúzódott a harmadik harmadra.

Nem ebben, hanem a következő emberelőnyében fordított Norvégia, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy előtte egyenlő létszámnál is bőven volt lehetősége átvenni a vezetést, egy percen belül kétszer ütött kapuvasat. Ennél is nagyobb baj volt, hogy egy ütközés után Horváth Alex nagy fájdalmak között, kísérettel ment az öltözőbe. Még öt perccel a vége előtt is a norvégoknál volt az előny, ám 4:15-tel a vége előtt Mihalik András egyenlített, majd az utolsó percre fordulva Galló emberelőnyben szerzett szerencsés góljával már nálunk volt az előny. Aztán Mihály Ákos üres kapus gólja kialakította az 5–3-as végeredményt – a hazai közönség őszinte örömére.

A magyar válogatott szombaton ismét összecsap Norvégiával, a helyszín ezúttal Szombathely lesz.

JÉGKORONG

FÉRFI VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–NORVÉGIA 5–3 (2–1, 0–1, 3–1)

Győr, 927 néző. V: Máhr-Stumpf, Juhász, Szabó Dávid, Balázsi

MAGYARORSZÁG: Bálizs – Kiss R., Szathmáry (1)/ Horváth M., Horváth Donát / Tornyai, Ortenszky / Szabó B., Horváth A. – Ambrus G., Horváth Bence (1), Terbócs / ERDÉLY CS. (1), Mattyasovszky, GALLÓ 2 / Mihály Á. 1, Nagy Krisztián, Schlekmann / Mihalik A. 1, Németh K. (1), LASKAWY 1 (1). Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

NORVÉGIA: HAUKELAND – HANSEN (1), Myhre / Birkheim 1, Gloppen / Lilleberg, Ostby / Nilsen, Knold – JOHNSEN (2), Salsten (1), Jessli / Steen, VESTERHEIM 1 (1), Olsen / Berg-Paulsen (1), Vikingstad, Granath 1 / Magnussen, Lalande, Elvsveen. Szövetségi kapitány: Tobias Johansson

Kapura lövések: 25–32

Emberelőny-kihasználás: 4/2 ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – Megvolt az az intenzitás a csapatban, amit vártam. Ugyanakkor néha látszódott a fáradtság is a játékosokon, akik relatív nagy terhelést kaptak mostanában. Voltak olyan időszakai a meccsnek, amikor fel kellet hívni a srácok figyelmét arra, jobb játékot várunk tőlük, de annak örülök, hogy mindig visszatértünk a helyes útra. Megmutattuk, kemény férfiak vagyunk, akik képesek hátrányból egyenlíteni és fordítani. A tanulság, hogy sokkal jobban kell támogatnunk azt, akinél a korong van, mert ahogy erre elkezdtünk meccs közben figyelni, úgy alakult egyre jobban a találkozó.