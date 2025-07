Erste Liga: a DEAC-ban marad a házi pontkirály

„Nem volt nehéz meghozni a döntést, szeretek itt játszani, jó a klub, a csapatunk összetartó és a város is élhető. Szép szezont tudhatunk a hátunk mögött, igaz, nem sikerült minden célunkat elérni, de sokat jelentett, hogy a csapaton belül nagyon jó volt a hangulat, ahogyan a hazai mérkőzéseinken is. A saját magam teljesítményével nem mindig voltam elégedett, az Erste Liga rájátszásában jobbnak kellett volna lennem. Bízom benne, hogy én magam és az egész gárda is előre tud lépni a következő idényben” – fogalmazott Ilja Culigin.

Culigin az Erste Liga alapszakaszában 36 mérkőzésen 20 gólt szerzett, 40 asszisztot adott, ezzel 60 pontot gyűjtött. A negyeddöntőben már nem tudta növelni a pontjai számát, ennek ellenére a teljes EL-szezont tekintve a harmadik legeredményesebb lett a mezőnyben. A magyar bajnokságban 9, a Magyar Kupában 8 pontot gyűjtött, a három sorozatban a mérlege: 57 meccs, 26 gól, 51 assziszt, azaz 77 pont.